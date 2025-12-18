Marina Venezuelei a început să escorteze nave cu produse petroliere după ce Trump a amenințat cu o blocadă. Ce intenții ar avea SUA

Liderul Venezuelei, Nicolás Maduro, a ordonat marinei să escorteze navele încărcate cu produse petroliere din port, într-un gest sfidător față de declarația președintelui american Donald Trump privind introducerea unei „blocade” împotriva industriei petroliere a acestei țări, relatează NYT.

Câteva nave de marfă au plecat spre Asia cu o escortă navală venezueleană între marți seara și miercuri dimineața, au declarat trei persoane informate. Niciuna dintre navele comerciale nu se află pe lista petrolierelor sancționate pe care Statele Unite le amenință cu blocada.

Însă recenta cascadă de evenimente, declanșată de confiscarea unui petrolier de către SUA săptămâna trecută și urmată de ordinul președintelu american de a impune o „blocadă” parțială marți, a crescut probabilitatea unei confruntări violente.

De când Trump a început campania de presiune împotriva Venezuelei, inclusiv prin atacuri letale asupra ambarcațiunilor presupuse a transporta droguri și considerate ilegale de către experții în drept, Maduro s-a abținut să răspundă prin forță. Dar această liniște este testată dată fiind declarația lui Trump privind lovirea în veniturile din petrol ale țării, care țin pe linia de plutire economia Venezuelei, prin oprirea petrolierelor și confiscarea petrolului.

Trump a pomenit în repetate rânduri de-a lungul anilor de o preluare a petrolului din Venezuela și Orientul Mijlociu, iar unul dintre trimișii săi chiar l-a presat pe Maduro să ofere mai mult acces companiilor petroliere americane în negocieri secrete care au avut loc în acest an. Astfel, petrolul Venezuelei a devenit principalul focus al campaniei de presiune ce vizează înlăturarea lui Maduro , deși public administrația Trump o prezintă drept un efort de combatere a traficului cu droguri.

Marina Venezuelei a escortat nave de marfă

Trei nave care au plecat din portul José, pe coasta caraibiană a Venezuelei, transportau uree, cocs și alte produse pe bază de petrol, au declarat două dintre persoanele familiarizate cu tranziturile, care au vorbit sub condiția anonimatului dată fiind natura sensibilă a informațiilor. A treia persoană familiarizată cu situația, un oficial american, a declarat că Washingtonul era la curent cu escortele și lua în calcul diferite măsuri.

Navele care părăseau portul nu se află pe listă navelor sancționate a Trezoreriei, consultată de New York Times.

Compania petrolieră de stat PDVSA a transmis miercuri într-un comunicat că navele legate de operațiunile sale continuă să navigheze „în securitate deplină, cu asistență tehnică și garanții operaționale, exercitându-și legitim dreptului la liberă navigație”.

Aproximativ 40% sau echivalentul a aproape 180 dintre petrolierele care au transportat țiței venezuelean în ultimii ani au fost plasate sub sancțiuni americane, potrivit lui Samir Madani, cofondator al TankerTrackers.com. La începutul acestei luni, peste 30 de astfel de nave operau în Venezuela. Navele au un istoric de transport de petrol din țări aflate sub sancțiuni americane.

Cumpărătorii privați chinezi reprezintă 80% din vânzările de petrol ale Venezuelei, însă Trump nu a făcut până acum presiuni asupra Chinei pentru a reduce aceste achiziții, concentrându-se în schimb pe un summit planificat cu liderul Chinei la Beijing în aprilie.

Ceea ce face acum administrația Trump trece de sfera sancțiunilor nonviolente și al coerciției economice asupra Venezuelei și ar fi o acțiune de escaladare militară, a apreciat Edward Fishman, fost specialist în sancțiuni la Departamentul de Stat.

„Este în mod fundamental mult mai agresiv, mult mai conflictual și mult mai riscant”, a spus el. „Odată ce impui o blocadă navală, ești la doar o aruncătură de băț de apelul la forța cinetică.”

