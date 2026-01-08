Un bărbat i-a lovit pe poliţiştii care l-au încătușat și a reușit să fugă. Cum s-a încheiat totul

Un tânăr din comuna vasluiană Băceşti a fost reţinut de poliţişti joi, 8 ianuarie, după ce a fost reclamat că a încălcat ordinul de protecţie şi a încercat să-şi agreseze soţia, iar apoi a lovit o autospecială de poliţie şi pe poliţiştii solicitaţi să intervină şi a reuşit să fugă deşi fusese încătuşat.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 7 ianuarie, când o femeie de 26 de ani, din comuna Băceşti, a anunţat la numărul de urgenţă 112 că soţul său a încălcat ordinul de protecţie, emis în luna noiembrie 2025, de către Judecătoria Vaslui, potrivit Agerpres.

„Poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Negreşti s-au deplasat la faţa locului, constatând că cele sesizate se confirmă. Aceştia au identificat la locuinţa femeii pe soţul acesteia, aflat în stare avansată de ebrietate şi care se manifesta recalcitrant. În urma comportamentului bărbatului, poliţiştii l-au încătuşat, în acelaşi timp, fiind solicitată o ambulanţă, în vederea internării nevoluntare a bărbatului. Acesta prezenta şi alterări ale stării de sănătate, cu episoade de vomă. În continuare, bărbatul încătuşat a lovit cu obiecte cu o sticlă autospeciala de poliţie, inclusiv pe poliţişti, reuşind să fugă de la faţa locului", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Pe 8 ianuarie, bărbatul a fost identificat de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi ai Secţiei 6 Poliţie Rurală Negreşti, fiind dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie, încălcarea ordinului de protecţie şi ultraj.

Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea stabilirii situaţiei de fapt. Bărbatul urmează să fie prezentat în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă.