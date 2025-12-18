search
Cum vă puteți înfrumuseța camera de oaspeți. Sfaturile experților în design interior

0
0
Publicat:

Când oaspeții simt că au fost îngrijiți cu grijă, acest lucru dă tonul unei vizite armonioase. Fie că aveți luxul unei camere de oaspeți sau un spațiu care seamănă mai degrabă a birou de acasă, există o mulțime de modalități simple și atent gândite de a le oferi oaspeților o primire călduroasă.

Cameră de oaspecți
Amenajarea camerei de oaspeți trebuie să respecte anumite reguli. Foto arhivă

Când prietenii și familia stau doar pentru o noapte, totul se rezumă la a le face camera confortabilă și practică – gândește-te la lenjerie de pat confortabilă, încărcătoare lângă pat, spațiu pentru o geantă de voiaj etc. Dar dacă sunt câteva zile sau mai mult, merită să depui mai mult efort, scrie The Guardian. Organizează un spațiu în care să fie fericiți, să se relaxeze și toată lumea se va putea bucura de puțin timp pentru a se destinde. Alegeți sfaturile experților acestor designeri de interior - doar câteva gesturi atent gândite vor contribui mult la crearea unei șederi fericite atât pentru oaspeți, cât și pentru gazde.

Testează camera

Fă așa cum fac cei mai buni hotelieri și analizează orice problemă petrecând o noapte în camera liberă, folosind doar bagajul de voiaj. Aceasta este cea mai bună modalitate de a identifica ce trebuie adăugat sau modificat înainte de sosirea oaspeților.

Dacă ai norocul să ai o cameră liberă, există șanse mari să fi devenit un loc de depozitare, așa că fă-ți timp pentru o curățenie intensă înainte de sosirea oaspeților.

„Deseori ne agățăm de lucruri care nu ne mai sunt de folos, așa că goliți sertarele de lângă noptieră și păstrați suprafețele libere pentru a face spațiu intenționat pentru oaspeți”, spun designerii de interior.

Curăță

Mulți dintre noi suntem dezgustați de murdăria din casa altcuiva, la care am închide ochii acasă. Așa că este timpul să adunăm întreaga familie și să ne ocupăm de zonele pe care le vor folosi oaspeții, în special dormitorul și baia.

Creează un personaj

O vază, un ulcior sau chiar un borcan de dulceață, flori sau fructe de pădure vor da viață camerei - dar sa fie un obiect mic, astfel încât să nu stea în cale. Designerul de interior Tanya Selway recomandă să tratați „camera de oaspeți ca pe o mică evadare: mai puțin cameră de oaspeți, mai mult un refugiu boutique. Dați-i personalitate cu texturi stratificate, câteva piese vintage neașteptate și ceva care sugerează călătorii sau relaxare”.

Dacă trebuie să cumpărați lenjerie de pat, căutați nuanțe care sunt deja prezente în cameră sau mergeți la sigur, rămânând la alb. Când spălați lenjeria de pat pentru oaspeți, este bine să fiți generoși cu balsamul de rufe, chiar dacă în mod normal nu îl folosiți, astfel încât totul să miroasă liniștitor de curat.

Asigură-te că pilota și pernele tale sunt la înălțimea așteptărilor, adăugând o pătură confortabilă. 

Pace și liniște

Pentru a le oferi oaspeților tăi un somn odihnitor, poți adăuga căptușeli opace la draperiile din dormitor. Dacă este prea multă muncă, oferă-le o mască de somn.

Iluminare bună

Veiozele de noptieră sunt esențiale. Acestea pot fi luate din altă parte a casei sau poți căuta o ofertă bună pentru achiziții noi.

Iluminează camera cu intenție. Iluminatul slab face o diferență enormă, așa că aprinde întotdeauna cel puțin o lampă înainte de sosirea oaspeților. Face ca încăperea să aibă o atmosferă primitoare”, spun designerii.

Încărcătoare la îndemână

Un alt element esențial lângă pat este accesul la priză, în timp ce un cablu de încărcare a telefonului generos de lung arată că te-ai gândit la toate. Dacă nu există o priză pe fiecare parte a patului, asigură-te că există un prelungitor.

Carafă și pahare

Asigurați-vă că oaspeții au un pahar cu apă la culcare sau, dacă rămâneți acasă într-o seară festivă, puneți apă în cameră în avans. O carafă și pahare sunt, de asemenea, un detaliu încântător. 

Asigură-te că ai la dispoziție o oglindă cosmetică, ideal amplasată într-un loc cu lumină naturală bună. Dacă poți cumpăra și un uscător de păr, oaspeții îl vor aprecia și nu vor mai bate la ușa ta când te îmbraci.

Puneți la dispoziția oaspetelui un recipient pentru cosmetice și un vas pentru pensule de machiaj. 

Bucătărie

