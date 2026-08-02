Vicepreședintele Sanitas a făcut bilanțul celor trei zile de grevă, susținând, într-o declarație pentru Adevărul, că, deși au fost înregistrate mai multe victorii, „motoarele nu au fost oprite”, iar protestul se poate relua dacă Parlamentul nu va ține cont de liniile roșii impuse de federația sindicală.

Federația Sindicală Sanitas a anunțat vineri suspendarea grevei medicilor, după trei zile de întrerupere parțială a activității în aproximativ 500 de spitale din țară. Decizia a fost luată în urma obținerii unor victorii considerate importante de către sindicat, printre care recunoașterea parteneriatului social prin hotărâre judecătorească, deblocarea a peste 6.800 de posturi și acceptarea de către Guvernul interimar asupra faptului că peste 40% dintre angajații din sănătate vor înregistra pierderi salariale în proiectul actual, susține Vicepreședintele Sanitas, Răzvan Gae, pentru Adevărul. Greva rămâne însă suspendată, nu încheiată, sindicaliștii urmând să poarte banderole până la apariția unui nou proiect legislativ și amenințând cu reluarea protestului dacă legea va fi trimisă în Parlament într-o formă care să mențină reduceri de venituri.

Sanitas a transmis vineri că obiectivul principal al sindicatului este acum negocierea unui proiect „mai corect, mai coerent și mai echitabil”, purtată cu un factor politic cu putere legală de decizie – fie Parlamentul, fie un guvern legitim desemnat.

Vicepreședintele Sanitas, Răzvan Gae, a prezentat un bilanț al celor trei zile de protest, subliniind că greva a adus mai multe câștiguri sindicatului.

„În urma grevei am înregistrat mai multe victorii. În primul rând, decizia Curții de Apel București, privind recunoașterea ca parteneri de dialog social. Dar am mai câștigat deblocarea celor peste 6.800 de posturi și, în plus, am mai avut demonstrația de ieri, cu echipe tehnice de la Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, unde s-a recunoscut că peste 40% din angajații din Sănătate vor avea pierderi salariale. În plus, am văzut și o coalizare sindicală, întrucât am primit suportul tuturor Confederațiilor sindicale”, a declarat sindicalistul.

Acesta a adăugat că, pe parcursul grevei, urgențele au fost prioritizate, iar majoritatea pacienților au manifestat înțelegere.

„În mod relativ normal, mulți pacienți au fost înțelegători, unii chiar au avut mesaje de susținere a acțiunilor noastre. Urgențele au fost rezolvate cu celeritate”, a precizat Răzvan Gae.

Sindicaliștii amenință: Greva este suspendată, nu oprită

Vicepreședintele Sanitas a atras atenția că greva nu a fost încheiată, ci doar suspendată, iar „motoarele” protestului rămân pregătite.

„Noi doar am suspendat greva, nu am oprit motoarele. În cazul în care nu se va renunța la actuala formă a legii salarizării și va ajunge în Parlament într-o formă în care există pierderi salariale, vom relua greva generală. Avem semnale deja că o parte dintre liniile roșii invocate de Sanitas vor fi respectate în noua Lege, dar nu toate. Guvernul a rămas la fel de obtuz, dialogul surzilor. Oricum nu ne mai interesează un guvern care nu are legitimitate legală în construcția Legii unice de salarizare. Cu actualul Guvern nu vom face nici un compromis. Cu un guvern cu puteri depline sau cu Parlamentul nu putem anticipa ce compromisuri pot exista din partea noastră. Compromisul se face în negociere, deocamdată nu am avut nici un fel de negociere, nici la nivelul comisiilor de Sănătate din Camera Deputaților, nici la Senat”, a precizat acesta.

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Pacienții amânați trebuie să se întoarcă la programări din proprie inițiativă

Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, a salutat suspendarea grevei, într-o declarație pentru Adevărul, subliniind că fiecare oră de întrerupere a contat enorm pentru pacienții care aveau programări pentru investigații ce nu puteau fi amânate.

De asemenea, Barbu a făcut un apel către pacienți, în special către cei cu suspiciuni de cancer sau afecțiuni cardiace, să se prezinte la spitale fără să mai aștepte să fie contactați.

„Ne bucură întreruperea grevei pentru că orice oră a contat enorm pentru noi, deoarece ne-a permis să îi rechemăm la spital pe pacienții care aveau programări, fie ele cele deja stabilite pentru perioada imediat următoare, fie cele necesare pentru cazurile care nu puteau fi amânate, deși nu erau urgențe în sensul strict al cuvântului. Cu toate acestea, cele trei zile de grevă au perturbat profund întregul sistem, iar revenirea la normalitate va fi un proces îndelungat. Acum zece ani, recuperarea a durat mai mult de o lună, iar acum o săptămână sau zece zile a fost nevoie de două-trei zile pentru ca lucrurile să înceapă să se așeze, iar chiar și acum există pacienți care nu s-au întors încă la spital deoarece, din lipsă de personal, nu sunt contactați de nimeni. Ei trebuie să vină din proprie inițiativă”, a precizat acesta.

Barbu: Guvernul nu are competența de a iniția proiectul de lege

Referitor la negocierile privind legea salarizării, președintele Asociației Pacienților a subliniat că Guvernul sau ministerele de resort nu au competența de a iniția astfel de proiecte și nici de a le aviza.

„Am consultat avocații și juriștii noștri, care ne-au explicat că numeroase decizii și negocieri referitoare la anumite acte normative sunt nelegale și nu pot sta la baza unei inițiative legislative. Mai exact, Guvernul sau ministerele de resort nu au competența de a iniția astfel de proiecte de lege și, ceea ce este și mai grav, nici nu pot să le avizeze. Pe lângă această problemă juridică, trebuie menționat că este vorba despre o lege care, ulterior, are nevoie și de norme de aplicare, iar în prezent nu există cine să le elaboreze.

Poate că singurul câștig al acestor discuții este acela de a demonstra deschidere la dialog, iar în viitor, noul Guvern va trebui să țină cont de această situație, deoarece, altfel, greva suspendată își poate produce efectele nu doar asupra actualului executiv interimar, care are competențe și posibilități foarte limitate de a rezolva criza, ci și asupra următorului Guvern.

Liderii sindicali cu care am discutat înțeleg foarte bine că nu au cu cine să negocieze în mod real, atâta timp cât interlocutorul nu are autoritatea necesară, iar discuțiile ar fi, astfel, inutile. Cel mult, atât sindicatele, cât și ceilalți implicați încearcă să pregătească elementele de negociere și să stabilească ce anume mai pot solicita Parlamentului”, a mai transmis Vasile Barbu.