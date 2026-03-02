search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Acoliții lui Putin cer ca Rusia să se alăture războiului din Iran cu „toate mijloacele posibile”, pe fondul temerii că Moscova ar putea fi următoarea țintă a lui Trump

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Elitele războinice din Kremlin cer ca Rusia să se alăture conflictului Iranului cu America „prin toate mijloacele posibile”, în timp ce panică cuprinde Moscova, că regimul ar putea deveni următoarea țintă a președintelui american Donald Trump, scrie The Sun.

General-colonelul Andrei Kartapolov, șeful comisiei de apărare din Duma rusă/FOTO:X
General-colonelul Andrei Kartapolov, șeful comisiei de apărare din Duma rusă/FOTO:X

Figuri dure din cercurile de putere de la Kremlin fac apel la crearea unei „coaliții militare” autoritare pentru a sprijini Teheranul, avertizând că Statele Unite vor „înlătura pe toată lumea pe rând” dacă Rusia nu intervine.

Deputatul rus Aleksei Juravlev, vicepreședinte al comisiei parlamentare pentru apărare din Duma de Stat, a cerut sprijin militar imediat pentru Iran:

„Nu este o situație în care să ne limităm la note de protest, ci trebuie să susținem Iranul înainte să fie prea târziu, prin toate mijloacele posibile, inclusiv prin sprijin militar”, a declarat Juravlev.

El a cerut și formarea unui nou bloc anti-occidental, avertizând: „Este clar că Statele Unite nu mai încearcă să negocieze cu nimeni și vor ataca un nou adversar cu forță reînnoită. Trebuie opriți la aceste linii, aprovizionați cu arme, informații și tot ce este necesar pentru ca Iranul să poată rezista acestei armade. Ar fi chiar logic să creăm o coaliție militară pentru această confruntare, altfel Occidentul colectiv îi va înlătura pe toți pe rând.”

General-colonelul Andrei Kartapolov, șeful comisiei de apărare, a lansat un atac virulent la televiziunea de stat rusă. El a pus sub semnul întrebării orice autoritate morală a „hienelor” din Vest care critică operațiunea militară specială a Rusiei în Ucraina sau chiar Rusia însăși.

„Supraviețuirea Rusiei depinde de adoptarea aceleași abordări fără milă pe care o folosesc adversarii noștri”, a spus Kartapolov, împărțind lumea în două tabere: cei care urmează obedienți conducerea americană și cei care refuză. „Rusia aparține clar celei de-a doua tabere. Nu am făcut-o, nu o facem și nu o vom face.”

„Am putea fi următorii dacă cedăm, dacă ne clătinăm...”

El a mai adăugat: „Am putea fi următorii dacă cedăm, dacă ne clătinăm. Dar nu avem dreptul să cedăm, nu avem dreptul să ezităm. Trebuie să continuăm până la capăt [în Ucraina]… Vestul de astăzi nu mai este un prădător; este un rău absolut, infernal, lipsit de orice urmă de umanitate. Prin urmare, negocierea cu ei este inutilă, și nu o vom face. Ne vom respecta pe noi înșine și interesele noastre.”

Între timp, ideologul Alexander Dugin, susține că aliații Moscovei sunt „distruși sistematic”: „Pe rând, aliații noștri sunt eliminați sistematic. Este clar cine urmează și ce înseamnă negocierile cu un astfel de inamic.” El a cerut ca „cel mai important acum – pentru Iran, pentru Rusia, pentru umanitate – este un război lung în Orientul Mijlociu.”

Pe canalul oficial de televiziune al Kremlinului, Vladimir Soloviov a mers chiar mai departe, cerând eliminarea liderului ucrainean Volodimir Zelenski. „Nu mai există legi: diplomația internațională a fost distrusă. Trebuie să înțelegem clar că am intrat într-o eră a marilor războaie. Conflictele regionale se vor contopi într-un conflict mai mare. Trebuie să distrugem conducerea militară și politică a Ucrainei și să lovim centrele de decizie… A venit momentul să distrugem amenințarea existentă, care a devenit directă și clară.”

Toată această isterie de la Moscova vine pe fondul intensificării campaniei lui Donald Trump împotriva regimului iranian. După uciderea lui Khamenei, Trump a declarat pentru ABC: „L-am prins înainte să mă prindă el. Au încercat de două ori. Ei bine, l-am prins eu primul.”

Vorbind după moartea a trei militari americani în Kuwait, președintele a promis: „America le va răzbuna moartea și va da cea mai dură lovitură teroriștilor care au purtat război împotriva civilizației.” El i-a avertizat pe iranieni: „Aceste amenințări intolerabile nu vor continua. Vă îndemn încă o dată, Gardienii Revoluției și poliția militară iraniană, să vă predați și să primiți imunitate completă sau să înfruntați moartea sigură.”

Operațiunea „Furie Epică” a dus la distrugerea bazelor militare iraniene, a siturilor de rachete balistice și scufundarea a nouă nave de război, potrivit lui Trump. Cu toate acestea, liderii iranieni supraviețuitori solicită acum negocieri de pace.

Rusia

