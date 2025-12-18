„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din Ucraina.

Fostul șef adjunct al administrației prezidențiale ruse, politicianul Dmitri Kozak, a fost unul dintre cei care nu s-au temut să vorbească împotriva invaziei Rusiei în Ucraina, în fața lui Vladimir Putin.

În a doua zi a războiului din Ucraina, Vladimir Putin i-a ordonat lui Dmitri Kozak să ceară capitularea Ucrainei. Cu toate acestea, el a refuzat, susținând că nu știe ce vrea să obțină președintele rus prin lansarea unei invazii, scrie New York Times.

Mai mult, când pasiunile dintre cei doi au atins cote înalte, Kozak a declarat că este gata să fie arestat sau împușcat pentru nesupunerea sa.

Ulterior, s-a raportat că Putin a pornit un difuzor, astfel încât înalții oficiali să poată auzi un moment rar de sfidare față de președintele rus.

Kozak a demisionat în septembrie 2025, la o lună după ce s-a publicat că se opunea războiului. După această informație, alți șase jurnaliști au confirmat opoziția lui Kozak față de război.

În același timp, ei susțin că poziția sa este împărtășită de mulți reprezentanți ai mediului de afaceri și culturii, precum și de alți oficiali guvernamentali. În special, un nou val de nemulțumire față de acțiunile lui Putin a apărut pe fondul refuzului său de a pune capăt războiului în condițiile favorabile oferite de președintele american Donald Trump.

Drumul lui Kozak către Kremlin

Dmitri Kozak îl cunoaște pe Vladimir Putin de 30 de ani. În anii 1990, ambii au lucrat în biroul primarului din Sankt Petersburg. Mulți cred că datorită legăturilor sale personale Kozak este în siguranță. În plus, el nu vorbește public despre criticile sale la adresa războiului.

Înainte de aceasta, în 1978-1980, a studiat la Institutul Politehnic Vinnytsia.

În 1998, a devenit viceguvernator al Sankt Petersburgului. În 1999, a devenit șef al Statului Major al guvernului rus și ministru al Federației Ruse.

De-a lungul anilor, acesta a ocupat diverse funcții în guvernul rus și în administrația prezidențială rusă. În 2008, Kozak a fost responsabil de organizarea Jocurilor Olimpice din 2014 de la Soci.

Din 2014, rolul său în războiul cu Ucraina a crescut - el a fost „curatorul” guvernului în problema Crimeei. Iar în 2020, a devenit șef adjunct al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse. În această poziție, el a fost responsabil de integrarea post-sovietică și de relațiile cu Ucraina. În special, Kozak a devenit noul negociator al Rusiei în Normandia Four.

Conflictul cu Putin înainte de invazia la scară largă

La 21 februarie 2022, Rusia a organizat o reuniune a Consiliului de Securitate care a fost transmisă la televiziune. În special, s-a discutat problema recunoașterii independenței așa-numitelor republici din Donbas, care a devenit un pretext formal pentru invazia Ucrainei.

Kozak a vorbit, de asemenea, la această reuniune, explicând că negocierile cu Ucraina nu duc la nimic. El a vrut să mai adauge ceva, dar Putin l-a întrerupt, iar Kozak a trebuit să spună că vor discuta despre această problemă separat.

Kozak a fost cel care a condus negocierile cu Ucraina și SUA, inclusiv o rundă de discuții de opt ore la Paris care "a trimis semnale pozitive", după cum se spune în Ucraina. Oficiali ucraineni și americani familiarizați cu discuțiile au declarat că Kozak a căutat într-adevăr o soluție diplomatică la situație.

În plus, în ajunul invaziei la scară largă, Kozak a redactat un memorandum în care sublinia consecințele negative ale unui război la scară largă pentru Rusia. Unul dintre punctele memorandumului era un avertisment cu privire la posibila aderare a Suediei și Finlandei la NATO.

În cadrul părții închise a Consiliului de Securitate al Rusiei, Kozak a fost, de asemenea, cel care a încercat să avertizeze conducerea rusă cu privire la consecințele negative. În special, el a prezis că ucrainenii vor opune rezistență, sancțiunile împotriva economiei vor fi severe, iar situația geopolitică va avea de suferit.

Ulterior, oficialul și-a repetat temerile de încă două ori - lui Putin și membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate, precum și într-un format tete-a-tete cu președintele rus.

