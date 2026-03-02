search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul închide Strâmtoarea Ormuz și amenință că va incendia orice navă comercială. Cât rezistă România fără importuri de petrol

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol. În acest context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că România nu depinde în mod semnificativ de această rută și că există suficiente rezerve pentru a face față unui eventual blocaj.

Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz FOTO: Arhivă
Iranul anunță închiderea Strâmtorii Ormuz FOTO: Arhivă

Comandantul Gărzile Revoluționare iraniene a anunțat luni că Strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim și că Iranul va incendia orice navă care încearcă să tranziteze zona, potrivit presei iraniene citate de Reuters.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic esențial pentru exporturile de petrol ale statelor din Golf. Deși anterior autoritățile iraniene au negat că ar fi blocat oficial această rută, în urma atacurilor aeriene lansate sâmbătă de SUA și Israel asupra unor ținte din Iran, în realitate traficul era deja afectat, operatorii maritimi evitând zona din cauza riscurilor de securitate.

În cursul aceleiași zile, Gărzile Revoluționare au susținut că au lovit cu două drone un petrolier în Strâmtoarea Ormuz, navă care ar avea legături cu Statele Unite. Este vorba despre petrolierul „Athe Nova”, care navighează sub pavilionul statului Honduras. Până în prezent, operatorul navei nu a oferit clarificări privind situația acesteia.

Blocarea Strâmtorii Ormuz ar avea consecințe majore la nivel global. Prin acest coridor trec zilnic peste 20 de milioane de barili de petrol, adică mai mult de o cincime din consumul mondial, precum și cantități importante de gaz natural lichefiat.

Bogdan Ivan: „România nu depinde doar de Strâmtoarea Ormuz”

În acest context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că România este afectată doar marginal de eventualele blocaje din Strâmtoarea Ormuz, întrucât doar 7–8% din importurile de petrol tranzitează această rută.

„România nu depinde doar de strâmtoarea Ormuz pentru că încă de săptămâna trecută (…) am pregătit împreună cu operatorii din piață un scenariu în care să fim pregătiți pentru situația de criză”, a spus Ivan.

El a explicat că România produce suficientă benzină pentru consumul intern și export, iar la motorină acoperă aproximativ 60% din necesar din producția proprie. Din importurile totale de motorină, circa 20% provin din Arabia Saudită, ceea ce înseamnă doar 7–8% din consumul total – singura cantitate care tranzitează Ormuz. Restul vine din state precum India, Turcia, Qatar, Oman, Kazahstan, Azerbaidjan sau Norvegia. „Noi în țară nu depindem exclusiv de Strâmtoarea Ormuz, doar în proporție de 7-8%”, a subliniat ministrul.

Avertisment privind prețurile

Bogdan Ivan a respins scenariile privind o creștere bruscă a prețurilor la pompă. „Nu dau deloc curs celor oameni care vin și panichează lumea (…) spun că o să fie motorina 10 lei, fără să aibă vreun fundament real pentru acest lucru”, a declarat el.

Ministrul a precizat că eventualele scumpiri generate de cotațiile internaționale s-ar putea traduce prin majorări de „10-15-0,20 de bani la litru”, dar „nu putem ajunge într-o etapă la 10 lei”. Totodată, a avertizat că autoritățile vor verifica orice creștere nejustificată de preț.

Rezerve pentru situații extreme

Bogdan Ivan a dat asigurări că România este pregătită inclusiv pentru un scenariu extrem. „În momentul de față avem peste 2 milioane de tone de combustibili aflați în rezerva strategică a României. Dacă n-ar mai produce nimic și n-am mai aproviziona cu nimic, România ne-ar ajunge cel puțin 90 de zile”, a spus el.

Pe lângă aceste stocuri, alte aproximativ 1,2 milioane de tone se află deja în depozite, în transport sau în proces de rafinare. „Undeva la cinci-șase luni am putea să ajungem cu ceea ce avem astăzi în depozite, plus în rezerva strategică a statului român să funcționăm dacă n-am produce un litru de motorină și benzină, dacă n-am importa un litru motorină și benzină. La acest capitol stăm foarte bine”, a adăugat ministrul.

În încheiere, el a transmis un mesaj de calm către populație: „Vreau ca oamenii de acasă să se liniștească. Astăzi România produce suficientă benzină pentru a acoperi necesarul intern și a exporta, suficientă motorină pentru a acoperi mai bine de 60% din consumul intern, plus importuri din surse foarte sigure”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: „Statele Unite prinse în CAPCANA iraniană!”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
cancan.ro
image
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Ce înseamnă că Armata SUA a ridicat nivelul de alertă la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO”. Ce urmează dacă se ajunge la „CHARLIE” sau „DELTA”
playtech.ro
image
Gigi Becali și marele regret! „Stai cuminte, taci din gură! Nu mai ești leu acum!”. A explicat de ce nu mai dă declarații cu FCSB în play-out. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Vedete din România blocate în mijlocul conflictului din Iran. Horia Brenciu și Anca Țurcașiu nu se pot întoarce în țară
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
iran protests 114023470 16x9 0 png
Iran – între memorie, frică și revoltă. Povestea unui regim care a modelat un popor și a sfidat lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează