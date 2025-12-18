România va plăti datoria istorică de 6,8 milioane de dolari pentru importul de bumbac fibră către SUA

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru achitarea datoriei istorice rezultate din împrumutul acordat de Guvernul SUA prin Departamentul Agriculturii și Commodity Credit Corporation (CCC), în baza Legii Publice americane nr. 480/1992, pentru importul de bumbac fibră.

Creditul, contractat în 1992 pe termen de 30 de ani, a fost utilizat pentru achiziția de materie primă destinată industriei textile românești prin intermediul operatorilor economici desemnați. Din cauza falimentului sau radierii operatorilor, datoriile nu au putut fi recuperate. Cele trei societăți rămase în urmă cu plățile și radiate sunt SC Textilcotton SA, SC Impex Overseas Corp SRL și SC Tuvic Impex SRL. Statul român preia responsabilitatea integrală a plății pentru aceste datorii, asigurând respectarea obligațiilor internaționale, evitarea penalităților suplimentare și menținerea relațiilor comerciale și diplomatice cu partenerii americani.

La 30 iunie 2025, datoria istorică era de 6.793.115,54 USD, incluzând rate de capital neachitate (4.890.152,09 USD), dobânzi inițiale neachitate (821.066,45 USD) și penalități de întârziere (1.081.897,00 USD), la care se vor adăuga eventuale penalități și costuri de transfer până la efectuarea plății. La data 30.09.2025 suma totală de plată, inclusiv penalități, conform Declarației de arierate transmise de USDA, este de 6.830.093,12 USD, sumă ce urmează a fi alocată în bugetul MEDAT din 2026, la care se vor mai adăuga penalitățile acumulate până la data efectuării plăților restante, precum și costurile de transfer bancar.

Plata se va face prin bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, într-o poziție bugetară distinctă, ceea ce permite gestionarea directă și transparentă a fondurilor. Proiectul de lege stabilește cadrul legal pentru identificarea sumelor datorate, efectuarea plăților și includerea acestora în bugetul de stat, clarificând situația datoriei istorice și protejând interesele financiare ale României. Prin această măsură, România menține eligibilitatea pentru statutul de „Dependable Undertaking”, care facilitează participarea la programe internaționale de achiziții, asigură transparența gestionării fondurilor publice și consolidează responsabilitatea statului în relațiile externe.

Ministerul Economiei coordonează procesul, inclusiv transmiterea datelor către Departamentul Agriculturii al SUA, gestionarea sumelor și aplicarea legislației aferente, finalizând astfel un proces început în 1992 și continuat prin mai multe memorandumuri și proiecte legislative nefinalizate anterior.