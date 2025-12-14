Efectele nocive ale timpului îndelungat petrecut pe TikTok și YouTube de copii. „Ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea"

Un studiu recent realizat de Ofcom, autoritatea britanică pentru reglementarea media, atrage atenția asupra efectelor nocive ale folosirii excesive a rețelelor sociale în timpul nopții de către copii.

Mai exact, cercetarea arată că aproximativ o cincime din timpul petrecut online de copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani pe platforme precum YouTube, TikTok, Snapchat și WhatsApp are loc între orele 21:00 și 5:00. În unele cazuri, 4-10% din activitatea pe aceste platforme se desfășoară între 23:00 și 5:00.

Copiii au semnalat preocupări legate de conținutul „brain-rot”: materiale rapide, haotice și adesea lipsite de sens, care provoacă dependență și afectează atenția.

„Îmi este foarte greu să urmăresc un film pe Netflix. Dacă încerc, mă plictisesc rapid și ajung să stau pe telefon, scrollând pe TikTok fără să îmi dau seama cât timp trece, până mă uit la ceas și realizez că e târziu și trebuie să merg la culcare”, a povestit o fată de 13 ani implicată în studiu, citată de The Mirros.

Ofcom a mai descoperit că 58% dintre copiii cu vârste între 11 și 17 ani au întâlnit online conținut de tip hărțuire, 49% au fost martori unor materiale care instigă la ură, iar 30% au văzut provocări sau stunturi periculoase. În același timp, internetul aduce și beneficii: 69% dintre adolescenți folosesc rețelele sociale pentru bunăstarea lor, iar 78% consideră că îi ajută la teme și școală.

Deși platformele digitale oferă resurse utile, folosirea lor necontrolată, mai ales noaptea, poate afecta sănătatea mintală și rutina de somn a copiilor, atrag atenția cercetătorii.

Ce este brain-rot

„Brain-rot este un termen devenit popular pe internet pentru a descrie deteriorarea capacităților mentale sau intelectuale ca urmare a consumului excesiv de conținut digital superficial”, declară pentru „Adevărul” psihoterapeutul adlerian Gabriela Răileanu.

În 2024, Oxford University Press l-a desemnat Word of the Year, după o creștere de peste 230% a frecvenței utilizării sale, tocmai pentru a capta îngrijorarea tot mai mare față de impactul asupra atenției și gândirii.

„Nu este un diagnostic clinic recunoscut în manualele de diagnosticare a sănătății mintale, dar sunt din ce în ce mai multe cercetări care demonstrează corelația între efectele cognitive și emoționale serioase și consumul repetitiv și excesiv de conținut superficial”, spune specialista.

De exemplu, o meta-analiză publicată în Psychological Bulletin de Asociația Americană de Psihologie a analizat datele a circa 100.000 de persoane și a raportat că utilizarea intensă a videoclipurilor scurte (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts) este asociată cu performanțe cognitive mai slabe în ceea ce privește atenția și controlul impulsurilor.

Ce înseamnă, în mod concret, pentru copii și adolescenți, combinarea consumului intens de videoclipuri scurte cu obiceiul de a petrece timp online noaptea? „Studiile arată că expunerea prelungită la fluxuri rapide de conținut antrenează creierul copiilor să caute permanent stimulare instantanee, reducându-le capacitatea de a menține atenția în activități care necesită efort intelectual susținut, precum lectura sau învățarea. Când acest consum are loc mai ales noaptea, așa cum indică raportul conform căruia un sfert din timpul online al copiilor între 8 și 14 ani se desfășoară în orele târzii, efectele se amplifică: ritmul somnului se dereglează, apar oboseala cronică, irascibilitatea și dificultățile de concentrare din timpul zilei”, lămurește Gabriela Răileanu.

În practica sa, psihoterapeutul mărturisește că vede tot mai des copii și adolescenți care ajung cu simptome tipice asociate „brain-rot”: probleme semnificative de atenție, intoleranță la frustrare când sunt opriți din utilizarea telefonului, scăderea motivației pentru activități lente și tulburări de somn.

„Aceste manifestări nu sunt simple observații izolate, ci reflectă un pattern confirmat și de cercetările recente privind impactul videoclipurilor scurte asupra funcționării cognitive”, susține aceasta.

