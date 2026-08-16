Un autoturism a doborât un stâlp de electricitate pe DN1F, între Cluj-Napoca și Zalău. O persoană e rănită

Traficul rutier a fost complet blocat duminică dimineață pe DN1F, între Cluj-Napoca și Zalău, în zona localității Sânmihaiu Almașului din județul Sălaj, după ce o mașină a doborât un sâlp de electricitate. O persoană este rănită.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 53+100, în zona localității Sânmihaiu Almașului, județul Sălaj,

„Un autoturism a colizionat un autovehicul parcat și un stâlp de electricitate, ce a căzut pe partea carosabilă. În urma accidentului, o persoană din autoturism a suferit leziuni, fiind evaluată medical”.

Din cauza stâlpului căzut pe șosea, traficul rutier a fost oprit în ambele direcții între orele 7.70 și 8.30.

Amintim că trei copii și o femeie însărcinată au fost răniți sâmbătă seară, într-un accident rutier produs pe pe Bulevardul 9 Mai din municipiul Piatra-Neamț. În coliziune au fost implicate două autoturisme.

Un alt accident rutier grav s-a produs, tot sâmbătă, pe autostrada A1, la kilometrul 272, pe sensul Sebeș–Sibiu, în apropierea localității Săliște. Un autoturism a intrat în coliziune cu remorca unui TIR, iar patru persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.