Mesaj dur din PNL: „Liderul arogant al PSD nu va mai fi premier la rotativă”. Grindeanu a cedat pe buget, nu Bolojan

Lideri ai PNL îl critică pe Sorin Grindeanu după disputa privind bugetul, susținând că liderul PSD, și nu Ilie Bolojan, a fost nevoit să cedeze și că își pierde șansele de a deveni prim-ministru în cadrul rotației guvernamentale.

Deputatul Florin Roman afirmă că liderul social-democrat Sorin Grindeanu a făcut pasul înapoi în negocierile privind bugetul, contrazicând mesajele apărute în spațiul public.

„Comunicarea pe surse a PSD susține ca «Bolojan a cedat», în privința bugetului. Fals! Cel care a cedat este Sorin Grindeanu. Nici nu avea altă soluție, după ce a împins PSD în izolare, iar PSD a amenințat cu blocarea bugetului”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit liberalilor, social-democrații au încercat inițial să impună un amendament de 1,1 miliarde de lei, care ar fi dus la creșterea deficitului bugetar, însă ulterior au renunțat. „Ieri, PSD voia să își impună un amendament de 1,1 miliarde de lei prin creșterea din nou a deficitului bugetar. Azi, Grindeanu a trebuit să accepte ca pentru orgoliul său trebuie să taie de la ministrul PSD al justiției din buget, nu din creșterea deficitului”, a transmis și Gabriel Andronache.

„Grindeanu și-a redus puterea de negociere”

Deputatul Florin Roman susține că această situație îl slăbește pe Sorin Grindeanu în interiorul partidului. „Cel care a pierdut este liderul arogant al PSD, exact cum a anticipat de dimineață. A fost practic obligat să accepte o reașezare de sume între două ministere conduse de PSD (Muncii și Justiției, n.r.). Și să prezinte înfrângerea ca victorie. Nu este cazul, dimpotrivă, Grindeanu și-a redus substanțial puterea viitoare de negociere”, a mai declarat acesta.

Un mesaj similar a fost transmis și de Gabriel Andronache, care consideră că liderul PSD a ieșit slăbit din aceste negocieri. „PSD joacă «alba-neagra» cu bugetul țării. Chiar ei recunosc că mituirea electoratului nu mai funcționează”, a scris acesta pe Facebook

Prognoză politică: alt premier din partea PSD

Atât Florin Roman, cât și Gabriel Andronache susțin că, după aceste evoluții, Sorin Grindeanu nu va mai fi propunerea partidului pentru funcția de premier la rotativă.

„După această strategie greșită ce a împins PSD la izolare în Parlament, vă mai dau o prognoză: Grindeanu nu va mai fi premierul PSD la rotativă, ci un alt pesedist. Să rămână aici!”, a transmis Gabriel Andronache.

De cealaltă parte, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că este mulțumit de rezultatul negocierilor din coaliție. „PSD a reușit să impună pachetul de solidaritate în integralitate”, a afirmat acesta după ședința de joi.