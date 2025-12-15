Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Cum să economisești ca un milionar. Sfaturi simple de urmat în noul an

0
0
Publicat:

Mentalitatea face diferența în modul în care ne gestionăm banii. Psihologii spun că optimismul și poveștile scurte care explică concepte financiare complexe pot transforma economisirea dintr-o corvoadă într-un obicei natural, chiar și pentru cei cu venituri mai mici.

mâini și bani
Sursă foto: Shutterstock

„Primul pas ca să-ți gestionezi bine banii este să-i vezi ca pe un instrument, nu doar ca pe un venit. Așa începi să observi mai clar ce oportunități ai în față”, puncta Melissa Huston, autorarea volumului „Cash Confident: An Entrepreneur’s Guide to Creating a Profitable Business” și fondatoarea platformeiShe Means Profit” în Forbes.

În opinia sa, stabilirea obiectivelor financiare cu o intenție clară este un imperativ vehement. „Când știi exact ce obiective financiare ai și în cât timp vrei să le atingi, îți e mai ușor să rămâi pe drumul cel bun. Iar dacă motivația scade, un truc simplu e să-ți imaginezi cum va arăta viața ta când ai atins aceste obiective, asta te poate ajuta să te recalibrezi și să continui să economisești”, adăuga ea.

Tips & Tricks pentru a începe să economisești de la Melissa Huston

Plătește-te pe tine primul

Pentru a-ți clădi stabilitate financiară, începe prin a economisi înainte de a cheltui. Melissa Huston recomandă să pui deoparte între 20% și 30% din venitul lunar și să automatizezi economiile, la fel cum faci cu o factură lunară. Așa devine mai simplu să rămâi consecvent și să-ți menții disciplina financiară.

Investește devreme și constant

Cu cât începi să investești mai devreme, cu atât dobânda compusă lucrează mai mult în favoarea ta. Chiar și sume mici, puse constant deoparte, se pot transforma în bani serioși în timp. Bursa e o opțiune populară, dar cheia rămâne diversificarea și gândirea pe termen lung, așa că evită deciziile impulsive atunci când piața oscilează.

Trăiește sub posibilitățile tale, dar gândește la scară mare

O metodă simplă și eficientă de a economisi, spune Melissa Huston, e să cheltui mai puțin decât câștigi. Banii economisiți ar trebui să fie o parte fixă a bugetului, iar renunțarea la cumpărăturile inutile îți eliberează resurse pentru investiții care chiar aduc valoare.

Folosește datoriile strategic

Datoriile pot destabiliza rapid finanțele dacă nu sunt gestionate cum trebuie. Folosite cu cap, acestea pot finanța investițiile, extinderea unei afaceri sau cumpărarea de active care aduc venit. Datoriile cu dobânzi mari cer însă un plan clar de plată. În general, controlul lor inteligent e cheia unei gestionări sănătoase a banilor.

Urmărește fiecare leu

Urmărirea cheltuielilor poate părea neplăcută, dar e de fapt cel mai simplu mod de a avea control asupra banilor tăi. Aplicațiile de gestionare a bugetului fac totul mai ușor, arătând clar unde se duc banii și ajutându-te să iei decizii financiare mai inteligente.

Creează surse multiple de venit

Dacă te bazezi doar pe un singur venit, economisirea devine mai greu de realizat. Un job suplimentar, venituri din chirii sau investiții inteligente pot aduce bani în plus fără să muncești direct pentru fiecare leu. Crearea unor surse de venit pasiv ajută să ai mai multă siguranță financiară pe termen lung.

Citește și: Cum să faci pace în familie de Sărbători

Banii puși deoparte nu apar de la sine, e nevoie de un plan simplu și de câteva reguli clare. Pentru siguranță financiară, aceste principii trebuie respectate constant. „Cel mai bun moment să începi este acum. Urmând aceste reguli în viața de zi cu zi, vei pune bazele unor economii care chiar rezistă pe termen lung”, spune specialista

Optimismul stimulează economisirea

Un studiu recent apărut în Science Daily arată că optimismul poate să te ajute să pui mai mulți bani deoparte și efectul e și mai puternic pentru cei cu venituri mai mici. Cercetarea, făcută de Asociația Americană de Psihologie și publicată în Journal of Personality and Social Psychology, arată că oamenii care tind să vadă partea plină a paharului economisesc mai mult decât cei mai puțin optimiști.

Joe Gladstone, autor principal al studiului și profesor la Universitatea din Colorado Boulder, spune că optimismul e adesea văzut ca o iluzie care ne face să ignorăm economiile. Totuși, studiul său arată însă că optimismul poate fi un adevărat aliat atunci când vine vorba de pus bani deoparte, mai ales în perioade mai grele din punct de vedere financiar. „Cercetarea noastră sugerează că optimismul poate fi de fapt o resursă psihologică importantă care îi ajută pe oameni să economisească, mai ales atunci când se confruntă cu dificultăți economice”, a declarat acesta.

Mai exact, studiul arată că o doză mai mare de optimism poate aduce, în medie, cu 1.350 de dolari în plus în economii, comparativ cu un sold mediu de 8.000 de dolari. Chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul vârsta, genul, nivelul de educație sau toleranța la risc, efectul a rămas.

Joe Gladstone explică cum optimismul ajută la economisire la fel de mult ca și conștiinciozitatea și chiar mai mult decât educația financiară. Impactul e mai vizibil la cei cu venituri mai mici, pentru care economisirea nu se face automat. „Cine trăiește de la salariu la salariu poate vedea economisirea ca pe un efort inutil. Dar optimismul le oferă motivația de a pune bani deoparte, chiar și atunci când situația e dificilă.”

