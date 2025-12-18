19 decembrie: Are loc atentatul din Berlin. Un camion a intrat în mulțimea adunată la Târgul de Crăciun, 12 persoane pierzându-și viața

În seara zilei de 19 decembrie 2016, un atentat terorist a avut loc la Târgul de Crăciun din Berlin, în urma căruia 12 persoane și-au pierdut viața și alte zeci au fost rănite.

1848: Moare scriitoarea engleză Emily Brontë

Emily Bronte s-a născut pe 30 iulie 1818, la Thornton, în West Yorkshire, Anglia. A fost al cincilea dintre cei șase copii ai lui Patrick Brontë și ai soției lui, Maria Branwell Brontë.

Tatăl ei era un pastor irlandez, iar această influență religioasă și culturală s-a regăsit în scrierile sale ulterioare. Împreună cu surorile sale, Charlotte și Anne, și cu fratele Branwell, a dezvoltat o lume imaginară numită „Gondal”, care a servit drept sursă de inspirație pentru creațiile lor literare timpurii.

Emily Brontë a avut o educație limitată, învățând acasă în familie și apoi la o școală pentru fete în apropiere.

Mai târziu, ea a învățat la o școală din Belgia împreună cu surorile ei. În 1847, Emily Brontë a publicat singurul său roman, „La răscruce de vânturi”, sub pseudonimul masculin Ellis Bell.

Cartea a fost primită cu reacții mixte la început, fiind apreciată pentru stilul său inovator și atmosfera intensă, dar, în același timp, a stârnit controverse din cauza personajelor complexe și a temelor întunecate abordate.

Emily a murit prematur, la vârsta de numai 30 de ani, pe 19 decembrie 1848, din cauza tuberculozei.

1906: S-a născut Leonid Brejnev, fost lider al Uniunii Sovietice

Leonid Ilici Brejnev s-a născut pe 19 decembrie 1906, în Kameanske, Ucraina.

Afost conducătorul efectiv al Uniunii Sovietice din 1964 până în 1982, în calitate de Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și în perioadele 1960 - 1964 și 1977 - 1982, președinte al Prezidiului Sovietului Suprem (șef al statului).

După Revoluția din Octombrie 1917, în urma căreia a luat naștere Uniunea Sovietică (URSS), Brejnev s-a alăturat ligii de tineret a Partidului Comunist, aflat la putere, în 1923, înainte de a deveni membru oficial de partid în 1929.

Când Germania Nazistă a invadat Uniunea Sovietică în iunie 1941, el s-a alăturat Armatei Roșii ca și comisar și a urcat rapid în ierarhie, ajungând la gradul de general-maior în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

După încheierea războiului, Brejnev a fost promovat în Comitetul Central al partidului în 1952 și a devenit membru titular al Biroului Politic (Politburo) până în 1957. În 1964, el a participat la înlăturarea lui Nikita Hrușciov din funcția de lider al Uniunii Sovietice și l-a înlocuit ca Prim Secretar al PCUS.

Guvernarea lui Brejnev a fost o perioadă de stabilitate politică internă și de ascensiune militară și diplomatică a Uniunii Sovietice pe scena mondială.

Pe plan extern, el a promovat détente-ul (destinderea) cu SUA și a atins paritatea nucleară. Prin acumularea masivă de armament și intervenționismul militar, a extins substanțial influența sovietică, mai ales în Orientul Mijlociu și Africa, mulți observatori considerând URSS cea mai puternică forță militară a lumii până la mijlocul anilor '70.

Pe de altă parte, regimul său a marcat o creștere a represiunii și cenzurii, punând capăt erei relativ liberale a Dezghețului lui Hrușciov. Ostilitatea lui Brejnev față de reforme a inaugurat Era Stagnării, caracterizată de corupție, scăderea creșterii economice, lipsa bunurilor de consum și un decalaj tehnologic tot mai mare față de Occident.

După 1975, sănătatea sa s-a deteriorat rapid, retrăgându-se din conducere. A murit în 1982, fiind succedat de Iuri Andropov.

1952: S-a născut Enikő Szilágyi, actriță română de naționalitate maghiară

Szilágyi Enikő s-a născut pe 19 decembrie 1952, în Cluj-Napocaș și este actriță română de naționalitate maghiară.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală din Târgu Mureș în 1978. Începând cu 1978, a activat la Târgu Mureș, iar din 1988 a fost invitată la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.

În 1989, a părăsit România împreună cu soțul ei. Au mers mai întâi în Olanda, apoi în Belgia. A locuit șase luni în Olanda și cinci ani în Belgia, timp în care și-a perfecționat cunoștințele de limbă franceză și a învățat olandeza.

