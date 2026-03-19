Nepotul celebrului Bobby Riggs, condamnat la 20 de ani de închisoare. Antrenorul, găsit vinovat de abuz sexual asupra a doua minore

Antrenorul Daniel James Riggs (33 de ani), nepotul celebrului jucătorul de tenis Bobby Riggs, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de acuzația de abuz sexual.

Daniel James Riggs ar fi abuz sexual asupra a două fete pe care le-a antrenat, a decis Biroul Procurorului Statelor Unite pentru Districtul Sudic din Florida. Tehnicianul vârstă a lucrat pentru echipa Riggs la centrul sportiv din Fort Lauderdale. Anchetele au dezvăluit că a avut conversații sexuale cu prima victimă, pe atunci în vârstă de 15 ani, începând din octombrie 2021. A fost arestat în decembrie 2024 sub acuzația de solicitare a unei minore și producere de pornografie infantilă. Riggs a pledat vinovat marțea trecută.

Daniel Riggs a fost acuzat de procurori că a creat mai multe conturi anonime de Snapchat pentru a solicita primei jucătoare de tenis, care avea 15 ani la acea vreme, să creeze pornografie infantilă, cerându-i ocazional să șteargă mesajele, pentru a-și ascunde identitatea. De asemenea, a fost acuzat că a abuzat sexual fata în timpul deplasărilor la turnee în Statele Unite și în Brazilia.

Anchetatorii au reușit să-l identifice pe Riggs prin corelarea identității sale cu conturile anonime de Snapchat și prin compararea înregistrărilor de abonament și facturi ale antrenorului. Apoi a abuzat și o altă jucătoare de tenis, în vârstă de 16 ani. Antrenorul este în prezent deținut la Centrul de Detenție Paul Rein din Pompano, Florida, în așteptarea transferului într-o închisoare federală, unde își va ispăși pedeapsa.

Riggs este fiul lui Larry, fiul cel mare al legendei americane de tenis Bobby Riggs. Bunicul său, care a decedat în 1995, a fost numărul 1 mondial și a jucat un rol-cheie în istorica Bătălie a Sexelor de pe 20 septembrie 1973, împotriva lui Billie Jean King.

Înainte de a deveni antrenor, Daniel Riggs încercase să calce pe urmele bunicului, dedicându-se tenisului de performanță. A câștigat un titlu național pentru Florida în 2009 și un titlu la dublu, în anul următor. A jucat tenis pentru Universitatea Cornell în perioada 2011-2012 și a reprezentat Universitatea Lynn în următorii trei ani.