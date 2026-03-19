Rușii trimit pe front un general „faimos” pentru asalturi sinucigașe: „O sentință la moarte”

Un general rus, pe care propriii soldați l-au acuzat public de organizarea unor atacuri sângeroase de tip „valuri umane” și de falsificarea rapoartelor de pe front, a fost numit adjunct al comandantului Corpului 11 al armatei ruse, activ în zona Sumî din Ucraina, relatează Euromaidan Press.

General-maiorul Zulfat Nigmatzianov, promovat în funcția de general în februarie 2026, în pofida unui scandal public cu subordonații săi în noiembrie 2024, deține acum o poziție de comandă în operațiunile rusești din regiunea de frontieră Sumî. Corpul 14 din armata ucraineană a catalogat această numire drept un exemplu clar de „selecție negativă” în comandamentul militar rus, un tipar în care loialitatea politică sau toleranța față de eșecuri primează în fața competenței pe câmpul de luptă.

Apelul disperat al soldaților ruși a dus la promovare, nu la pedeapsă

Controversa legată de Nigmatzianov a izbucnit în noiembrie 2024, când soldații Diviziei 67 de Infanteriști Motorizați au filmat un apel video adresat ministrului rus al apărării. În înregistrare, trupele îi acuzau pe comandanții lor că falsifica sistematic rapoartele despre „succesele” de pe front, ordona atacuri frontale fără sprijin de artilerie și trimitea soldați la moarte sigură pentru a crea impresia unor rapoarte favorabile. Corpul 14 ucrainean îl consideră direct responsabil pe Nigmatzianov, care era atunci comandantul diviziei.

În loc să fie cercetat sau pedepsit, generalul rus a fost transferat la comanda Diviziei 71 de Infanteriști Motorizați. În februarie 2026, a fost ridicat la rangul de general-maior, iar recent a fost transferat la nivel de corp de armată ca adjunct al comandantului Corpului 11. Potrivit rapoartelor ucrainene, Corpul 11, cu sediul în regiunea Kaliningrad din cadrul Districtului Militar Leningrad, este activ pe frontul din Sumî.

„Sentință la moarte” pentru soldații ruși

Corpul 14 al armatei ucrainene a salutat promovarea lui Nigmatzianov drept o veste proastă pentru soldații ruși, nu neapărat un pericol pentru forțele ucrainene.

„Numirea general-maiorului Zulfat Nigmatzianov drept adjunct al comandantului Corpului 11 nu întărește trupele ruse – reprezintă doar o altă sentință la moarte pentru soldații ruși care operează acum în zona Sumî”, au transmis militarii ucraineni.

Potrivit acestora, metodele lui Nigmatzianov nu pun accent pe protejarea personalului sau pe manevre strategice complexe. Specialitatea sa, susțin ei, este crearea de rapoarte care exagerează progresele – rapoarte care indică un avans de 300–500 de metri, în timp ce hărțile arată doar cimitire improvizate în satele rusești. Unitățile aflate acum sub comanda Corpului 11, inclusiv Regimentul 7 de Infanteriști Motorizați, precum și grupurile de asalt Sever, continuă atacurile în mai multe sectoare din regiunea Sumî.

Un tipar de „selecție negativă”

Corpul 14 a subliniat că parcursul lui Nigmatzyanov reflectă un tipar mai larg al Kremlinului, pe care îl numește „selecție negativă”.

„Cu cât un comandant este asociat cu mai multe scandaluri și pierderi inutile, cu atât funcția lui devine mai importantă”, au scris militarii ucraineni.

Rusia a folosit în mod repetat tactici de atacuri de tip „valuri umane” sau „asalturi cu carne de tun” pe tot parcursul războiului, trimițând infanterie slab susținută împotriva pozițiilor fortificate, cu costuri umane devastatoare. Astfel de operațiuni au fost documentate de la Bahmut la Avdiivka și continuau anul trecut, când oficiali de recrutare au fost trimiși pe front ca pedeapsă pentru nerespectarea cotelor de recrutare.