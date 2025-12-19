Preparate culinare tradiționale specifice postului Crăciunului, Sărbătorilor de Iarnă și cele mai cunoscute colinde sunt aduse, an de an, la Muzeul Județean Olt. Mulți copii doar așa mai află, astăzi, despre anumite obiceiuri.

„Gusturi din bătrâni” este un eveniment care se organizează de câțiva ani la Muzeul Județean Olt, elevii de liceu preparând alături de profesori bucate după rețete moștenite de la părinți și bunici. Este pe de o parte o modalitate de a-i apropia pe copii de semnificația sărbătorilor, iar pe de alta de a-i face să-și „chestioneze” bătrânii din familie și să readucă în actualitate rețete vechi.

Evenimentul debutează în fiecare an cu colinde pe care ai putea crede că adolescenții și tinerii, elevi la un liceu din Slatina, dar care vin, mulți, din localități din împrejurimi, le aduc din sat. Nu se mai întâmplă așa, a dezvăluit Claudia Balaș, muzeograf în cadrul Muzeului Județean Olt. „Promoțiile se schimbă și am constatat că unii dintre copii nici nu au auzit de colindul cu Steaua”, a spus Balaș.

Plugușorul, o provocare pentru generația TikTok

Plugușorul este unul dintre puținele colinde care încă se mai aud în perioada Sărbătorilor de Iarnă pe ulițele din sudul țării. Adolescenții (și doar foarte rar tinerii) care mai pornesc prin sat cu colindul spun versurile învățate în copilărie fără să le mai caute sensul. Nici nu ar mai putea înțelege, sunt de acord adulții, pentru că acestea descriu o lume care le este complet străină. Pentru generațiile noi de colindători a devenit dificil și să memoreze versurile, așa că le citesc de pe telefon. A fost și cazul colindătorilor de la Liceul Economic „P.S. Aurelian” din Slatina care s-au străduit să aducă atmosfera sărbătorilor de altădată. Din spatele cetei de colindători a răsucit cu dibăcie biciul, făcându-l să pocnească, tot un adolescent.

„Steaua” și mult mai cunoscuta „Sorcovă” s-au auzit de asemenea, iar în holul Muzeului Județean Olt a avut loc un mic concert de colinde, interpreți fiind elevi și profesori ai Liceului Economic „P.S. Aurelian” din Slatina.

„Cel mai mult îmi place mămăliga cu carne la garniță”

Bucatele aduse de elevii și profesorii Liceului Economic „P.S. Aurelian” sunt dintre cele după care turiștii se dau în vânt și plătesc bani frumoși dacă le găsesc în oferta restaurantelor. Carne la garniță cu mămăligă, tobă, lebăr, slănină preparată după rețete care nu se dezvăluie, jumări, alături de salata de boef venită mai târziu în gospodăria bunicii, sarmale, murături, brânză de oaie. Ceva mai slab reprezentată decât la edițiile trecute a fost mâncarea de post. Zacusca a fost vedetă, însă și sarmalele de post au fost devorate până la finalul evenimentului, ca și plăcinta cu dovleac și cornulețele cu gem de prune.

O elevă implicată activ în prepararea bucatelor expuse a dezvăluit că îi place mult să stea în preajma mamei și a bunicii, de la care învață cum să pregătească mâncăruri tradiționale. „Mie cel mai mult îmi place mămăliga cu carne la garniță”, a mărturisit adolescenta. Acest preparat, adus pentru degustat și la „Gusturi din bătrâni”, a fost pregătit de mama și de bunica sa.

„Îmi place foarte mult să stau pe lângă mama și pe lângă bunica, pentru că au anumite rețete care pot să spun că-mi plac. Atunci când am tăiat porcul a venit bunica mea să o ajute pe mama și am văzut cum au pregătit-o. Au ales mai întâi bucățile de carne, pe care le-au topit foarte bine (n. red. – carnea este fiartă în untură), după care le-au așezat în garniță”, a explicat eleva.

Tot de la mama și de la bunica a învățat să prepare checul, pentru care nu a avut nevoie de niciun fel de ajutor.

Alte colege s-au descurcat de minune să facă plăcintă cu dovleac și cornulețe cu gem, acestea fiind produse de post.

„Cu ocazia aceasta învață și ce înseamnă a colinda, ce presupune și cum se realizează”

„Gusturi din bătrâni” se află la a patra ediție, iar în anii precedenți au fost și mai multe unități școlare partenere, licee care pregătesc elevi pentru domeniul serviciilor.