De ce copiii sunt mai vulnerabili la acest fenomen

Creierul copiilor și adolescenților este în plină dezvoltare: regiunile implicate în controlul atenției, planificare și inhibarea impulsurilor sunt încă în formare. „Fluxurile rapide de conținut cu recompense imediate antrenează creierul să caute dopamina imediată și reduc toleranța la sarcini care cer efort prelungit, exact opusul a ceea ce este necesar în învățare și dezvoltare emoțională sănătoasă”, este de părere specialista.

Ea spune că este important să vorbim despre „brain-rot” pentru că efectele sale nu se rezumă doar la „pierdere de timp” online: ci pot influența dezvoltarea cognitivă, performanța școlară, sănătatea emoțională și echilibrul de viață al copiilor.

„Termenul „brain-rot” devine astfel mai mult decât un meme, reflectă un fenomen real, îngrijorător, care necesită atenție profesională și discuții deschise între părinți, profesori și specialiști”.

Gabriela Răileanu recomandă stabilirea unor limite clare de timp și a unor rutine fără ecrane, mai ales înainte de somn, menținerea unor discuții deschise despre conținutul vizionat și impactul acestuia, precum și încurajarea unor activități offline care solicită atenția și creativitatea.

Ce spun oamenii pe Reddit

Pe Reddit un utilizator care a citit studiul scrie că: „Lucrez în principal cu copii, în domeniul comportamental/psihologic, și nu pot sublinia asta suficient: deja vedem consecințele. Copiii nu mai au capacitate de atenție, nu mai au dorința de a învăța. Nu se pot implica în activități „normale” care le-ar plăcea în mod obișnuit, pentru că singurele lucruri cu care sunt dispuși să se conecteze sunt rețelele sociale și jocurile online. În această săptămână, trei copii mi-au spus că urăsc școala, pentru că aici li se spune că trebuie să învețe, iar tot ce își doresc este să ajungă acasă, unde nimeni nu îi deranjează și pot să urmărească videoclipuri până adorm. Observăm foarte multe probleme de comportament, tulburări de somn, dificultăți de concentrare, probleme de atitudine și de înțelegere. Este groaznic”.

Altcineva adaugă: „Simt că există multe lucruri care îi fac pe copii să se îndepărteze de școală în zilele noastre. Nimic în cultura occidentală nu promovează dragostea pentru învățare; majoritatea celor care ajung să fie admirați sau vizibili în sistemul actual o fac prin modalități care au puțin de-a face cu școala lor, iar copiii se nasc într-o lume care și-a pierdut, în mare parte, optimismul pentru viitor. Apoi, ecranele le absorb toată curiozitatea lor înnăscută, copilărească. Este cu adevărat distopic”.

Nu știu cum arată feed-urile altora, „dar atunci când eu dau scroll pe TikTok, al meu este un amestec de fapte despre știință și istorie, comedianți de stand-up și evenimente actuale. Nimic nu este lipsit de sens, deși comedianții variază ca nivel de implicare. Majoritatea fac un fel de comentariu social sau politic”, atrage atenția alt user.

În același timp, altuia i se pare că astăzi avem de ales între „două rele”. Spune că are experiență în educație și că poate observa componentele separate, dar necesare pentru învățare. De pildă, prezentările care captează atenția și transmit informația (în special videoclipuri YouTube), discuțiile despre acel conținut (în comentarii sau prin postările de pe Reddit), sentimentul de comunitate și apartenență care să întărească comportamentele (comunitățile de pe subreddits dedicate unui subiect de învățare) „Totuși, aceste lucruri nu sunt ghidate și limitate în timp. O persoană care are timp liber regulat, simte înclinația să interacționeze constant cu conținutul, apoi să-l discute pentru a-i integra înțelegerea și, în final, are o alimentație și un somn în regulă. pentru a reține informația, poate învăța și își poate menține un mindset sănătos în era internetului, dar asta cere concentrare serioasă”.

În opinia sa, fiecare videoclip rulează automat într-un flux nesfârșit de conținut optimizat să te țină prins, și pentru a reveni la o discuție pe Reddit și interacționa mai mult decât printr-un singur comentariu, trebuie să treci peste pagina principală și peste cel mai distractiv conținut pe care algoritmul îl poate pune în fața ta. „Iar amestecul fragmentat din viața reală face ca menținerea motivației și sentimentul că oamenii din jur te susțin să fie mult mai rar și mai valoros. Tatăl meu, boomer, ar prefera să se certe despre politică decât să audă despre eforturile mele de a învăța tehnici de air brushing pe YouTube și Reddit. Se uită mult la Fox News. Ce încerc să spun este că, deși detaliile sunt nuanțate, internetul poate fi plin de resurse gratuite sau ieftine pentru a învăța singur o abilitate nouă sau pentru a începe un hobby și a crea ceva, iar Reddit este unul dintre cele mai bune locuri pentru a găsi suport și spațiu social care să te motiveze să progresezi în acea direcție”, mai scrie acesta.