Două minute care schimbă modul în care înțelegi banii

Un alt studiu, realizat recent la Stanford, arată că educația financiară poate fi mult mai ușor de înțeles printr-un instrument surprinzător de simplu: poveștile.

Cercetătorii au creat texte foarte scurte, de doar două minute, care explică noțiuni de bază precum dobânda compusă, inflația sau diversificarea riscului. Rezultatul? Adulții, inclusiv cei cu venituri mai mici sau cu mai puțină experiență financiară, au înțeles mult mai bine conceptele. Analiza, publicată în Journal of Economic Behavior & Organization, a inclus peste 2.200 de participanți americani cu vârsta de peste 45 de ani.

Rezultatele arată că cei care au citit povești scurte privind decizii financiare au răspuns mult mai bine la întrebări despre conceptele prezentate, față de grupul care nu a citit nimic. Cea mai mare diferență a fost în cazul poveștii despre diversificarea riscului, care a avut un impact deosebit mai ales asupra persoanelor cu venituri mai mici.

„Chiar și o poveste simplă poate îmbunătăți cunoștințele oamenilor, și de fapt o face destul de mult”, a explicat Annamaria Lusardi, profesor și expert în educație financiară la Stanford Graduate School of Business, una dintre autoarele studiului. 

Deși schimbările în modul în care oamenii gestionează banii apar treptat, studiul arată că poveștile pot fi folosite rapid și ieftin pentru a îmbunătăți educația financiară, în bănci sau la locul de muncă.

Leadership

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
Uluitor! Câte kilograme a slăbit Florin Prunea și cum arată după experiența de la Desafio, care începe în curând pe Pro TV: „Mi-a fost frică. Am fost evacuați”. Foto
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Un alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condiție
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Cum face Cătălin Scărlătescu piftia de casă. Rețeta moștenită de la bunica lui
playtech.ro
image
Acuze dure la adresa oltenilor după Hermannstadt – Universitatea Craiova 0-2: “Am vrut să-i perpelesc. Suntem mici și nu ne ajută nimeni”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
”Super gripa” a ajuns în România. Care este primul simptom
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Dezastru total pentru angajaţi şi pensionari. Anunţul apocaliptic făcut de Bolojan pentru 2026
romaniatv.net
image
Avertisment dur pentru români! Va conta unde locuiesc și ce loc de muncă au
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Filmul din 2024 care a cucerit publicul din România. Se află în topul preferințelor de pe Netflix de două săptămâni
click.ro
Albert și Charlene de Monaco foto Facebook jpg
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

De ce e important să faci mișcare zi de zi? Exercițiile ușoare care fac minuni pentru creier și te mențin energic și după 60 de ani
Grasi obezi care fac sport miscare alergare parc slabire FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție 02:00
Efectele nocive ale timpului îndelungat petrecut pe TikTok și YouTube de copii. „Ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea"
dependenta de telefoane, foto shutterstock jpg
Mindset
Video Secretele părinților care formează copii echilibrați și independenți. „Am răbdare, hai să mai încerci o dată"
copilul cu mintea deschisa jpg
Relații
De ce nopțile nedormite te fac mai vulnerabil la infecții și boli grave
insomnie, foto shutterstock jpg
Mindset
Cazi pe gânduri? Creierul tău învață în continuare
student shutterstock
Mindset
Cea mai subestimată resursă a adolescenților: oferă protecție reală împotriva depresiei
Presiune social media asupra adolescentilor - telefon - adolescent - depresie FOTO Shutterstock
Dezvoltare personală

Știrile adevarul.ro

De ce e important să faci mișcare zi de zi? Exercițiile ușoare care fac minuni pentru creier și te mențin energic și după 60 de ani
Grasi obezi care fac sport miscare alergare parc slabire FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție 02:00
Analiză O săptămână decisivă pentru UE. Poate demonstra Europa că nu este „slabă” în fața lui Trump?
summit ue jpg
Europa 01:30
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat Revoluția din 1989
muncitori brasov 1987 FOTO memorialsighet ro jpg
Magazin 01:00
Destinații de călătorie iarna în Munții Apuseni. Ținutul ghețarilor de peșteră și al monumentelor rare ale naturii
Ghetarul Focul Viu Foto Lucian Ignat jpg
Călătorii 00:34
15 decembrie: Se naște arhitectul Gustave Eiffel, creatorul celebrului turn din Paris și al podului de la Ungheni, ambele purtându-i numele
Gustave Eiffel foto wikipedia png
Istoria zilei
Efectele nocive ale timpului îndelungat petrecut pe TikTok și YouTube de copii. „Ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea"
dependenta de telefoane, foto shutterstock jpg
Mindset
Una dintre cele mai sângeroase și controversate greve din România. Armata a deschis focul, fără avertisment, împotriva muncitorilor
Nicolae Tonitza Coada la paine jpg
Magazin
Radu Miruță: „Industria de apărare e o mlaștină”. Compania în care „s-a întâlnit un prost cu un deștept”
Radu miruta FB jpg
Politică
Structura uriașă descoperită sub Insulele Bermude, unică pe Pământ: ar explica de ce arhipelagul pare să plutească
O insulă izolată din Bermuda, în mijlocul Oceanului Atlantic FOTO Shutterstock
Știință
Analiză Cum folosesc românii Chat-urile AI și care au fost cele mai populare în 2025
Inteligenta artificiala FOTO Shutterstock jpg
Societate