Din 1999, a fost membră a Teatrului de Cameră din Budapesta timp de două sezoane, apoi a activat ca artist invitat independent, jucând la Teatrul Merlin, Teatrul Bárka, Teatrul Thália, Teatrul Szigligeti din Szolnok, precum și la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca până în 2006.

Din 2006 a locuit la Paris, după care s-a întors la Budapesta.

Susține spectacole și concerte la New York, Bruxelles, Londra, Berlin, Paris și Budapesta. A repurtat mari succese cu spectacolele sale de șansonete franceze (Barbara, Jacques Brel, Edith Piaf, Georges Brassens, Léo Ferré, Kurt Weill), dar și cu interpretarea versurilor puse pe muzică de Pablo Neruda, García Lorca, Charles Baudelaire, Paul Verlaine și Arthur Rimbaud.

Începând cu 2021, este profesoară la Universitatea de Teatru și Film din Budapesta (Színház- és Filmművészeti Egyetem).

1980: S-a născut Jake Gyllenhaal, actor american

Jake Gyllenhaal s-a născut pe 19 decembrie 1980 în Los Angeles, California, sub numele de Jacob Benjamin Gyllenhaal. Este fiul producătoarei/scenaristei Naomi Foner și al regizorului Stephen Gyllenhaal, scrie IMDb.

Este de origine evreiască Ashkenazi (din partea mamei) și suedeză, engleză și germană (din partea tatălui).

A debutat în lumea filmului la 11 ani, cu un rol în „City Slickers” (1991).

Și-a făcut debutul în teatru într-o reluare a piesei „This Is Our Youth” la Londra. Piesa a fost bine primită și a rulat timp de 8 săptămâni pe West End. Ulterior, a jucat în „Jarhead” (2005) și Proof (2005).

A jucat în „Zodiac” (2007), „Brothers” (2009), „Prințul Persiei: Nisipurile timpului” (2010) și „Dragoste și alte dependențe” (2010). Pentru ultimul film menționat, a fost nominalizat la Premiul Globul de Aur pentru Cel Mai Bun Actor - Film Musical sau Comedie.

Pentru „Nightcrawler” (2014), a fost nominalizat la Premiul Golden Globe pentru Cel Mai Bun Actor într-un Film Dramă, la Premiul SAG pentru Interpretare Remarcabilă a unui Actor în Rol Principal și la Premiul BAFTA pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Principal.

2013: Moare actorul de comedie Nae Lăzărescu

Nae Lăzărescu s-a născut la 30 ianuarie 1940, în București. A studiat la ASE din Capitală, însă a fost pasionat de teatru.

Și-a început cariera artistică în studenție la ASE, jucând în teatrul satiric de amatori, iar apoi a lucrat trei ani la secția de estradă a ansamblului Rapsodia Română. Un moment crucial în viața sa a fost renunțarea la alcool, după moartea prietenului său Aurelian Andreescu.

Debutul său profesional a avut loc în 1963, moment din care a activat aproape 50 de ani la Teatrul de revistă „Constantin Tănase”, formând un cuplu comic memorabil alături de Vasile Muraru.

Lăzărescu a mărturisit că a avut ca modele marii comici francezi precum Bourvil și Fernandel.

„Am avut mai multe modele. Atunci Franța deținea crema comicilor. Bourvil, Fernandel, mai târziu au apărut Jean Le Trevle și mulți alții. Marcel Sardou, celebru critic de film, spune că cel mai bun film trebuie să îl facă englezii, să îl finanțeze americanii și să îl vadă francezii", a mărturisit el pentru site-ul Teatrului de Revistă.

În ceea ce privește televiziunea, el și-a amintit de perioada tinereții, când studenții aveau emisiuni lunare cu formații muzicale excelente (precum Dan Spătaru și Pompilia Stoian).

Nae Lăzărescu a încetat din viață în dimineața zilei de 19 decembrie 2013.

2016: Atentat produs la un târg de Crăciun din Berlin

În seara zilei de 19 decembrie 2016, la ora locală 20:07, un camion Scania negru a intrat în mulțimea adunată la Târgul de Crăciun din cartierul berlinez Charlottenburg.

Cel puțin 12 persoane au murit și peste 40 au fost rănite. În camion se aflau două persoane; unul dintre pasageri a murit, în timp ce o persoană suspectată a fi șoferul a fost arestată de poliția germană, care pleacă de la premisa unui atac terorist.

Este cel mai sângeros atentat din Germania de la atacul terorist de Oktoberfest din 26 septembrie 1980, când 13 oameni și-au pierdut viața.

Atentatul din Berlin se aseamănă cu cel petrecut pe 14 iulie 2016 la Nisa, când tunisianul Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a intrat în mulțimea care urmărea focurile de artificii cu ocazia Zilei Bastiliei. 86 de oameni au fost uciși atunci.