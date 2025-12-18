Foto Detaliul din biroul lui Vladimir Putin care a dat de gol o nouă minciună a propagandei Kremlinului

Un detaliu aparent banal din biroul lui Vladimir Putin a scos la iveală continuarea practicii Kremlinului de a difuza materiale video preînregistrate cu președintele rus ca fiind recente.

Un detaliu aparent banal din biroul lui Vladimir Putin a scos la iveală o nouă minciună a Kremlinului, care şi-a făcut un obicei din de a publica înregistrări video preînregistrate ca şi cum ar fi recente, fenomen care a devenit deja cunoscut sub denumirea de „conserve”.

În cazul de faţă este vorba despre dispariţia bradului de Crăciun din biroul liderului rus în filmări „recente”, care marchează cea de-a 16-a astfel de manipulare confirmată în 2025.

Uite bradul...

Bradul împodobit, cu o înălțime de aproximativ doi metri, a fost văzut pentru prima dată în biroul lui Vladimir Putin pe 9 decembrie, în timpul întâlnirii președintelui cu șeful Academiei Ruse de Științe, Gennadie Krasnikov.

Acesta a atras imediat atenția mass-media pro-Kremlin, fiind apreciat pentru abundența decorațiunilor și pentru globurile roșii și aurii care îi împodobeau crengile.

Prezența bradului era vizibilă și în alte cadre, precum întâlnirea cu președintele Curții Constituționale, Valery Zorkin, sau în ședința desfășurată în același birou, dedicată situației din zona „operațiunii militare speciale”, unde bradul bloca parțial televizorul prin care militarilor le erau transmise rapoarte.

Amplasarea bradului putea fi dedusă și din mutarea scaunelor, care, de obicei, stau în colțul biroului, dar au fost relocate pentru a face loc pomului.

...Nu e bradul

Situația s-a schimbat, însă, după vizita lui Vladimir Putin la Ashgabat, Turkmenistan, între 11 și 12 decembrie.

La întoarcere, în zilele de 15 și 16 decembrie, în cadrul întâlnirilor cu Vladimir Yakushev, secretarul Consiliului General al partidului „Rusia Unită”, și cu Kazbek Kokov, șeful Kabardino-Balkariei, bradul lipsea complet, iar poziția scaunelor și unghiurile de filmare, deşi atent alese de serviciul de presă al Kremlinului, trădau faptul că înregistrările prezentate publicului ca fiind „recente” erau de fapt preînregistrate cu mult timp înainte, notează svoboda.org.

Analiza detaliilor din cadru, precum poziția pixurilor și creioanelor pe masa președintelui, a permis, de asemenea, identificarea datei aproximative a înregistrărilor, demonstrând că acestea reproduceau exact aranjamentele din alte întâlniri desfășurate cu luni înainte.

Jurnaliştii spun că videoclipul lui Putin cu Kokov reprezintă 16-lea „conservă” documentată a anului 2025.

Deși purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a fost întrebat despre aceste practici, până în prezent nu a oferit niciun comentariu oficial.

Cu toate acestea lipsa bradului din biroul prezidențial rămâne cel mai vizibil indiciu al continuării manipulărilor Kremlinului, demonstrând modul în care detalii aparent banale pot dezvălui adevărul din spatele imaginii publice a lui Vladimit Putin.