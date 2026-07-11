Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Nu toată lumea este făcută pentru freelancing. Cum îți dai seama dacă ți se potrivește

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tot mai mulți angajați visează să lucreze pe cont propriu, atrași de promisiunea unui program flexibil și a unor venituri mai mari. În realitate, însă, freelancingul nu înseamnă doar libertate, ci și disciplină, capacitatea de a-ți găsi clienți și de a lua decizii de business. Care sunt semnele că ești pregătit pentru acest pas și ce greșeli îi fac pe mulți să renunțe?

Nu toată lumea este făcută pentru freelancing. Cum îți dai seama dacă ți se potrivește
Nu toată lumea este făcută pentru freelancing Sursă foto: Shutterstock

Tot mai mulți profesioniști aleg să renunțe la statutul de angajat și să lucreze pe cont propriu, în speranța că vor avea mai multă autonomie și un echilibru mai bun între viața personală și cea profesională. Însă freelancingul nu înseamnă doar libertatea de a-ți organiza programul după bunul plac. În spatele flexibilității se află responsabilitatea de a găsi permanent clienți, de a negocia contracte, de a gestiona perioadele cu venituri crae fluctuează și de a lua decizii pe care, într-o companie, le-ar lua alte departamente.

Madi Rădulescu, Master Certified Coach (MCC) și managing partner al MMM Consulting International, spune că una dintre cele mai răspândite idei greșite este aceea că freelancerii sunt complet stăpâni pe timpul lor.

„Unul dintre mituri este că ai libertate și că îți poți stabili întotdeauna programul de lucru și ritmul în care vrei să lucrezi. De fapt, chiar dacă nu ai un șef, clienții sunt cei care îți stabilesc programul de lucru și ritmul de lucru, iar atunci când lucrezi pe mai multe proiecte în același timp, situația poate deveni foarte provocatoare”, declară aceasta pentru „Adevărul”.

Nu oricine se adaptează ușor muncii pe cont propriu

Dincolo de competențele profesionale, succesul în freelancing depinde și de felul în care oamenii gestionează incertitudinea și își organizează activitatea de zi cu zi.

„Aș spune că o competență distinctivă este capacitatea de a lucra într-un mediu cu un grad ridicat de incertitudine. În freelancing, de cele mai multe ori știi ce ai de făcut în următoarele două-trei luni, dar nu vezi pe termen mai lung siguranța și stabilitatea activității tale și a veniturilor pe care le ai. O altă competență este capacitatea de a lucra pe mai multe proiecte în paralel și de a păstra un nivel constant de implicare în relațiile cu mai mulți clienți”, afirmă Madi Rădulescu.

La fel de importantă este disciplina personală, spune specialista.

„Un obicei extraordinar de important ține de disciplina zilei de lucru. Lipsa unui contract de muncă, care te duce într-un program de la nouă la cinci, înseamnă că această disciplină trebuie construită de tine. Cineva care nu are o disciplină mentală și o disciplină a obiceiurilor sale va găsi freelancingul foarte provocator. De asemenea, este importantă capacitatea de a te reconecta și de a folosi timpul influențat de sezonalitatea serviciilor tale. În domeniul meu, de exemplu, există perioade în care clienții nu contractează astfel de servicii. În acel timp nu poți pur și simplu să te odihnești sau să te relaxezi. Este nevoie să folosești aceste perioade pentru documentare, învățare sau pentru odihnă, dar într-un mod care să îți susțină ritmul și să îți permită să îți reîncarci bateriile”, crede ea.

Provocările pe care mulți tineri nu le anticipează

Libertatea vine la pachet și cu o schimbare de perspectivă: freelancerul trebuie să fie, în același timp, specialist, om de vânzări, negociator și administrator al propriei afaceri. Iar această tranziție este, de multe ori, mai dificilă decât pare.

Merită să mai fii șef în 2026? Motivul pentru care două treimi dintre angajați refuză să mai urce pe scara ierarhică

„O provocare importantă este că oamenii care te cunoșteau într-un anumit rol nu te văd în noul rol de freelancer, de om independent care își câștigă banii vânzând direct serviciile sale. Asta duce la foarte multe refuzuri sau chiar la fenomenul de a fi ignorat de către vechile cunoștințe și vechii parteneri. Poate fi foarte dezamăgitor și dezarmant.

De asemenea, în vânzări știm că statistica are o importanță deosebită și trebuie să fii obișnuit cu foarte multe refuzuri. Practic, numărul de proiecte care îți reușesc este considerabil mai mic decât numărul de oferte sau propuneri pe care trebuie să le faci. Iar pentru a ajunge să faci o ofertă este nevoie de și mai multe contacte și întâlniri din care să reiasă nevoia serviciilor tale. Este un întreg pipeline de vânzări, specific vânzărilor consultative, care se aplică atât companiilor, cât și freelancerilor”, explică Madi Rădulescu.

