A început numărătoarea inversă: 100 de zile până la startul Campionatului Mondial de fotbal

Numărătoarea inversă de 100 de zile până la cea mai mare Cupă Mondială din istorie începe astăzi, pe fondul unui context global haotic, marcat de atacurile SUA-Israel asupra Iranului, violențele tot mai mari din Mexic și incertitudinile legate de agenda internă a lui Donald Trump.

Un număr record de 48 de echipe - față de 32 în 2022 - și milioane de fani sunt așteptați să ajungă în Statele Unite, Canada și Mexic pentru prima Cupă Mondială găzduită de trei țări. Cel mai mare spectacol fotbalistic din lume va începe pe 11 iunie pe „Estadio Azteca” din Mexico City și se va încheia aproape șase săptămâni mai târziu, pe 19 iulie, pe „MetLife Stadium”, cu o capacitate de 82.500 de locuri, aflat în apropiere de New York.

În total, se vor disputa 104 meciuri pe 16 stadioane și în patru fusuri orare, majoritatea partidelor având loc în Statele Unite, care vor găzdui 78 de jocuri. Președintele FIFA, Gianni Infantino, prevede cu încredere un succes comercial uriaș pentru turneu, care ar urma să genereze venituri record de 11 miliarde de dolari, depășind cu mult cele 7 miliarde obținute la ediția din 2022 din Qatar.

Infantino a descris în repetate rânduri amploarea turneului din 2026 ca fiind echivalentă cu „104 Super Bowl-uri”, menționând o audiență globală de miliarde de telespectatori și peste 508 milioane de cereri pentru aproximativ șapte milioane de bilete. „Cererea există. Fiecare meci este sold out”, a declarat Infantino la începutul acestei luni.

Dincolo de cifrele impresionante, cele mai mari provocări ale turneului ar putea fi de natură politică. Politicile interne și externe ale administrației Trump au stârnit îngrijorări privind buna desfășurare a competiției.