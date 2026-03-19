Olguța Vasilescu le bate obrazul pensionarilor care n-au votat cu PSD: „Mulți au preferat un partid care s-a uitat, fără să voteze”

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, le-a transmis pensionarilor un mesaj dur, după ce, miercuri, PSD nu a reușit să treacă în comisiile reunite de buget amendamentul privind acordarea unor ajutoare sociale pentru vârstnici. Edilul Craiovei susține că partidul nu a avut suficiente voturi în Parlament pentru a adopta măsurile promise și le-a bătut obrazul pensionarilor care nu au votat PSD.



„Cu 25% în Parlament, atât s-a putut”, a scris Lia Olguța Vasilescu, miercuri, pe Facebook,

În postarea sa, Olguța Vasilescu a relatat două episoade din trecut pentru a-și susține punctul de vedere.

„Văzând dezbaterile parlamentare unde colegii noștri au încercat să majoreze pensiile, mi-am amintit două scene. Prima s-a petrecut în 2018, când un domn m-a abordat într-un supermarket și mi-a spus că a votat toată viața PNL, dar la alegerile viitoare va vota PSD. L-am întrebat ce meserie are și mi-a spus că e medic. «A! Votați pentru că am majorat salariile medicilor!» . «Nu! Că nu mai apuc să mă bucur de el. Dar luna viitoare ies la pensie și știu că singurul partid care se bate pentru pensionari e PSD-ul» - mi-a răspuns.

A doua scenă s-a petrecut în comuna Unirea, anul trecut, în campania de la prezidențiale, din mai. Un domn în vârstă mi-a reproșat că nu s-au indexat pensiile la începutul anului, cu rata inflației. «Bine, dar pensiile au crescut în septembrie anul trecut cu un procent istoric. Matale cât ți-a crescut pensia?». «O mie de lei!» «Și o mie de lei nu mai sunt bani? Vezi ce votezi că poate vin alții și ți-o și taie și pe asta!»"

„Mulți au preferat un partid care azi a stat în sală și s-a uitat, fără să voteze”

Primarul Craiovei a făcut și acuzații politice la adresa parlamentarilor AUR:

„Adevărul este că doar 16 la sută dintre pensionari au votat PSD la ultimele alegeri parlamentare. Mulți au preferat un partid care azi a stat în sală și s-a uitat, fără să voteze. Dacă ar fi ieșit din sală măcar, amendamentul s-ar fi aprobat. Același partid ai cărui candidați la parlamentare își rupeau cămașa de pe ei pe la tv că trebuie să crească pensiile. Era și o doamnă care lucrase pe la Casa de Pensii și care era prezentă zilnic să ne certe că pensiile ar trebui să fie mai mari. Acum e senatoare. O fi stat și ea azi cu mâinile în sân, savurând invectivele la care erau supuși parlamentarii PSD care se băteau pentru seniorii României? Sau au votat un partid al cărui reprezentant le-a strigat azi colegilor mei: «Rușine, bă!», fiindcă insistau să crească pensiile și indemnizațiile copiilor cu handicap. Un grobian care dă lecții zilnic, tot pe la tv, despre cum ar trebui să se comporte alții”, scria miercuri, pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu.



Social democrata a adăugat în aceeași postare:

„Din 2000 de miliarde cât are bugetul României, iată că nu se aprobă 1 miliard, cât înseamnă Pachetul Social cerut de PSD, ca să crească pensiile, indemnizațiile copiilor cu handicap sau mamelor! Păcat!”.

Scandal în comisiile de buget

Amintim că ședința de miercuri a comisiilor reunite de buget, la care a făcut referire social-democrata, a fost marcată de tensiuni. Amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mici a fost invalidat pe motiv că regulamentul fusese interpretat greșit. Social-democrații au părăsit sala, acuzând PNL și USR că încearcă să „fure un vot democratic”.

În aceeași zi, amendamentul PSD a fost respins încă o dată.

Zi decisivă pentru Bugetul 2026. Coaliția a ajuns la un compromis: ia bani de la magistrați pentru a acoperi ajutoarele cerute de PSD

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ajunge joi, 19 martie, în Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, înainte de plen, că liderii coaliției au ajuns la o soluție care permite susținerea pachetului social aflat în discuție în Parlament. Potrivit acestuia, măsura a fost posibilă prin reducerea unor cheltuieli legate de plata drepturilor câștigate în instanță de magistrați în anii trecuți.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe câștigate în anii trecuți”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că dezbaterile din Comisia de buget vor fi reluate la prânz, iar obiectivul este ca proiectul de buget să ajungă în plen în cursul serii.