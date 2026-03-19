Doi răniți, după ce un șofer a intrat cu bolidul în refugiul unei stații din București și s-a oprit într-un tramvai

Un șofer a pierdut controlul mașinii pe Bulevardul Octavian Goga din Capitală și a intrat cu autoturismul în mai mulți călători aflați în stație. Două persoane accidentate de șofer au fost transportate la spital.

Accident grav în Capitală, joi, în jurul orei 13.30. Un șofer care circula pe Bulevardul Octavian Goga a pierdut controlul asupra volanului, în stația Poșta Vitan, spre Piața Unirii, și a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători.

El a accidentat cu bolidul său de lux mai multe persoane aflate în acel moment pe peron și apoi s-a oprit direct în tramvaiul care era oprit în stație.

Din acest motiv, circulația tramvaielor liniilor 23 și 27 este momentan blocată.