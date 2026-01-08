Lego Group a anunțat lansarea celei mai avansate piese din istoria companiei: un computer complet funcțional, integrat într-o piesă Lego clasică 2x4, capabil să aducă seturile la viață prin sunet, lumină și reacții inteligente la mișcare. Anunțul a fost făcut la Consumer Electronics Show 2026 — cel mai mare și mai influent târg internațional de tehnologie dedicat electronicelor și inovațiilor tehnologice.

Noua piesă, denumită „Smart Brick”, detectează etichete NFC aflate în apropiere, integrate în piese speciale și minifigurine, precum și alte Smart Bricks. Potrivit companiei, această tehnologie va permite seturilor Lego să reacționeze dinamic în timpul jocului — de la săbii laser care vibrează și motoare care „pornesc”, până la efecte sonore și muzică specifică universului Lego Star Wars.

Spre deosebire de jucăriile Lego Mario lansate anterior, care necesitau baterii AAA și funcționau pe baza recunoașterii culorilor sau codurilor de bare, noile Smart Bricks sunt încărcate wireless, printr-o platformă ce poate alimenta simultan mai multe piese. Bateria este proiectată să funcționeze chiar și după ani de inactivitate.

Cărămizile inteligente includ senzori de lumină, senzori care detectează mișcarea, înclinarea și gesturile, precum și efecte de sunet și lumină. În plus, acestea creează o rețea Bluetooth de tip „mesh”, ceea ce le permite să fie conștiente de poziția și orientarea altor piese din apropiere. Astfel, navele și personajele Lego Star Wars pot „interacționa” între ele, iar muzica celebră „The Imperial March” poate porni automat atunci când împăratul Palpatine este așezat pe tron.

În seturile cu mașini, Smart Bricks pot detecta care vehicul trece primul linia de sosire sau pot schimba sunetele de motor în efecte de impact dacă mașina este răsturnată. Computerul din interior este un ASIC personalizat, mai mic decât un singur buton Lego, iar firmware-ul poate fi actualizat printr-o aplicație de smartphone.

Piesele includ și un microfon, însă reprezentanții Lego subliniază că acesta nu înregistrează sunet, ci este folosit ca senzor — de exemplu, copiii pot sufla în piesă pentru a declanșa anumite efecte. De asemenea, produsul nu conține inteligență artificială și nu are cameră video.

Primele seturi care vor ajunge pe piață, începând cu 1 martie, fac parte exclusiv din gama Lego Star Wars și includ un TIE Fighter al lui Darth Vader (70 de dolari), un X-Wing „Red Five” al lui Luke Skywalker (100 de dolari) și un set complex cu sala tronului lui Vader și un A-Wing (160 de dolari). Dimensiunile sunt mai mici decât cele ale seturilor clasice Star Wars, costurile fiind influențate de tehnologia integrată.

Lego consideră că noile etichete inteligente vor încuraja joaca creativă și combinațiile neobișnuite între seturi. Compania descrie Smart Brick drept „cea mai importantă evoluție a sistemului Lego de la introducerea minifigurinei, în 1978”, iar zvonuri neconfirmate indică extinderea tehnologiei și către viitoarele seturi Lego Pokémon.

Reacții sceptice la anunțul LEGO

Totuși, lansarea a stârnit și controverse. Unii experți în joacă și educație și-au exprimat îngrijorarea că digitalizarea unei jucării tradițional analogice ar putea „submina ceea ce era odinioară special la Lego”, anume stimularea imaginației copiilor în timpul jocului.

„Așa cum știe oricine a urmărit vreodată un copil jucându-se cu Lego clasic, creațiile copiilor deja se mișcă și scot sunete prin puterea imaginației lor”, a declarat un expert pentru BBC.

Lego a reacționat rapid la critici, subliniind că Smart Bricks nu înlocuiesc experiența clasică, ci o completează, încurajând „joaca fizică, deschisă, fără ecrane”.

„Este o parte importantă a viitorului”, a declarat Federico Begher, executiv LEGO. „Dar este foarte important să fie clar că asta nu înseamnă că abandonăm esența a ceea ce suntem, lucru care a generat unele întrebări și temeri, precum: «Renunțați la ceea ce v-a adus succes, în favoarea acestei direcții?»”

În ciuda scepticismului, anunțul este considerat de unii specialiști drept una dintre cele mai interesante inovații prezentate la CES 2026, marcând un nou capitol în evoluția uneia dintre cele mai iconice jucării din lume.