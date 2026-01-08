JD Vance le transmite liderilor europeni să îl ia în serios pe Trump în privința Groenlandei: „Statele Unite vor trebui să facă ceva”

Vicepreşedintele american JD Vance i-a „sfătuit” joi pe liderii europeni „să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite” în ceea ce priveşte Groenlanda, transmite AFP.

„Sfatul meu pentru liderii europeni şi pentru oricine altcineva ar fi să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite”, a spus Vance într-o conferinţă de presă desfăşurată la Casa Albă, potrivit agenției străine de presă, citate de Agerpres.

JD Vance a adăugat:

„Ceea ce le cerem noi prietenilor noştri europeni este să ia în serios securitatea acestui teritoriu, întrucât acum ei nu fac asta. Statele Unite vor trebui să facă ceva”.

„Un lucru pe care preşedintele (Trump) şi echipa sa de securitate naţională îl discută activ"

Miercuri, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a afirmat miercuri că preşedintele american Donald Trump studiază „activ", împreună cu echipa sa, posibilitatea ca SUA să cumpere Groenlanda.

„Este un lucru pe care preşedintele (Trump) şi echipa sa de securitate naţională îl discută activ", a spus la o conferinţă de presă Karoline Leavitt, referindu-se la cumpărarea insulei.

De peste 600 de ani, Groenlanda face parte din Danemarca, iar în prezent are un statut de teritoriu semi-suveran. Această insulă vastă, dar care numără doar aproximativ 56.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit şi este finanţată masiv de guvernul de la Copenhaga, cu aproximativ un miliard de dolari pe an, echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul său, deşi dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol şi gaze naturale.