„Îmi văd propriii copii făcând exact asta”, comentează alt utilizator. „Dar iată ce ratează majoritatea oamenilor: ceea ce oamenii numesc „brain-rot” nu e slăbiciune sau lipsă de voință. Este cel mai puternic principiu comportamental al lui B.F. Skinner folosit împotriva lor. În anii 1950, Skinner a descoperit ceva fundamental despre comportament prin experimentele sale de condiționare operantă. A testat diferite programe de recompensă pe porumbei și șoareci ca să vadă care generează cel mai persistent comportament.

Recompensele fixe (apasă levierul, primești mâncare) generau un comportament constant, dar moderat. Dar întărirea pe raport variabil, unde recompensele apăreau imprevizibil, după un număr diferit de răspunsuri, crea un comportament aproape imposibil de stins. Subiecții apăsau levierul compulsiv, incapabili să se oprească, pentru că următorul apăsaj ar putea aduce recompensa”.

Sună familiar? Fiecare swipe pe TikTok sau YouTube Shorts este o apăsare de levier, continuă acesta. „Uneori primești ceva amuzant. Alteori ceva interesant. Alteori plictisitor. Dar niciodată nu știi când, așa că continui să dai swipe. Algoritmul asigură suficiente „lovituri” pentru a te menține prins, dar suficient de imprevizibil încât să nu te poți opri. Nu este o eroare. Este designul. Programul pe raport variabil al lui Skinner este același mecanism din spatele aparatelor de sloturi. Este literalmente cel mai adictiv model de întărire documentat în psihologia comportamentală. Și companiile tech și-au construit întregul model de engagement pe el”.

Conform spuselor sale, atunci când fetița de 13 ani implicată îns tudiu spune că se plicisește de Netflix și trece la telefon, nu este vina acesteia că nu se poate concentra. „Creierul ei reacționează exact așa cum a prezis Skinner. Filmele folosesc programe fixe, 90-120 de minute cu o poveste completă. TikTok folosește programe variabile, fiecare 15 secunde poate fi aur sau nimic. Creierul ei nu poate anticipa, așa că rămâne prins în buclă. Metafora „brain-rot” este mai precisă decât se crede. Expunerea constantă la programe de recompensă rapide și imprevizibile poate altera fizic atenția și modul în care procesăm recompensa. Când copiii spun că nu mai pot urmări filme, creierele lor au fost condiționate să aștepte recompense la fiecare 15-30 de secunde”.

Skinner, adaugă userul, a descoperit cum comportamentele învățate prin programe pe raport variabil sunt cele mai greu de stins. „Cei 4-10% dintre copii care dau scroll între 23:00 și 5:00 nu aleg să-și distrugă somnul. Sunt prinși într-una dintre cele mai puternice capcane comportamentale descoperite vreodată, implementate de platforme cu miliarde de resurse de inginerie optimizate să profite de ea”.

Ce face cu proprii săi copii?

„Nu pot elimina accesul lor la rețelele sociale, nu e realist în 2025. Dar pot crea fricțiune în sistemul de recompense variabile. Avem „timp de vizionare în familie”, când ne uităm împreună la feed-ul lor de TikTok sau Instagram și pun întrebări: „De ce crezi că algoritmul ți-a arătat asta?” „Cum te-a făcut să te simți?” Asta rupe tiparul de scroll automat și introduce procesarea conștientă. Avem și timp de familie fără tehnologie la cină, unde nimeni (inclusiv eu) nu atinge telefonul. Nu ca pedeapsă, ci ca model: noi controlăm tehnologia, nu invers”, explică acesta.

Cel mai important lucru este că vorbește cu aceștia despre Skinner, după cum mărturisește. „Le explic cum funcționează platformele, de ce sunt concepute așa și ce se întâmplă în creierul lor. Când fiica mea se prinde scrollând la miezul nopții, acum recunoaște „Sunt prinsă în bucla recompensei variabile”, în loc să creadă că-i lipsește voința. Nu poți lupta cu ceea ce nu înțelegi. Dar odată ce înțelegi că este condiționarea operantă a lui Skinner lucrând exact cum a fost proiectată, poți începe să construiești conștientizare și fricțiune în sistem”, mai scrie userul.