Garda de Coastă a SUA și ofițerii de aplicare a legii au confiscat săptămâna trecută un petrolier sancționat care se îndrepta spre Asia, denumit Skipper, care transporta aproape două milioane de barili de țiței venezuelean. La acea vreme, administrația Trump avea deja planuri de a confisca petroliere care transportau petrol din Venezuela, a declarat un oficial american.

Reacția lui Maduro

Acțiunea l-a înfuriat pe Maduro, care a promis că va menține exporturile de petrol cu ​​orice preț, a declarat una dintre surse.

Liderul Venezuelei l-a sunat miercuri pe António Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, pentru a discuta tensiunile cu SUA. Guterres a subliniat „necesitatea ca statele membre să respecte dreptul internațional” și să dezescaladeze tensiunile, se arată într-un rezumat al apelului realizat de ONU.

Trump a declarat că va păstra petrolul venezuelean confiscat, dar nu este clar în ce fel acțiunea SUA este legală. Guvernul SUA nu a obținut permisiunea de la vreo instanță pentru a face acest pas,

Administrația a obținut totuși un mandat federal de confiscare a navei Skipper pe baza istoricului acestuia de a transporta petrol din Iran, dat fiind că o ramură a armatei acestei țări a fost desemnată drept organizație teroristă străină de către Statele Unite. În plus, agențiile americane aveau dreptul de urca la bordul navei în temeiul dreptului internațional, întrucât aceasta arbora pavilionul Guyanei când în realitate nu era înregistrată acolo, a explicat William Baumgartner, un contraamiral în rezervă al Gărzii de Coastă, care a supravegheat operațiunile din Caraibe.

„Constatăm că nava este apatridă și nu arborează un pavilion valid”, a spus el.

Surprindere la Pentagon

Până de curând, Iranul trimitea petrol condensat și un derivat al țițeiului în Venezuela pentru a fi amestecate cu țițeiul mai greu venezuelean, astfel încât petrolul să poată fi rafinat. Dacă aceste transporturi se vor relua, petrolierele ar putea ajunge să fie ținte ale acțiunilor SUA. Între timp, Rusia a tot trimis aceste substanțe în Venezuela.

Anunțul lui Trump privind o „blocadă” i-a luat prin surprindere pe înalți oficiali de la Pentagon și de la Comandamentul Sudic din Florida. Miercuri, aceștia au încercat să determine rolul armatei americane în această acțiune, au declarat oficiali americani.

De obicei, forțele navale ale unei țări participă la o blocadă, ceea ce este considerat un act de război. Însă Trump și-a nuanțat obiectivul spunând că dorește doar să oprească petrolierele sancționate de SUA.

Miercuri, în cadrul administrației, nu exista prea multă claritate cu privire la întrebarea dacă armata americană va conduce efortul sau dacă agențiile de aplicare a legii și Garda de Coastă, care se află sub Departamentul Securității Interne, vor prelua inițiativa, Departamentul Apărării jucând un rol de sprijin.

Dacă Maduro va ordona din nou marinei venezuelene să escorteze nave, acest fapt crește probabilitatea ca armata americană să se implice în oprirea oricăror nave sancționate - sporind probabilitatea unei confruntări militare.

În Venezuela, cetățenii obișnuiți au fost șocați de remarcile lui Trump privind confiscarea petrolului țării, ceea ce sugerează că Maduro s-ar putea bucura de sprijin public în ceea ce privește utilizarea armatei pentru a se împotrivi cu fermitate Statelor Unite.

Totodată, în unele națiuni din America Latină, cresc suspiciunile că Trump încearcă să-l provoace pe Maduro să ia măsuri și să creeze un episod violent care ar fi un casus belli pentru extinderea operațiunilor militare americane - poate chiar război - împotriva Venezuelei. Cetățenii din regiune citează adesea istoria imperialismului american în emisfera vestică.

Limbajul lui Trump e amenințător

Suspiciunile lor sunt întărite de limbajul belicos al lui Trump din anunțul său.

