Războiul din Iran a costat SUA 12,7 miliarde de dolari în primele șase zile. Costurile depășesc acum 18 miliarde: cum sunt cheltuiți banii

Costurile operațiunilor militare americane în Iran cresc rapid, depășind probabil 18 miliarde de dolari, potrivit estimărilor analiștilor. Conflictul generează cheltuieli de aproximativ 500 de milioane de dolari pe zi, scrie The Guardian.

În primele două săptămâni de confruntări, peste 3.000 de persoane ar fi fost ucise în Iran, iar Pentagonul afirmă că mai mult de 15.000 de ținte au fost lovite. În orașul Minab, din sud-estul țării, o școală de fete a fost distrusă într-un atac atribuit SUA, soldat cu aproximativ 175 de victime, copii și profesori. În același timp, Strâmtoarea Ormuz — o rută strategică pentru transportul global de petrol — este practic blocată.

La o săptămână după începerea operațiunilor americane și israeliene, oficialii Pentagonului au informat Congresul, într-un briefing confidențial, că războiul a costat deja peste 11,3 miliarde de dolari în primele șase zile. Estimarea nu include însă toate cheltuielile, fiind limitată în principal la muniții. Costuri precum desfășurarea de trupe, îngrijirea răniților sau înlocuirea echipamentelor pierdute nu ar fi fost pe deplin contabilizate.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), costul total ajunsese la 12,7 miliarde de dolari până în ziua a șasea. Între timp, suma a crescut semnificativ și continuă să urce.

Casa Albă nu a oferit o estimare oficială, iar Pentagonul și Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) au evitat să clarifice cifrele, direcționând solicitările către alte instituții.

Arme costisitoare și stocuri în scădere

Primele ore ale conflictului au implicat unele dintre cele mai scumpe sisteme din arsenalul american. Rachetele cu rază lungă de acțiune, interceptoarele balistice și sistemele radar au fost utilizate într-un ritm accelerat, reducând rapid stocurile disponibile.

Ulterior, Pentagonul a trecut la utilizarea unor arme mai ieftine și cu rază mai scurtă, însă impactul asupra rezervelor strategice a fost deja semnificativ.

Un exemplu relevant este racheta de croazieră Tomahawk, al cărei cost unitar este estimat la aproximativ 3,5 milioane de dolari. În primele șase zile, SUA ar fi folosit peste 300 de astfel de rachete, ceea ce ridică nota de plată la circa 1,2 miliarde de dolari doar pentru acest tip de armament.

Cum se împart costurile

Analiza CSIS arată că cea mai mare parte a cheltuielilor este generată de munițiile utilizate în profunzime:

-aproximativ 5,5 miliarde de dolari pentru muniții ofensive

-circa 5,7 miliarde de dolari pentru apărare antiaeriană, inclusiv sisteme precum THAAD

-aproximativ 1,4 miliarde de dolari reprezentând pierderi de echipamente și infrastructură

-circa 27 de milioane de dolari pentru operațiuni și suport logistic

În paralel, Iranul a lansat aproximativ 2.500 de drone și rachete ca reacție, ceea ce a contribuit la creșterea costurilor de apărare ale SUA.

Estimări incomplete și incertitudine

Experții subliniază că cifrele disponibile oferă doar o imagine parțială a costului real al conflictului. Estimările Pentagonului includ doar cheltuieli nebugetate și nu acoperă, de exemplu, costurile pregătirilor militare anterioare sau ale refacerii infrastructurii afectate.

Analiza CSIS se bazează pe documente bugetare ale Departamentului de Război, estimări ale Congresului și declarații oficiale, însă valoarea totală rămâne dependentă de evoluția conflictului și de tipul de echipamente utilizate.

În absența unor date complete, amploarea financiară a războiului continuă să fie dificil de evaluat — însă tendința este clară: costurile cresc rapid, într-un conflict fără o declarație formală și fără o perspectivă clară de încheiere.