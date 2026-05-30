Video Cristian Pistol: Lucrările pe tronsonul Nădășelu – Zimbor au ajuns la 98%. Când s-ar putea circula pe noua autostradă

Unul dintre cele mai așteptate tronsoane ale Autostrăzii Transilvania este aproape gata. Secțiunea Nădășelu – Zimbor, cu o lungime de 30,6 kilometri, a ajuns la un stadiu de execuție de 98%, iar lucrările se află în faza finală. Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, constructorul lucrează la ultimele operațiuni necesare înainte de recepția și deschiderea traficului.

Finalizarea acestui segment va reprezenta un pas important pentru conectarea rețelei de autostrăzi din Transilvania și pentru fluidizarea traficului în nord-vestul României.

Secțiunea de autostradă dintre Nădășelu și Zimbor, parte a Autostrăzii Transilvania (#A3), reprezintă unul dintre cele mai avansate tronsoane aflate în execuție pe acest coridor rutier strategic, cu un grad de realizare de aproximativ 98%, potrivit datelor din teren și informațiilor comunicate de autorități.

Autostrada Transilvania este unul dintre cele mai vechi și mai complexe proiecte de infrastructură rutieră din România, inițiat la începutul anilor 2000, cu scopul de a asigura o legătură rapidă între vestul țării și centrul României, pe direcția Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea. De-a lungul timpului, proiectul a fost marcat de întârzieri, modificări de traseu și fragmentarea în mai multe contracte, însă în ultimii ani mai multe tronsoane au intrat în execuție activă, în special în zona Clujului.

Pe segmentul Nădășelu - Zimbor, care are o lungime de 30,6 kilometri, constructorul român UMB Spedition este mobilizat cu un efectiv important de muncitori și utilaje, lucrările fiind concentrate în faza finală. În prezent se execută așternerea stratului de uzură asfaltic, amenajarea parcărilor de scurtă durată, finalizarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale, montarea parapetelor direcționale, precum și instalarea sistemelor ITS și a infrastructurii de iluminat rutier.

În declarațiile sale publice, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a subliniat în mod repetat că evoluția lucrărilor pe acest sector este una foarte bună, iar proiectul se află într-o etapă în care finalizarea și deschiderea traficului depind în principal de ultimele lucrări de finisaj, testare și proceduri de recepție. El a evidențiat că aceste tronsoane sunt esențiale pentru creșterea conectivității rutiere în Transilvania și pentru asigurarea continuității rețelei de autostrăzi.

Valoarea contractului pentru acest segment este de aproximativ 1,625 miliarde lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021–2027. În momentul în care lucrările vor fi complet finalizate și recepționate, acest tronson va permite circulația pe distanțe tot mai mari de autostradă în zona de nord-vest, contribuind la conectarea etapizată a unor segmente importante din Autostrada Transilvania, inclusiv în corelare cu viitoarele deschideri dintre Nădășelu și Poarta Sălajului.

În ansamblu, proiectul Nădășelu – Zimbor este considerat un pas important în deblocarea unei secțiuni istorice din Autostrada Transilvania, cu impact direct asupra mobilității regionale și a dezvoltării economice din Transilvania.