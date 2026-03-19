Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Theodor Stolojan, la „Interviurile Adevărul" - Cum poate Guvernul să stăvilească șocul scumpirii carburanților

Ministerul Energiei: Piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă

Ministerul Energiei dă asigurări că piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă și că instituția gestionează stocuri de urgență de peste 2 milioane tone echivalent petrol (tep).

Gradul de realizare actualizat al stocurilor de urgență este de peste 102%. Foto arhivă

Ca urmare a verificărilor, vă comunicăm că Ministerul Energiei gestionează stocuri de urgență de peste 2 milioane tone echivalent petrol (tep), în calitate de Autoritate Competentă pentru constituirea și menținerea rezervelor minime de țiței și de produse petroliere pentru situații de urgență în piața petrolieră”, a informat joi ministerul.

Potrivit acestuia, gradul de realizare actualizat al stocurilor de urgență este de peste 102%.

Stocurile de urgență se folosesc în cazul apariţiei unor situaţii de disfuncţionalitate majoră în aprovizionare, a situaţiilor de urgenţă deosebită sau a situaţiilor de criză locală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere.

Titularii obligației de stocare au obligația să asigure, în mod continuu, disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere fizic a stocurilor pentru care au obligația de stocare, pe întreaga perioadă de valabilitate a obligației de menținere a acestora.

Stocurile de urgenţă menţinute pe teritoriul României pot asigura consumul intern pentru aproximativ 45 de zile, iar stocurile menţinute în extern, prin delegare, o perioadă de timp similară, totalul fiind de 90 de zile.

Mecanismul de constituire, menținere și monitorizare a stocurilor de urgență, inclusiv a celor delegate în extern, este aplicat la nivelul întregii Uniuni Europene.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis conducerii Guvernului României şi liderilor coaliţiei de guvernare un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România. Propunerile au fost înaintate încă de săptămâna trecută și sunt în continuare analizate la nivelul structurilor competente, în vederea adoptării celor mai adecvate măsuri.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a companiei OMV, condusă de directorul general, Alfred Stern. La acel moment, ministrul Bogdan Ivan participa la reuniunea Consiliului TTE – Energie de la Bruxelles.

Prețurile carburanților au crescut accelerat de la izbucnirea războiului din Iran, afectând piețele globale de petrol, și implicit piața carburanților.

Joi dimineață, prețurile motorinei la principalele benzinării din România erau:

Motorina premium

  • OMV 10,09 lei/litru
  • Lukoil 9,8 lei/litru
  • Petrom 9,83 lei/litru
  • Mol 9,9 lei/litru
  • Rompetrol 9,96 lei/litru

Motorina standard

  • OMV 9,54 lei/litru
  • Lukoil 9,44 lei/litru
  • Petrom 9,41 lei/litru
  • Mol 9,32 lei/litru

