Amenzi de până la 1.000 de euro pentru turiștii care iau pietricele drept suvenir de pe o plajă celebră din Grecia

Turiștii care vor să ia drept suvenir pietricele de pe faimoasa plajă Lalaria, de pe insula grecească Skiathos, riscă amenzi uriașe, în cadrul unei campanii menite să protejeze peisajul spectaculos al plajei.

Potrivit Keep Talking Greece, în colaborare cu Autoritățile Portuare, Asociația Culturală din Skiathos a lansat campania „Fă o fotografie, nu lua o pietricică – Salvează plaja Lalaria”.

Pietricelele unice, numite „lalaria” în dialectul local, se formează doar pe această plajă, iar frumusețea sa veche de secole este amenințată de factorul uman.

„Au fost găsite dovezi că deteriorarea peisajului unic nu este, într-o anumită măsură, cauzată de eroziune”, scrie asociația culturală pe site-ul său și pe pagina sa de Facebook.

Peisajul plajei Lalaria s-a deteriorat vizibil în ultimii zece ani, iar schimbările sunt parțial ireversibile. Autoritățile portuare susțin campania de protejare a plajei și interzic turiștilor să ia pietricele sau pietre drept suvenir, cei care încalcă regula riscând amenzi între 400 și 1.000 de euro.

Demersurile pentru lansarea inițiativei de protejare a plajei Lalaria au început încă din 2014.

Asociația Culturală și Autoritățile Portuare din Skiathos au făcut noi demersuri pentru punerea în aplicare a planului de protecție.

Pe plajă au fost instalate panouri prin care turiștii sunt avertizați cu privire la amenzile pe care le riscă dacă iau pietricele sau pietre drept suvenir.

Skiathos este o mică insulă grecească din nord-vestul Mării Egee. Este cea mai vestică insulă a arhipelagului Sporadele de Nord, situată la est de peninsula Pelion, în regiunea Magnesia, pe continent, și la vest de insula Skopelos.

Insula este o destinație turistică populară datorită numeroaselor sale plaje și peisajului împădurit.

Skiathos are peste 60 de plaje, în mare parte cu nisip, răspândite de-a lungul celor 44 de kilometri de coastă. Printre acestea se numără Achladies, Lalaria, Troulos, Vromolimnos, Koukounaries, Asselinos, Megali Ammos și Mandraki.