„Venezuela este complet înconjurată de cea mai mare Armadă adunată vreodată în istoria Americii de Sud”, a scris el pe rețelele de socializare. „Va deveni și mai mare, iar șocul va fi cum nu au mai văzut până acum.”

El a adăugat că operațiunile militare coercitive vor continua până când Venezuela va returna „tot petrolul, terenurile și alte active pe care ni le-au furat anterior” - o acțiune pe care țara va trebui să o îndeplinească „IMEDIAT”.

El pare să se refere la schimbările survenite după ce guvernul venezuelean a plasat industria petrolieră sub controlul statului în 1976, ceea ce a dus la runde de operațiuni problematice și la ieșiri ale companiilor petroliere americane. Chevron a rămas și operează acolo în ciuda sancțiunilor impuse de prima administrație Trump, întrucât are are o licență confidențială extinsă recent din partea guvernului SUA.

De la începutul lunii septembrie, armata americană a efectuat atacuri aeriene asupra ambarcațiunilor din Caraibe și din Pacificul de Est, multe dintre ele în apropierea Venezuelei, într-o campanie care a dus la uciderea a cel puțin 99 de persoane în 26 de atacuri. Mulți experți juridici spun că atacurile sunt ilegale și că armata ucide civili. Trump a amenințat, de asemenea, că va efectua atacuri terestre în Venezuela.

Pentagonul a adunat o armadă de peste o duzină de nave în Marea Caraibelor. Sosirea portavionului Gerald R. Ford și a trei distrugătoare ale Marinei în noiembrie a adăugat aproximativ 5.500 de militari la o forță de 10.000 de soldați deja aflați în regiune. Cu peste 15.000 de militari, prezența SUA este cea mai importantă în regiune din ultimele decenii.

Multe dintre aceste nave, precum și drone, elicoptere și avioane de supraveghere terestre, au ajutat analiștii de informații să localizeze nave sancționate, precum Skipper. Unele au fost însărcinate să ofere sprijin logistic și de altă natură pentru orice interdicții suplimentare.

Ce urmează

Ce se va întâmpla în continuare în urma celei mai recente directive a lui Trump nu este clar. Navele Marinei SUA din Caraibe au urmărit deja petrolierele sancționate în apele internaționale, în timp ce se apropiau de Venezuela, cu scopul de a le descuraja și de a-i determina pe căpitanii acestora să se întoarcă, au declarat miercuri oficiali actuali și foști ai Marinei.

Cu excepția acestei măsuri de descurajare, comandanții americani și oficialii din domeniul aplicării legii au declarat că pregătesc cel puțin două posibile acțiuni.

Una dintre acestea este identificarea și confiscarea navelor sancționate, împreună cu alte agenții, sub forma unei operațiuni de aplicare a legii, odată ce mandatele legale sunt aprobate. Aceasta ar urma exemplul confiscării navei Skipper.

Cealaltă rută ar presupune utilizarea unor echipe de înarmate, cu elicoptere, ale Marinei SUA de pe navele de război din regiune, au declarat foști și actuali comandanți ai Marinei. Această eventualitate are o probabilitate ridicată în contextul în care petrolierele au escorte navale venezuelene.

„Presupunerea lui Trump este că Maduro va ceda pur și simplu”, a declarat într-un interviu reprezentantul Adam Smith din Washington, democratul cu cel mai înalt rang din Comisia Forțelor Armate a Camerei Reprezentanților. „Dar există un scenariu alternativ: ambarcațiunile primesc escorte și acum va trebui să luptăm pentru a le reține.”

Oficialii americani au declarat că există o altă posibilitate: dezactivarea sistemului de propulsie al unui petrolier, cu operatori care ar trebui să aibă grijă să nu provoace daune ce pot duce la o deversare masivă de petrol.

Indiferent ce iau acum în calcul Casa Albă și Pentagonul, „este o operațiune majoră în sine”, a declarat James G. Stavridis, amiral în retragere cu patru stele și fost șef al Comandamentului Sudic.