Spre deosebire de o companie, însă, freelancerul trebuie să gestioneze singur perioadele în care proiectele întârzie să apară.

„Un freelancer are mult mai puține resurse decât o companie pentru a susține perioadele în care vânzările nu ies. O altă provocare pe care nu o văd cei care pleacă, mai ales din mediul corporate, este legată de nivelul veniturilor. Desigur, sunt domenii în care, în funcție de reputația ta și de sistemul de vânzare pe care l-ai creat, poți avea venituri foarte confortabile. Pe de altă parte, dacă pleci din mediul corporate de la un nivel ridicat de venit, poate exista o diferență mare, cel puțin în primul an. Acestei diferențe trebuie să fii pregătit să îi faci față și trebuie să ai un plan de rezervă bine pus la punct”, spune specialistul.

Nu este suficient să fugi dintr-un loc de muncă toxic

Mulți oameni iau în calcul freelancingul după experiențe profesionale dificile. Totuși, Madi Rădulescu atrage atenția că dorința de a scăpa dintr-un mediu toxic nu este, în sine, un motiv suficient pentru a reuși pe cont propriu.

„Un mediu de muncă toxic poate fi găsit în multe locuri, iar dacă doar fugi de un mediu toxic, nu este suficient pentru a rezista în freelancing. Motivația din spatele unei astfel de decizii este mai degrabă legată de nevoia de independență sau de dorința de a-ți folosi competențele într-un mod care să îți ofere mai mult sens. De exemplu, după 50-55 de ani poți avea competențe care nu mai sunt suficient valorificate atunci când ești angajat. În schimb, le poți pune mult mai bine în valoare ca freelancer”, afirmă aceasta.

Schimbare radicală pe piața muncii: ce le cer angajatorii chiar și candidaților fără experiență, din cauza inteligenței artificiale

În același timp, specialista spune că există o provocare despre care se vorbește prea puțin: singurătatea.

„A lucra pe cont propriu poate aduce și multă singurătate și izolare. De aceea, foarte mulți dintre cei care au ales freelancingul și vin în zona mea de colaborare caută și conectare, caută o comunitate, caută un loc în care să poată schimba idei și să socializeze. Recomandarea pentru un freelancer este să înțeleagă căror comunități profesionale se poate alătura și ce poate face în cadrul acestora, astfel încât contribuția lui să îl facă vizibil și să atragă aprecierea unor potențiali clienți”, spune Madi Rădulescu.

Ce ar trebui să faci înainte să îți dai demisia

Înainte de a face pasul spre freelancing, ea recomandă o perioadă de pregătire și testare a pieței, nu o demisie impulsivă.

„Un pas important ar fi să ai o rezervă financiară cu care să știi că te poți descurca decent aproximativ un an de zile. Un al doilea pas este să ai pregătit un set de servicii, cu beneficii și avantaje diferențiatoare, bine puse la punct. De asemenea, este important să testezi o bază de potențiali clienți și să începi discuțiile cu aceștia înainte de a-ți da efectiv demisia. Totodată, merită să vezi căror comunități profesionale sau asociații te poți alătura și ce poți face în cadrul acestora, astfel încât contribuția ta să te facă vizibil și să atragă aprecierea unor potențiali clienți”, conchide Madi Rădulescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
digi24.ro
image
Momente de panică într-un avion Ryanair care zbura spre München. Un geam s-a spart la scurt timp după decolare. VIDEO
stirileprotv.ro
image
INSP demontează informația potrivit căreia angajata Metrorex ar fi fost infectată cu o bacterie periculoasă, după inundația de la Piața Victoriei 2. „Nu a fost expusă la apa revărsată”
gandul.ro
image
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
mediafax.ro
image
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
fanatik.ro
image
Ce spun turiștii români despre autostrăzile din Turcia: „Cu 100 de ani înaintea noastră”
libertatea.ro
image
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina
digi24.ro
image
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
gsp.ro
image
"Nebunie" la Spania - Belgia 2-1: Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, iar apoi a urmat dezastrul!
digisport.ro
image
Preparatul delicios de care nu te vei mai sătura în această vară! Cum se pregătește ușor ceafa de porc la cuptor cu ceapă și ardei
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Maşinile electrice SH, mai ieftine şi cu 20.000 de euro. Cât costă şi cum verifici bateria
observatornews.ro
image
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele speciale au intervenit prin balcon să-l salveze
cancan.ro
image
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
prosport.ro
image
Cât costă o cafea sau o apă în Istanbul în iulie 2026. Preţurile i-au uimit pe români: „Nici nu se compară cu ce e la noi”
playtech.ro
image
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
fanatik.ro
image
Adrian Cozma aprinde becul în „cămara” PSD: Contracte de peste un milion de lei din bani publici
ziare.com
image
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
digisport.ro
image
Metoda ingenioasă care te scapă de multe probleme vara. Casa va fi mai răcoroasă și muștele nu vor mai intra pe geam
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini uluitoare din casa lui Philipp Plein și a Andreei Sasu. Luxul este orbitor. Doar în filme mai vezi așa ceva! Reședința e amenajată într-un stil extravagant / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
520 de lei în plus la pensie. Românii care primesc acești bani în fiecare lună
mediaflux.ro
image
Interviu spectaculos! David Popovici anunță un obiectiv ULUITOR, unic pentru sportul mondial
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
VIDEO HaiHui in doi au ajuns în cea mai sălbatică zonă din SUA. Drumul spectaculos prin Yukon și Alaska, printre urși grizzly și locuri unde oamenii dispar fără urmă
actualitate.net
image
Kate Middleton s-a afișat la un meci de polo caritabil cu o ținută elegantă de vară. Prințesa de Wales a fost absentă de la ultimele ediții din cauza chimioterapiei
click.ro
image
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
click.ro
image
Două zodii văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Astrele le schimbă destinul
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

