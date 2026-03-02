Iranul închide Strâmtoarea Ormuz și amenință că va incendia orice navă comercială. Cât rezistă România fără importuri de petrol

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol. În acest context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că România nu depinde în mod semnificativ de această rută și că există suficiente rezerve pentru a face față unui eventual blocaj.

Comandantul Gărzile Revoluționare iraniene a anunțat luni că Strâmtoarea Ormuz este închisă traficului maritim și că Iranul va incendia orice navă care încearcă să tranziteze zona, potrivit presei iraniene citate de Reuters.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă un punct strategic esențial pentru exporturile de petrol ale statelor din Golf. Deși anterior autoritățile iraniene au negat că ar fi blocat oficial această rută, în urma atacurilor aeriene lansate sâmbătă de SUA și Israel asupra unor ținte din Iran, în realitate traficul era deja afectat, operatorii maritimi evitând zona din cauza riscurilor de securitate.

În cursul aceleiași zile, Gărzile Revoluționare au susținut că au lovit cu două drone un petrolier în Strâmtoarea Ormuz, navă care ar avea legături cu Statele Unite. Este vorba despre petrolierul „Athe Nova”, care navighează sub pavilionul statului Honduras. Până în prezent, operatorul navei nu a oferit clarificări privind situația acesteia.

Blocarea Strâmtorii Ormuz ar avea consecințe majore la nivel global. Prin acest coridor trec zilnic peste 20 de milioane de barili de petrol, adică mai mult de o cincime din consumul mondial, precum și cantități importante de gaz natural lichefiat.

Bogdan Ivan: „România nu depinde doar de Strâmtoarea Ormuz”

În acest context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că România este afectată doar marginal de eventualele blocaje din Strâmtoarea Ormuz, întrucât doar 7–8% din importurile de petrol tranzitează această rută.

„România nu depinde doar de strâmtoarea Ormuz pentru că încă de săptămâna trecută (…) am pregătit împreună cu operatorii din piață un scenariu în care să fim pregătiți pentru situația de criză”, a spus Ivan.

El a explicat că România produce suficientă benzină pentru consumul intern și export, iar la motorină acoperă aproximativ 60% din necesar din producția proprie. Din importurile totale de motorină, circa 20% provin din Arabia Saudită, ceea ce înseamnă doar 7–8% din consumul total – singura cantitate care tranzitează Ormuz. Restul vine din state precum India, Turcia, Qatar, Oman, Kazahstan, Azerbaidjan sau Norvegia. „Noi în țară nu depindem exclusiv de Strâmtoarea Ormuz, doar în proporție de 7-8%”, a subliniat ministrul.

Avertisment privind prețurile

Bogdan Ivan a respins scenariile privind o creștere bruscă a prețurilor la pompă. „Nu dau deloc curs celor oameni care vin și panichează lumea (…) spun că o să fie motorina 10 lei, fără să aibă vreun fundament real pentru acest lucru”, a declarat el.

Ministrul a precizat că eventualele scumpiri generate de cotațiile internaționale s-ar putea traduce prin majorări de „10-15-0,20 de bani la litru”, dar „nu putem ajunge într-o etapă la 10 lei”. Totodată, a avertizat că autoritățile vor verifica orice creștere nejustificată de preț.

Rezerve pentru situații extreme

Bogdan Ivan a dat asigurări că România este pregătită inclusiv pentru un scenariu extrem. „În momentul de față avem peste 2 milioane de tone de combustibili aflați în rezerva strategică a României. Dacă n-ar mai produce nimic și n-am mai aproviziona cu nimic, România ne-ar ajunge cel puțin 90 de zile”, a spus el.

Pe lângă aceste stocuri, alte aproximativ 1,2 milioane de tone se află deja în depozite, în transport sau în proces de rafinare. „Undeva la cinci-șase luni am putea să ajungem cu ceea ce avem astăzi în depozite, plus în rezerva strategică a statului român să funcționăm dacă n-am produce un litru de motorină și benzină, dacă n-am importa un litru motorină și benzină. La acest capitol stăm foarte bine”, a adăugat ministrul.

În încheiere, el a transmis un mesaj de calm către populație: „Vreau ca oamenii de acasă să se liniștească. Astăzi România produce suficientă benzină pentru a acoperi necesarul intern și a exporta, suficientă motorină pentru a acoperi mai bine de 60% din consumul intern, plus importuri din surse foarte sigure”.