„Ce este?”, l-a întrebat dl Putin pe dl Kozak. „De ce sunteți împotrivă?”

Potrivit surselor, Kozak nu s-a mișcat de pe scaunul său. Aceasta a fost ultima dată când au vorbit înainte ca Rusia să înceapă bombardarea Kievului în primele ore ale dimineții de 24 februarie.

Primele zile ale războiului

În prima zi a războiului, au apărut informații despre un apel al lui Dmitri Kozak către șeful Biroului președintelui Ucrainei, Andriy Yermak. Se presupune că oficialul rus ar fi cerut capitularea Ucrainei. Însuși oficialul rus susține că Yermak a fost cel care l-a sunat, iar ca răspuns a auzit o dorință de a pune capăt războiului prin negocieri.

În a doua zi a invaziei, Kozak a discutat un posibil acord de încheiere a războiului cu David Arakhamia, șeful facțiunii Servitorul Poporului. Arakhamia reprezenta Ucraina în negocierile cu Rusia. În special, propunerea includea garantarea securității Ucrainei de către Rusia și retragerea trupelor din toate părțile Ucrainei, cu excepția Crimeei și Donbasului.

Pe 25 februarie, seara, Putin a fost informat cu privire la progresul acestor discuții. Cu toate acestea, președintele rus a fost indignat de faptul că Kozak și-a depășit autoritatea discutând probleme teritoriale. În schimb, el dorea ca negociatorul rus să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a se preda.

Reacția lui Kozak a fost negativă, declarând că nu poate negocia dacă nu cunoaște obiectivele finale ale Rusiei. În timpul acestei conversații, Kozak i-a spus lui Putin că este pregătit să fie arestat sau împușcat dacă refuză.

La sfârșitul conversației, el a fost de acord să îl sune pe Arakhamia și să ceară Ucrainei să capituleze. Putin a ascultat în tăcere cum negociatorul ucrainean a respins oferta Rusiei.

La 26 februarie, Serghei Kiriyenko, primul adjunct al șefului de cabinet al lui Putin, l-a sunat pe Kozak și i-a spus că un alt oficial de la Kremlin, Vladimir Medinsky, va conduce de acum negocierile Rusiei cu Ucraina.

În aceeași zi, Medinsky, împreună cu oligarhul rus Roman Abramovici, l-au vizitat pe Kozak și i-au spus că merg în Belarus pentru discuții cu Ucraina.

Kozak și Putin păstrează legăturile

Deși rolul lui Kozak în negocierile de pace cu Ucraina nu va mai fi același, el nu și-a pierdut complet influența asupra structurii politice a Federației Ruse. El și-a păstrat biroul în cadrul Administrației Prezidențiale, unde s-a întâlnit cu reprezentanții speciali ai țărilor occidentale. La aceste întâlniri, au fost discutate planuri de pace. În același timp, Kozak a asigurat că a fost în contact cu Putin și a precizat că președintele rus era la curent cu cursul acestor conversații.

În plus, Putin l-a invitat pe Kozak să facă propuneri pentru îmbunătățirea climatului economic din Rusia. Memorandumul propus de Kozak se referea la necesitatea de a pune capăt războiului, de a purta discuții cu Ucraina și de a liberaliza reformele interne. Kozak a propus ca sistemul judiciar rus să devină independent de supravegherea de facto a agențiilor de aplicare a legii.

Unele persoane apropiate lui Kozak au fost surprinse nu numai de conținutul acestor propuneri, ci și de modul în care le-a transmise în afara Kremlinului. În opinia lor, politicianul este preocupat de moștenirea sa și încearcă să se distanțeze de dl Putin.

În același timp, Kozak continuă să își demonstreze loialitatea față de Putin, abținându-se de la orice critică publică. De asemenea, președintele rus lasă să se înțeleagă că are o anumită loialitate față de el.

Kozak a călătorit în Israel pentru tratament medical, precum și în Turcia și Emiratele Arabe Unite. Acesta a fost un semn al încrederii continue a lui Putin, având în vedere restricțiile pe care le-a impus călătoriilor guvernamentale în timpul războiului.

În septembrie, Putin a acceptat cu calm demisia lui Kozak, deși, de obicei, încearcă să-i păstreze pe oficialii de rang înalt loiali în alte funcții, împiedicându-i să părăsească administrația publică.