A fost emisă autorizaţia de construire a Centurii de Vest a municipiului Timişoara. Va avea patru noduri rutiere

Ministerul Transporturilor a emis autorizaţia de construire a Centurii de Vest a municipiului Timişoara, drum care va avea 13,9 kilometri, două benzi pe sens, 4 noduri rutiere, două pasaje şi un pod.

”Varianta Ocolitoare (VO) Timişoara Vest intră în faza de construcţie! Ministerul Transporturilor a emis astăzi Autorizaţia de Construire pentru acest nou drum care va completa Centura Municipiului Timişoara. Cei aproximativ 14 km noi de drum naţional, construiţi la profil de 4 benzi (2 benzi pe sens) vor face legătura între sectorul nordic al centurii municipiului Timişoara şi Varianta de Ocolire Timişoara Sud”, a anunţat, joi, pe Facebook Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, care a menţionat că, deşi nu mai deţine această funcţie, va promova în continuare marile proiecte de infrastructură.

Pe traseul Centurii de Vest vor fi construite 4 noduri rutiere, două pasaje şi un pod: nod rutier la intersecţia cu DN 69 (E671) şi cu Drumul Naţional Centura Timişoara (DNCT), nod rutier la intersecţia cu DN 6, nod rutier la intersecţia cu DN 59A, nod rutier la intersecţia cu Radiala Nouă de Vest (C30), pasaj peste DN 59 şi peste linia CF100 (750 m), pasaj peste DN 6 şi linia CF133 (450 m), pod peste râul Bega şi peste rezervoarele de nămol (450 m).

”Acest proiect, care va aduce judeţului Timiş noi oportunităţi de dezvoltare economică, trebuie finalizat în termen de 24 de luni. Construcţia VO Timişoara Vest are o valoare de 1,41 miliarde lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, a precizat Grindeanu.

DRDP Timişoara este supervizor al acestui contract derulat de CNAIR.

Proiectarea întocmită de compania turcă Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. a fost depusă la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere încă din toamna anului trecut, iar proiectul a ajuns la Ministerul Transporturilor pentru emiterea Autorizaţiei de Construire.