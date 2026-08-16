Șapte persoane, dintre care doi minori, au fost implicate într-un accident rutier produs duminică dimineață pe DN38, la ieșirea din localitatea Amzacea către Comana, în județul Constanța. Una dintre mașinile implicate a izbit un copac.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, toate cele șapte victime erau conștiente și cooperante în momentul intervenției echipajelor medicale.

„Pe DN 38 Agigea-Negru Vodă, în apropierea localității Comana, județul Constanța, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule, soldat cu rănirea a șapte persoane, ce sunt conștiente și cooperante”, a transmis Centrul Infotrafic.

Doi copii cu politraumatisme

La locul accidentului au fost mobilizate forțe importante de intervenție, inclusiv elicopterul SMURD, relatează Ziua de Constanța.

Reprezentanții ISU Constanța au anunțat cinci persoane urmau să fie transportate la spital, printre acestea aflându-se și doi minori cu politraumatisme.

Într-o actualizare ulterioară, autoritățile au precizat că și o a șasea persoană a solicitat transportul la spital.

Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Traficul pe DN38 Agigea–Negru Vodă s-a desfășurat alternativ, pe un singur sens de mers, sub coordonarea polițiștilor, fără a fi raportate valori ridicate de trafic, potrivit Infotrafic