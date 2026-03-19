Theodor Stolojan, la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul” - Cum poate Guvernul să stăvilească șocul scumpirii carburanților

Olguța Vasilescu le bate obrazul pensionarilor care n-au votat cu PSD: „Mulți au preferat un partid care s-a uitat, fără să voteze”

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, le-a transmis pensionarilor un mesaj dur, după ce, miercuri, PSD nu a reușit să treacă în comisiile reunite de buget amendamentul privind acordarea unor ajutoare sociale pentru vârstnici. Edilul Craiovei susține că partidul nu a avut suficiente voturi în Parlament pentru a adopta măsurile promise și le-a bătut obrazul pensionarilor care nu au votat PSD.

Olguța Vasilescu le-a bătut obrazul pensionarilor. FOTO FB Lia Olguța Vasilescu,
„Cu 25% în Parlament, atât s-a putut”, a scris Lia Olguța Vasilescu, miercuri, pe Facebook,

În postarea sa, Olguța Vasilescu a relatat două episoade din trecut pentru a-și susține punctul de vedere. 

„Văzând dezbaterile parlamentare unde colegii noștri au încercat să majoreze pensiile, mi-am amintit două scene. Prima s-a petrecut în 2018, când un domn m-a abordat într-un supermarket și mi-a spus că a votat toată viața PNL, dar la alegerile viitoare va vota PSD. L-am întrebat ce meserie are și mi-a spus că e medic. «A! Votați pentru că am majorat salariile medicilor!» . «Nu! Că nu mai apuc să mă bucur de el. Dar luna viitoare ies la pensie și știu că singurul partid care se bate pentru pensionari e PSD-ul» - mi-a răspuns.

A doua scenă s-a petrecut în comuna Unirea, anul trecut, în campania de la prezidențiale, din mai. Un domn în vârstă mi-a reproșat că nu s-au indexat pensiile la începutul anului, cu rata inflației. «Bine, dar pensiile au crescut în septembrie anul trecut cu un procent istoric. Matale cât ți-a crescut pensia?». «O mie de lei!» «Și o mie de lei nu mai sunt bani? Vezi ce votezi că poate vin alții și ți-o și taie și pe asta!»"

„Mulți au preferat un partid care azi a stat în sală și s-a uitat, fără să voteze”

Primarul Craiovei a făcut și acuzații politice la adresa parlamentarilor AUR:

„Adevărul este că doar 16 la sută dintre pensionari au votat PSD la ultimele alegeri parlamentare. Mulți au preferat un partid care azi a stat în sală și s-a uitat, fără să voteze. Dacă ar fi ieșit din sală măcar, amendamentul s-ar fi aprobat. Același partid ai cărui candidați la parlamentare își rupeau cămașa de pe ei pe la tv că trebuie să crească pensiile. Era și o doamnă care lucrase pe la Casa de Pensii și care era prezentă zilnic să ne certe că pensiile ar trebui să fie mai mari. Acum e senatoare. O fi stat și ea azi cu mâinile în sân, savurând invectivele la care erau supuși parlamentarii PSD care se băteau pentru seniorii României? Sau au votat un partid al cărui reprezentant le-a strigat azi colegilor mei: «Rușine, bă!», fiindcă insistau să crească pensiile și indemnizațiile copiilor cu handicap. Un grobian care dă lecții zilnic, tot pe la tv, despre cum ar trebui să se comporte alții”, scria miercuri, pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu.

Social democrata a adăugat în aceeași postare:

„Din 2000 de miliarde cât are bugetul României, iată că nu se aprobă 1 miliard, cât înseamnă Pachetul Social cerut de PSD, ca să crească pensiile, indemnizațiile copiilor cu handicap sau mamelor! Păcat!”

Scandal în comisiile de buget

Amintim că ședința de miercuri a comisiilor reunite de buget, la care a făcut referire social-democrata, a fost marcată de tensiuni. Amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mici a fost invalidat pe motiv că regulamentul fusese interpretat greșit. Social-democrații au părăsit sala, acuzând PNL și USR că încearcă să „fure un vot democratic”.

 În aceeași zi, amendamentul PSD a fost respins încă o dată. 

Zi decisivă pentru Bugetul 2026. Coaliția a ajuns la un compromis: ia bani de la magistrați pentru a acoperi ajutoarele cerute de PSD 

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ajunge joi, 19 martie, în Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, înainte de plen, că liderii coaliției au ajuns la o soluție care permite susținerea pachetului social aflat în discuție în Parlament. Potrivit acestuia, măsura a fost posibilă prin reducerea unor cheltuieli legate de plata drepturilor câștigate în instanță de magistrați în anii trecuți.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe câștigate în anii trecuți”, a declarat Bolojan.

Premierul a precizat că dezbaterile din Comisia de buget vor fi reluate la prânz, iar obiectivul este ca proiectul de buget să ajungă în plen în cursul serii.

Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
digi24.ro
image
O companie aeriană anulează zboruri în Europa din cauza scumpirii combustibilului. „Un șoc direct pentru industria aviatică”
stirileprotv.ro
image
PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget. Bolojan a cedat și acceptă parțial pachetul social propus de PSD. Când urmează votul final
gandul.ro
image
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
mediafax.ro
image
Știrea zilei: Barcelona își trimite oamenii în România la o echipă de play-off!
fanatik.ro
image
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Postul Paștelui, tot mai scump. Verdețurile se vând la preț de lux în piețe
observatornews.ro
image
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporata
newsweek.ro
image
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
prosport.ro
image
Ce este asigurarea pentru pierderea locului de muncă şi cât costă lunar. Din ce în ce mai mulţi apelează la acest serviciu
playtech.ro
image
FCSB, baraj cu FC Botoșani pentru Europa?! Gigi Becali l-a ironizat pe Iftime: „Îl decapitez! Bea 3 sticle de șampanie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un român și-a invitat socrii bogați la restaurant și a trimis hoțul acasă. Apoi, a început să plângă. Ce pedeapsă a primit
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
Un avion a aterizat de urgență în București! Clipe de panică printre pasageri
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Apar noi detalii din relația Andreei Popescu cu Rareș Cojoc. Cei doi nu au întreținut relații intime timp de 1 an: Am trăit ca frații în aceeași casă
romaniatv.net
image
Acord în coaliția de guvernare privind bugetul pe 2026! Bolojan anunță că pachetul social al PSD intră în buget. Se reiau dezbaterile
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Toată lumea o știe pe Monica Tatoiu, dar iată ce face fiul femeii de afaceri. Incredibila meserie care îi aduce bani cu nemiluita. A picat BAC-ul
actualitate.net
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura
click.ro
image
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
click.ro
image
Moment jenant pentru Kim Kardashian! A căzut spectaculos de pe tocuri și a apucat o femeie în vârstă ca să nu se prăbușească
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
Chiftelute picante din linte Sursa foto shutterstock 2111659610 jpg
Chifteluțe picante din linte. Rețeta pe care o vor toți!
clickpentrufemei.ro
image 686 png
Primele obiecte din fier nu erau de pe Pământ: adevărul istoric
historia.ro
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Când este durerea de spate semn de cancer