Donald Trump cere Ucrainei „să se miște rapid” în negocierile privind încheierea războiului: „Când durează prea mult, Rusia se răzgândește”

Președintele american Donald Trump a îndemnat joi Ucraina să se „miște rapid” în negocierile privind un plan de încheiere a conflictului cu Rusia, relatează AFP.

Negociatorii „sunt aproape de a ajunge la un acord, dar sper că Ucraina se va mișca rapid. (...) De fiecare dată când durează prea mult, Rusia se răzgândește”, a declarat președintele Statelor Unite în timpul unui schimb de opinii cu presa în Biroul Oval, potrivit agenției de presă străine, citate de Agerpres.

În acest weekend urmează să aibă loc o întâlnire între emisari ruși și americani privind războiul din Ucraina, la Miami, în Florida.

Casa Albă nu a oferit detalii despre componența delegațiilor. Potrivit site-ului Politico, Statele Unite vor fi reprezentate de emisarul special pentru Ucraina, Steve Witkoff, și de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, în timp ce Rusia ar urma să îl trimită pe trimisul Kremlinului pentru afaceri economice, Kirill Dmitriev.

Noua rundă de discuții va avea loc după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a remarcat „progresele” către un compromis între Kiev și Washington cu privire la conținutul unui plan care va fi propus Moscovei pentru a pune capăt luptelor, după întâlniri la Berlin între oficiali americani, ucraineni și europeni.

Zelenski a avertizat totuși că Rusia se pregătește, în opinia sa, pentru încă un „an de război” în 2026.

Putin, despre obiectivele ofensivei sale în Ucraina: „Vor fi, fără îndoială, atinse”

La rândul său, liderul de la Kremlin a afirmat miercuri că obiectivele ofensivei sale în Ucraina „vor fi, fără îndoială, atinse”.

Detaliile planului american după ce a fost revizuit la Berlin cu ucrainenii nu sunt încă cunoscute, dar Kievul a indicat că acesta implică concesii teritoriale din partea sa.

La rândul lor, SUA au asigurat că ultima propunere conține garanții de securitate „foarte puternice”, în opinia lor favorabile Ucrainei și acceptabile pentru Rusia, dar nu au fost publicate detalii.

Documentul original de la Washington fusese perceput de Kiev și de europeni ca susținând în mare măsură poziția Kremlinului.