„Este o expoziție pe care o realizăm în parteneriat cu Liceul Economic „P.S.Aurelian” din Slatina. Cei care au expus astăzi sunt elevi ai claselor de bucătari, patiseri, hotelieri din cadrul acestui liceu cu care colaborăm în multe, multe proiecte. Unul dintre proiectele care este valorificat astăzi prin această expoziție este <Rețeta de la Mama Mare>. Mergem regulat în satele din județul Olt, ne primesc oamenii și copiii învață rețete tradiționale făcând preparatul respectiv împreună cu gazda, apoi pun și ei în practică la școală. Și au venit să le expună. Anul acesta s-au axat mult pe preparatele de post, în special sarmalele de post, șnițele de soia, dar au învățat să facă și clătite de post, cornulețe de post. Și considerăm că e un avantaj, un lucru benefic și pentru noi și pentru tradițiile noastre. Pe lângă faptul că ei capătă experiență și învață lucruri noi în ceea ce privește arta culinară, reușim totuși să ducem mai departe, să promovăm și obiceiurile și toate tradițiile care sunt circumscrise acestor sărbători de iarnă”, a declarat, pentru „Adevărul”, muzeograful Claudia Balaș.

„Nici în satul românesc actual nu se mai păstrează tradițiile”

Una dintre constatările muzeografului Claudia Balaș, cu ocazia pregătirii acestui eveniment, a fost că de la un an la altul sunt din ce în ce mai puțini copiii care știu să colinde.

„În cadrul programului artistic pe care îl prezintă copiii cu ocazia acestei expoziții am adus în fața publicului colindul cu Steaua. Am constat - de la an la an promoțiile se schimbă - că nu știu, au uitat, unii nici nu au auzit de colindul cu Steaua. Capra le era, la fel, foarte puțin cunoscut. Spuneau că au auzit în anumite videoclipuri, sub formă de glumițe pe diferite rețele de socializare. Cu ocazia aceasta învață și ce înseamnă a colinda, ce presupune, și cum se realizează acest lucru. Deși majoritatea elevilor de la acest liceu provin din mediul rural, ideea este că nici în satul românesc actual nu se mai păstrează tradițiile. Din păcate, constatăm că și cele care sunt legate de niște sărbători atât de importante precum Crăciunul sau Anul Nou se simplifică. Toate sunt pe repede înainte sau pur și simplu sunt sărite, sunt omise din cotidianul de zi cu zi”, a remarcat Balaș.

Într-o oarecare măsură lucrurile mai pot fi salvate tot lucrând cu copiii, crede Balaș. Muzeul Județean Olt desfășoară, în preajma sărbătorilor, inclusiv ateliere de confecționat sorcove și stele de Crăciun, alături de decorațiuni.

„Se poate, se mai poate recupera lucrând cu copiii, pentru că eu sunt surprinsă să constat că în această generație, generația TikTok, cum adesea îi spunem, totuși sunt copii receptivi, interesați să învețe. La ateliere învață nu doar să confecționeze, ci le spunem și care este scopul, care este mesajul din spatele acelor versuri. Mulți dintre ei merg cu colindul. Când ne revedem îi întrebăm și mulți au spus că au colindat”, a mai spus Balaș.

„Am învățat de la taică-meu, care la rândul lui a fost cu colindele”

Printre adolescenții care au luat foarte în serios rolul primit în cadrul evenimentului s-a aflat Florentin, un elev din localitatea Coteana. Băiatul, care are 16 ani, i-a uimit pe toți cu îndemânarea lui de a răsuci și a face să pocnească biciul. Colegii chiar s-au declarat cuceriți, la fel și profesorii. Un singur coleg, a dezvăluit Florentin, a și fost tentat să încerce să facă și el biciul să pocnească, însă este dintre cei care au mai făcut asta în copilărie. „A zis că știa, mai făcuse asta, dar până la urmă n-a mai încercat, i-a fost teamă să nu se lovească, pentru că nu a mai tras de mult cu biciul. Pe ăsta l-am mai scurtat, ave peste 4 metri, dar m-am gândit că poate nu am loc să trag cu el atât de mare”, a dezvăluit adolescentul.

Biciul și-l împletește singur de ceva ani, din ață de câlți sau ață de balot, dezvăluie băiatul. Când pleacă la colindat își ia de fiecare dată și vârf de rezervă, pentru că se uzează rapid și sunetul nu mai este la fel de puternic.

„Am învățat de la taică-meu, care la rândul lui a fost cu colindele. La noi în sat încă se mai colindă, da. Cu Plugușorul mergem în seara de Revelion, iar în Ajunul Crăciunului de asemenea colindăm, cu „Domn, Domn, să-nălțăm”, și dimineața cu „Steaua”. Acum, vă dați seama, se merge mai mult pentru bani, nu pentru tradiție”, a spus adolescentul.

Dacă în vremea părinților lui mai toți băieții își împleteau singuri biciul și știau să-l mânuiască, astăzi mai sunt cel mult doi, trei băieți care „trag cu biciul”. Pocnitorile, pe care, recunoaște, și el le mai folosește, au luat locul biciului de altădată.