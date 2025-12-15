Cum să economisești ca un milionar. Sfaturi simple de urmat în noul an

Mentalitatea face diferența în modul în care ne gestionăm banii. Psihologii spun că optimismul și poveștile scurte care explică concepte financiare complexe pot transforma economisirea dintr-o corvoadă într-un obicei natural, chiar și pentru cei cu venituri mai mici.

„Primul pas ca să-ți gestionezi bine banii este să-i vezi ca pe un instrument, nu doar ca pe un venit. Așa începi să observi mai clar ce oportunități ai în față”, puncta Melissa Huston, autorarea volumului „Cash Confident: An Entrepreneur’s Guide to Creating a Profitable Business” și fondatoarea platformei „She Means Profit” în Forbes.

În opinia sa, stabilirea obiectivelor financiare cu o intenție clară este un imperativ vehement. „Când știi exact ce obiective financiare ai și în cât timp vrei să le atingi, îți e mai ușor să rămâi pe drumul cel bun. Iar dacă motivația scade, un truc simplu e să-ți imaginezi cum va arăta viața ta când ai atins aceste obiective, asta te poate ajuta să te recalibrezi și să continui să economisești”, adăuga ea.

Tips & Tricks pentru a începe să economisești de la Melissa Huston

Plătește-te pe tine primul

Pentru a-ți clădi stabilitate financiară, începe prin a economisi înainte de a cheltui. Melissa Huston recomandă să pui deoparte între 20% și 30% din venitul lunar și să automatizezi economiile, la fel cum faci cu o factură lunară. Așa devine mai simplu să rămâi consecvent și să-ți menții disciplina financiară.

Investește devreme și constant

Cu cât începi să investești mai devreme, cu atât dobânda compusă lucrează mai mult în favoarea ta. Chiar și sume mici, puse constant deoparte, se pot transforma în bani serioși în timp. Bursa e o opțiune populară, dar cheia rămâne diversificarea și gândirea pe termen lung, așa că evită deciziile impulsive atunci când piața oscilează.

Trăiește sub posibilitățile tale, dar gândește la scară mare

O metodă simplă și eficientă de a economisi, spune Melissa Huston, e să cheltui mai puțin decât câștigi. Banii economisiți ar trebui să fie o parte fixă a bugetului, iar renunțarea la cumpărăturile inutile îți eliberează resurse pentru investiții care chiar aduc valoare.

Folosește datoriile strategic

Datoriile pot destabiliza rapid finanțele dacă nu sunt gestionate cum trebuie. Folosite cu cap, acestea pot finanța investițiile, extinderea unei afaceri sau cumpărarea de active care aduc venit. Datoriile cu dobânzi mari cer însă un plan clar de plată. În general, controlul lor inteligent e cheia unei gestionări sănătoase a banilor.

Urmărește fiecare leu

Urmărirea cheltuielilor poate părea neplăcută, dar e de fapt cel mai simplu mod de a avea control asupra banilor tăi. Aplicațiile de gestionare a bugetului fac totul mai ușor, arătând clar unde se duc banii și ajutându-te să iei decizii financiare mai inteligente.

Creează surse multiple de venit

Dacă te bazezi doar pe un singur venit, economisirea devine mai greu de realizat. Un job suplimentar, venituri din chirii sau investiții inteligente pot aduce bani în plus fără să muncești direct pentru fiecare leu. Crearea unor surse de venit pasiv ajută să ai mai multă siguranță financiară pe termen lung.

Banii puși deoparte nu apar de la sine, e nevoie de un plan simplu și de câteva reguli clare. Pentru siguranță financiară, aceste principii trebuie respectate constant. „Cel mai bun moment să începi este acum. Urmând aceste reguli în viața de zi cu zi, vei pune bazele unor economii care chiar rezistă pe termen lung”, spune specialista

Optimismul stimulează economisirea

Un studiu recent apărut în Science Daily arată că optimismul poate să te ajute să pui mai mulți bani deoparte și efectul e și mai puternic pentru cei cu venituri mai mici. Cercetarea, făcută de Asociația Americană de Psihologie și publicată în Journal of Personality and Social Psychology, arată că oamenii care tind să vadă partea plină a paharului economisesc mai mult decât cei mai puțin optimiști.

Joe Gladstone, autor principal al studiului și profesor la Universitatea din Colorado Boulder, spune că optimismul e adesea văzut ca o iluzie care ne face să ignorăm economiile. Totuși, studiul său arată însă că optimismul poate fi un adevărat aliat atunci când vine vorba de pus bani deoparte, mai ales în perioade mai grele din punct de vedere financiar. „Cercetarea noastră sugerează că optimismul poate fi de fapt o resursă psihologică importantă care îi ajută pe oameni să economisească, mai ales atunci când se confruntă cu dificultăți economice”, a declarat acesta.

Mai exact, studiul arată că o doză mai mare de optimism poate aduce, în medie, cu 1.350 de dolari în plus în economii, comparativ cu un sold mediu de 8.000 de dolari. Chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul vârsta, genul, nivelul de educație sau toleranța la risc, efectul a rămas.

Joe Gladstone explică cum optimismul ajută la economisire la fel de mult ca și conștiinciozitatea și chiar mai mult decât educația financiară. Impactul e mai vizibil la cei cu venituri mai mici, pentru care economisirea nu se face automat. „Cine trăiește de la salariu la salariu poate vedea economisirea ca pe un efort inutil. Dar optimismul le oferă motivația de a pune bani deoparte, chiar și atunci când situația e dificilă.”

Două minute care schimbă modul în care înțelegi banii

Un alt studiu, realizat recent la Stanford, arată că educația financiară poate fi mult mai ușor de înțeles printr-un instrument surprinzător de simplu: poveștile.

Cercetătorii au creat texte foarte scurte, de doar două minute, care explică noțiuni de bază precum dobânda compusă, inflația sau diversificarea riscului. Rezultatul? Adulții, inclusiv cei cu venituri mai mici sau cu mai puțină experiență financiară, au înțeles mult mai bine conceptele. Analiza, publicată în Journal of Economic Behavior & Organization, a inclus peste 2.200 de participanți americani cu vârsta de peste 45 de ani.

Rezultatele arată că cei care au citit povești scurte privind decizii financiare au răspuns mult mai bine la întrebări despre conceptele prezentate, față de grupul care nu a citit nimic. Cea mai mare diferență a fost în cazul poveștii despre diversificarea riscului, care a avut un impact deosebit mai ales asupra persoanelor cu venituri mai mici.

„Chiar și o poveste simplă poate îmbunătăți cunoștințele oamenilor, și de fapt o face destul de mult”, a explicat Annamaria Lusardi, profesor și expert în educație financiară la Stanford Graduate School of Business, una dintre autoarele studiului.

Deși schimbările în modul în care oamenii gestionează banii apar treptat, studiul arată că poveștile pot fi folosite rapid și ieftin pentru a îmbunătăți educația financiară, în bănci sau la locul de muncă.