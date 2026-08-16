Șoferii nu mai trebuie să oprească pentru a plăti taxa de autostradă în Italia. Cum funcționează sistemul „Free-Flow”

Italia a implementat sistemul „Free-Flow” („flux liber”) pe anumite tronsoane de autostrăzi, care înregistrează automat numerele de înmatriculare ale tuturor vehiculelor care circulă pe acestea. Astfel, șoferii nu vor mai trebui să oprească sau să încetinească la punctele de taxare.

Potrivit ziarului elvețian Blick, sistemul nu este complet nou, fiind utilizat pe autostrada A36 Pedemontana Lombarda încă din 2015.

În prezent, sistemul este operațional pe 200 de kilometri în nordul Italiei, inclusiv pe A33 (Autostrada delle Langhe), A59 (centura orașului Como), A60 (centura orașului Varese) și drumul de legătură Ospitaletto-Montichiari.

Italia are în total peste 6.000 de kilometri de autostrăzi cu taxă.

Odată cu sistemul „Free-Flow”, șoferii nu mai sunt nevoiți să oprească sau să încetinească la punctele de taxare. Astfel, traficul este mai fluent, iar ambuteiajele sunt reduse.

Sistemul este benefic și pentru mediu, datorită reducerii emisiilor, deoarece sunt eliminate frânările și pornirile repetate în zonele de taxare. În plus, acesta generează economii în ceea ce privește personalul și întreținerea infrastructurii necesare anterior.

În cazul utilizării unui dispozitiv de plată electronică („Telepass”), taxa este achitată automat. Dacă șoferii circulă fără un astfel de dispozitiv, au la dispoziție 15 zile de la trecerea prin punctul de taxare pentru a plăti online, prin aplicație, sau la un punct de taxare.

Dacă plata este întârziată, va fi trimisă o notificare de plată, însoțită de o penalizare. Ignorarea acestei notificări poate duce la o amendă suplimentară cuprinsă între 87 și 344 de euro.

Schimbarea face parte dintr-o tendință mai amplă la nivel european: Franța, Spania și Portugalia folosesc deja sistemul „Free-Flow”. Acesta are însă și un dezavantaj: șoferii care nu sunt familiarizați cu sistemul pot ajunge cu ușurință să fie amendați.

Tot în Italia, începând cu 1 iunie, șoferii pot solicita despăgubiri pentru întârzierile și blocajele provocate de lucrările de infrastructură. Noua măsură permite recuperarea unei părți sau chiar a întregii taxe de autostradă, în funcție de durata întârzierii.