De ce mint oamenii în relații? Trei tipuri de mincinoși și ce ascunde, de fapt, o minciună
Mesaje text, relatie, foto shutterstock jpg
Relații
Greșeala din CV care te poate scoate din cursa pentru angajare în doar câteva secunde
cv recrutare FOTO Shutterstock
Leadership
Greșeala pe care mulți părinți o fac fără să știe. Vârsta la care ecranele pot avea cel mai mare impact
oleksandrpidvalnyi boy 7258367 jpg
Relații
Exercițiul de 30 de secunde care poate reduce certurile în cuplu. Specialiștii spun că merită încercat
cuplu care se ceartă foto Shutterstock jpg
Relații
Schimbare radicală pe piața muncii: ce le cer angajatorii chiar și candidaților fără experiență, din cauza inteligenței artificiale
Interviu angajare job shutterstock 161909402 jpg
Leadership
Merită să mai fii șef în 2026? Motivul pentru care două treimi dintre angajați refuză să mai urce pe scara ierarhică
angajat sef foto shutterstock
Leadership

Știrile adevarul.ro

Cine câștigă cu adevărat de pe urma Cupei Mondiale 2026. Suporterii plătesc, FIFA încasează, iar gazdele ies pe pierdere
Minge CM 2026, Trionda (X, fosta Twitter) jpg
Economie 03:04
Marile branduri de lux pariază pe produsele second-hand. Ce își doresc, de fapt, clienții
Tinere imbracate la moda - fashion - branduri de lux - haine FOTO Shutterstock
Economie 02:03
Analiză „Punctul de cotitură este încă departe”. Optimismul șefului armatei ucrainene și oportunitatea de care vorbește Zelenski
Oleksandr Sîrski și Volodimir Zelenski de Ziua Forțelor Armate drone FOTO EPA EFE jpg
Europa 01:03
Spania a învins Belgia și dă de Franța în semifinale. Când se dispută duelul de foc cu „Les Bleus”
image png
Sport
De ce frige telefonul la încărcat. Cele mai frecvente motive și ce soluții avem la îndemână
telefon mobil istock jpg
Tehnologie
11 iulie: Dimitrie Cantemir, mintea strălucită care a cucerit Berlinul
Dimitrie Cantemir Portrait from Descriptio Moldaviae, 1716 (crop) jpg
Istoria zilei
Meta, acuzată că are un design care provoacă dependență. Comisia Europeană amenință cu amenzi uriașe
Meta Facebook FOTO Shutterstock
Europa
Aterizare de coșmar: femeie salvată după ce a rămas blocată cu parapanta într-un copac în Brașov
FOTO Salvamont Brasov - Poiana Brasov
Braşov
Video Plaja desemnată doi ani la rând cea mai frumoasă din Europa, luată cu asalt de turiști
Plaja Elafonisi din Creta Grecia Foto Daciana Stoica pentru Adevărul
Europa
NATO dezvoltă o rețea bazată pe inteligență artificială pentru detectarea și oprirea rapidă a unui posibil atac rusesc
nato ai jpg
Europa