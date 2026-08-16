Dr. Cătălin Cîrstoveanu: 150 de nou-născuți au murit în ultimii șase ani pentru că n-au ajuns să beneficieze de tratament „Nu au avut șansa necesară. Este o tragedie”

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției ATI Nou-Născuți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, atrage atenția asupra deficitului cronic de locuri și personal medical, afirmând că aproape 150 de bebeluși au murit în ultimii șase ani fără să poată beneficia de tratament specializat în unitatea medicală.

Într-un interviu acordat publicației Cotidianul, medicul Cătălin Cîrstoveanu a explicat că lipsa asistenților medicali l-a obligat să reducă numărul de paturi din secție de la 27 la 22, în condițiile în care ar mai fi nevoie de cel puțin zece cadre medicale.

Aplicație pentru monitorizarea în timp real a locurilor disponibile

Pentru a elimina suspiciunile privind disponibilitatea paturilor din ATI, echipa de la „Marie Curie” a dezvoltat în urmă cu șase ani o aplicație care afișează în timp real numărul locurilor libere și al solicitărilor venite din țară.

„Am făcut-o pentru că nimeni nu credea că nu avem paturi. Unii părinți ne-au dat în judecată pentru că nu am putut primi copiii”, a declarat Cîrstoveanu.

Potrivit acestuia, platforma este accesibilă public și poate fi consultată de oricine, de la reprezentanți ai Ministerului Sănătății până la familiile pacienților.

„Aproape 150 de copii nu au ajuns niciodată la tratamentul corect”

Medicul susține că datele colectate prin intermediul aplicației au evidențiat amploarea problemei.

„Nu spun că toți ar fi supraviețuit. Spun însă că aproape 150 de copii aflați pe listele de așteptare nu au ajuns niciodată să beneficieze de tratamentul corect. Nu știm câți dintre ei ar fi trăit, dar știm că nu au avut șansa necesară”, a afirmat acesta.

„Pentru mine, ca țară, înseamnă o tragedie”

Cîrstoveanu consideră că situația reprezintă un eșec major al sistemului medical și compară realitatea actuală cu una dintre cele mai dificile perioade din istoria obstetricii și neonatologiei din România.

„Pentru mine, ca țară, înseamnă o tragedie. Înseamnă că perpetuăm vremurile lui Ceaușescu, când existau maternități în care mureau cinci copii pe zi”, a declarat medicul.

Șeful ATI Nou-Născuți de la „Marie Curie” a explicat că cei aproape 150 de copii reprezintă doar cazurile documentate și urmărite de echipa medicală.