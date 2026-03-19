Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Video Lionel Messi, golul 900 al carierei. A atins borna înaintea marelui rival Cristiano Ronaldo

Video Lionel Messi, golul 900 al carierei. A atins borna înaintea marelui rival Cristiano Ronaldo

Fotbalistul argentinian Lionel Messi (38 de ani), de 8 ori câștigător al trofeului individual „Balonul de Aur”, a marcat golul cu numărul 900 în carieră.

Messi, în luptă cu recordurile FOTO Getty
Messi, în luptă cu recordurile FOTO Getty

Șapte minute. Atât i-a trebuit lui Lionel Messi pentru a scrie un alt capitol din cariera sa uriașă. Asul argentinian a marcat al 900-lea gol în carieră. A făcut-o pentru Inter Miami, deblocând tabela împotriva formației Nashville SC, în prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor Concacaf. Un șut cu piciorul stâng care a trecut printre picioarele fundașului advers și l-a luat prin surprindere pe portar.

Numărătoarea inversă începe cu mult timp în urmă. Anume, din 2005, când un Messi foarte tânăr a marcat primul său gol profesionist pentru Barcelona împotriva lui Albacete. Astăzi, 21 de ani mai târziu, numărul a devenit 900. Un reper atins la vârsta de 38 de ani, după 1.142 de meciuri oficiale. Un ritm fulgerător, permițându-i să atingă această piatră de hotar înaintea rivalului său de moarte, Cristiano Ronaldo, care a atins același număr, dar cu mai multe apariții. Portughezul se pregătește să sărbătorească golul 1.000 în carieră.

În spatele acestui număr se află o călătorie lungă. Cea mai semnificativă parte a venit cu Barcelona, ​​unde și-a construit o mare parte din legendă. Apoi, a venit experiența la Paris Saint-Germain, contribuția sa constantă la echipa națională a Argentinei și, în final, aventura americană. Cu Inter Miami, unde joacă din 2023, Messi a ajuns deja la 81 de goluri.

Golul în valoare de 900 de goluri a deschis meciul, dar nu a fost suficient pentru a aduce victoria. Meciul s-a încheiat 1-1, iar după prima manșă, scor 0-0, Nashville s-a calificat la capitolul goluri marcate în deplasare. 

Convocat la națională

Antrenorul echipei de fotbal a Argentinei, Lionel Scaloni, i-a convocat în lotul pentru meciul amical cu Guatemala din 31 martie pe căpitanul Lionel Messi (Inter Miami) și pe Gianluca Prestianni, de la Benfica, alături de câteva fețe noi în defensivă, transmite EFE.

Meciul împotriva echipei din America Centrală înlocuiește Finalissima, meciul contra Spaniei, anulat recent.

Pentru acest amical, care se va juca pe La Bombonera din Buenos Aires și va fi ultimul meci de acasă al Argentinei înainte de Cupa Mondială, Scaloni i-a chemat pe majoritatea jucătorilor săi cheie și i-a inclus pentru prima dată pe fundașii Tomas Palacios (Estudiantes de La Plata) și Gabriel Rojas (Racing Club), căutând opțiuni înainte de turneul final.

Lui Messi i se alătură și alte figuri proeminente precum Julian Alvarez, Enzo Fernandez și Alexis Mac Allister, alături de trei campioni mondiali care joacă acum în campionatul intern: Leandro Paredes (Boca Juniors), Marcos Acuna și Gonzalo Montiel (River Plate).

Ca și la convocările anterioare, Atletico Madrid furnizează cei mai mulți jucători în lot: Julian Alvarez, portarul Juan Musso (prima sa convocare din 2014), fundașul lateral Nahuel Molina și mijlocașii ofensivi Nicolas Gonzalez, Giuliano Simeone și Thiago Almada.

A fost omis Franco Mastantuono, care a avut câteva ocazii de a juca pentru echipa Albiceleste în ultimul an, dar încă nu s-a impus la Real Madrid. Absențele lui Lautaro Martinez și Lisandro Martinez sunt, de asemenea, notabile, dar aceștia sunt în recuperare după accidentările suferite recent la cluburile lor, Inter Milano și Manchester United.

Prestianni a reușit să-și păstreze locul pe listă în ciuda scandalului recent în care a fost implicat cu brazilianul Vinicius Junior, în timpul unui meci de Liga Campionilor dintre echipa sa și Real Madrid.

Meciul împotriva Guatemalei nu va fi doar de rămas bun al echipei de la publicul de acasă înainte de Cupa Mondială, ci ar putea reprezenta și ultimul meci al lui Lionel Messi în tricoul Argentinei pe teren propriu, în funcție de decizia lui de a mai juca și alte amicale după CM 2026. Prezența lui la turneul final nu este încă oficial confirmată.

Argentina va evolua în Grupa J a Cupei Mondiale alături de Algeria, Austria și Iordania și va debuta pe 16 iunie împotriva echipei africane la Kansas City.

Înainte de Cupa Mondială, echipa Albiceleste are programate să joace încă două meciuri amicale, posibil în Statele Unite, la începutul lunii iunie.

