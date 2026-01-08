Genoa a detonat bomba etapei: a ținut-o în șah pe AC Milan, dar Nicolae Stanciu l-a ruinat pe Dan Șucu

După patru meciuri fără victorie (trei înfrângeri și o remiză), formația de fotbal Genoa a fost la doar 3 minute să câștige, joi seară, meciul cu AC Milan, din deplasare, contând pentru epilogul etapei a 19-a din Serie A. S-a terminat 1-1.

Pentru trupa patronată de românul Dan Șucu (62 de ani) a deschis scorul Lorenzo Colombo, în minutul 28. Gazdele au egalat în minutul 90+2 prin portughezul Rafael Leao.

Arbitrul a dictat 5 minute de prelungire și a acordat penalty pentru oaspeți la ultima fază. Lovitura de la 11 metri a fost ratată de Nicolae Stanciu, în minutul 90+9. Fostul căpitan al naționalei a tras mult peste poartă.

Mijlocașul de 32 de ani, pe care Mircea Lucescu (80 de ani) l-a sărit de la ultimele convocări, a intrat în minutul 83 pe teren în locul spaniolului Aaron Martin.

Mână mare de ajutor pentru Chivu

În minutul 58, AC Milan a avut un gol anulat de VAR pentru henț la americanul Christian Pulisic.

În urma rezultatului, AC Milan a rămas pe locul 2, cu 39 de puncte, cu unul peste Napoli, aflată pe locul 3, dar la 3 lungimi în spatele liderului Inter.

Trupa lui Cristian Chivu primește astfel certitudinea că își va păstra primul loc și dacă va pierde derby-ul din etapa a 20-a, cu campioana Napoli, de duminică seară (ora 21:45). La egalitate de puncte cu AC Milan, Inter are un golaveraj mai bun.

În schimb, Genoa trage tare ca să evite retrogradarea: are 16 puncte și este pe locul 17 în clasament, primul de deasupra liniei roșii.