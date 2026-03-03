Primii 318 români au fost repatriați din Orientul Mijlociu cu două curse. Oamenii acuză statul român că nu i-a ajutat

Circa 300 de cetățeni români au ajuns în această noapte în țară cu două curse operate de TAROM spre Egipt. La aeroport a fost prezentă și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Sunt pe aeroportul Otopeni, unde a aterizat în această noapte cel de-al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu. Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetățeni români, pelerini și turiști, în sistem charter, organizat de agențiile de voiaj alături de campania Tarom”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, cetățenii români au ajuns în Egipt prin punctul de frontieră Taba, fiind asistați la punctul de trecere al frontierei şi la aeroport de echipa consulară şi de Ambasada României în Egipt.

„Am stabilit împreună cu ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistența grupurilor de turiști precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale”, a adăugat Oana Țoiu.

Ea a afirmat totodată că autoritățile române recomandă în continuare prudență din partea cetățenilor români aflați în statele din Orientul Mijlociu și urmărirea canalelor oficiale.

Operațiunea de repatriere a fost coordonată la nivel guvernamental, după o ședință de urgență la Palatul Victoria, iar autoritățile au anunțat că prioritate au avut copiii și persoanele aflate în situații vulnerabile, inclusiv cazuri medicale.

Oamenii, furioși pe statul român

Programate luni dimineață, cursele speciale au fost amânate din cauza întârzierilor generate de transportul terestru pe ruta Israel-Egipt şi a formalităților de frontieră.

Aproximativ 14.000 de cetățeni români se află în prezent în Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, luni, în cadrul unui briefing de presă.

„Estimarea autorităților este că păstrarea azi-mâine a locului actual în care se află cetățenii români este varianta recomandată”, a afirmat Oana Ţoiu.

Între timp, românii care au ajuns în țară au declarat pentru jurnaliștii prezenți pe aeropot că autoritățile române că nu i-au ajutat cu nimic și că au fost nevoiți să își plătească singuri zborul de repatriere, potrivit Antena 3.