Marijuana va fi reclasificată de Trump ca drog mai puţin periculos: „Oamenii m-au implorat”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că va reclasifica marijuana drept substanţă care creează dependenţă mai puţin periculoasă, o decizie menită să încurajeze cercetarea medicală fără a deschide imediat calea pentru dezincriminare la nivel federal, potrivit AFP.

„Oamenii m-au implorat" să iau această decizie, a afirmat Trump, menţionându-i în special pe cei care suferă de dureri cronice, potrivit agenției de presă străine, citate de Agerpres.

Liderul de la Casa albă a explicat:

„Ordinul executiv pe care urmează să-l semnez nu este în niciun fel o dezincriminare", a marijuanei pentru uz non-medical.

O decizie de „bun simţ”

Este vorba de o decizie de „bun simţ”, a declarat reporterilor o reprezentantă de nivel înalt a administraţiei.

Ea a subliniat că marijuana şi produsele pe bază de CBD (o moleculă extrasă din canabis cunoscută pentru proprietăţile sale relaxante) sunt deja utilizate de pacienţii care suferă de dureri cronice.

„Aproape unul din patru adulţi americani are dureri cronice şi mai mult de unul din trei vârstnici", potrivit acestei înalte reprezentante, care a dat asigurări că decizia lui Donald Trump va permite, de asemenea, mai multe cercetări privind riscurile de dependenţă legate de aceste substanţe.

Reprezentata administrației Trump a indicat că un număr de beneficiari Medicare cu vârsta peste 65 de ani vor avea, de asemenea, acces gratuit la produse CBD în viitor.

Dat fiind că aproape trei sferturi dintre americani locuiesc într-un stat în care acest drog este legal, această nouă clasificare federală ar putea avea repercusiuni economice semnificative prin relaxarea constrângerilor impuse companiilor care cultivă sau comercializează canabis.

Și Joe Biden a susținut o astfel de măsură

Fostul preşedinte democrat Joe Biden a insistat pentru o astfel de măsură, dar schimbarea nu s-a materializat.

Mai exact, marijuana urmează să fie mutată din prima categorie, cea mai înaltă clasificare, în categoria 3.

Prima categorie include substanţe precum heroina, LSD şi ecstasy, în timp ce categoria 3 include substanţe cu un risc moderat spre scăzut de dependenţă, cum ar fi anumite medicamente pe bază de codeină.

Cu toate acestea, propunerea va fi supusă deciziei Administraţiei Americane de Control al Drogurilor.