Pericol de explozie în Râmnicu Vâlcea: 16 persoane au fost evacuate, după ce o şoferiţă a lovit cu maşina o conductă de gaz

Mai multe persoane din cartierul Râureni al municipiului Râmnicu Vâlcea au fost evacuate de urgenţă, joi seara, după ce o conductă de gaze a fost fisurată în urma unui accident rutier.

Zona a fost izolată, iar la faţa locului sunt mai multe echipaje atât de la pompieri, cât şi de la Distrigaz, potrivit Agerpres.

„S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială CBRN şi o ambulanţă SMURD. Echipajele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că în accidentul rutier au fost implicat un singur autoturism, în care se afla doar şoferul. Sunt scăpări de gaz şi, ca urmare, s-a realizat un perimetru de siguranţă de aproximativ 300 de metri în jurul locului unde sunt scăpări de gaz şi au fost evacuate 16 persoane", a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru.

Potrivit ISU Vâlcea, în scurt timp de la sosirea echipajelor de intervenţie, a fost oprit gazul prin aplicarea unui manşon de cauciuc pe ţeava afectată, iar în urma măsurătorilor efectuate nu au fost constatate depăşiri ale valorilor normale în ceea ce priveşte concentraţia de gaz, astfel că persoanele evacuate se vor putea întoarce în locuinţele lor în această seară.

În ceea ce o priveşte pe şoferiţa care a provocat accidentul, femeia a făcut un atac de panică, dar a refuzat să fie transportată la spital după ce a fost evaluată la faţa locului de către paramedici.

Amintim că, în curmă cu câteva zile, în comuna buzoiană Gălbinași, 20 de persoane au fost evacuate preventiv din locuinţe din cauza unui autoturism care a intrat într-o țeavă de gaze stradală, provocând scurgeri masive.

Un accident rutier a avut loc pe 18 noiembrie, în Constanța, unde un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit o conductă de gaze.