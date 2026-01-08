Câți migranți au fost expulzați din SUA de la revenirea lui Trump la Casa Albă: „Au fost aici ilegal”

Aproximativ 2,6 milioane de migranți au părăsit Statele Unite în aproape un an de când Donald Trump a revenit la Casa Albă, iar peste 650.000 dintre ei au fost arestați și deportați pentru că au refuzat să plece de bunăvoie, a anunțat secretara pentru Securitate Națională, Kristi Noem.

Secretara pentru Securitate Națională a SUA, Kristi Noem, a declarat joi, într-o conferință de presă susținută la New York, că „datorită președintelui Trump, avem 2,6 milioane de persoane care au părăsit țara noastră și care, de la bun început, nu ar fi trebuit să fie aici. Au fost aici ilegal, iar peste 650.000 dintre ei au fost arestați, deținuți și deportați în țările lor de origine”, în special în state din America Latină.

Potrivit oficialului american, o parte importantă dintre cei plecați au refuzat inițial să părăsească teritoriul SUA, ceea ce a făcut necesară intervenția autorităților pentru a-i reține și expulza, relatează Agerpres.

Migrația ilegală, o prioritate pentru Trump

Donald Trump, reprezentant al Partidului Republican, a făcut din combaterea migrației ilegale una dintre principalele priorități ale mandatului său, susținând că fenomenul a scăpat de sub control în timpul președinției predecesorului său democrat, Joe Biden.

În acest context, Trump a trimis Garda Națională în mai multe mari orașe americane pentru a combate infracționalitatea și a intensificat operațiunile poliției federale pentru imigrație (ICE), instituția însărcinată cu identificarea și reținerea migranților aflați ilegal pe teritoriul SUA.

Proteste și critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului

Măsurile dure adoptate de administrație au stârnit însă reacții puternice. În mai multe orașe au avut loc manifestații împotriva expulzărilor, cele mai violente incidente fiind înregistrate în luna iunie la Los Angeles, oraș condus de autorități democrate, care se opun politicii anti-migrație a lui Trump.

Organizațiile pentru drepturile migranților și-au exprimat, la rândul lor, îngrijorarea față de expulzările în masă și față de limitarea dreptului de a cere azil la granița SUA, susținând că astfel de politici ar încălca drepturile omului.