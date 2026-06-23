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Tabere, cursuri, ateliere. Câte activități sunt prea multe pentru un copil în vacanța de vară?

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Din dorința de a le oferi cât mai multe oportunități, unii părinți ajung să transforme vacanța de vară într-un program aproape la fel de încărcat ca anul școlar. Între tabere, cursuri, sport și activități educative, timpul pentru joacă liberă și relaxare riscă să dispară. Specialiștii avertizează că dezvoltarea sănătoasă a copiilor nu depinde doar de cât de multe lucruri învață, ci și de libertatea de a explora, de a se plictisi și de a-și organiza singuri timpul. Ce ar trebui să aibă în vedere părinții atunci când aleg activitățile de vară?

copil care se joaca la xilofon
Câte activități sunt prea multe pentru un copil în vacanța de vară? Sursă foto: Shutterstock

Intenția este, de cele mai multe ori, una bună. Părinții vor să îi țină ocupați pe cei mici, să îi ajute să își descopere talentele și să evite timpul petrecut în fața ecranelor. Specialiștii spun însă că există o diferență importantă între un copil implicat în activități care îi fac plăcere și un copil supraprogramat.

În ultimii ani, cercetătorii au atras atenția asupra faptului că vacanța de vară poate influența semnificativ stilul de viață al copiilor. Un studiu publicat în 2025 în revista BMC Public Health arată că, în lipsa rutinei școlare, mulți copii tind să fie mai puțin activi fizic, petrec mai mult timp în fața ecranelor, au un program de somn mai dezorganizat și pot înregistra o scădere a stării generale de bine. Autorii studiului subliniază că activitățile organizate pot avea beneficii pentru sănătatea fizică, sănătatea mintală și dezvoltarea socială, însă acestea trebuie să fie echilibrate și adaptate nevoilor copiilor.

Când vacanța începe să semene cu școala

„Cred că, pentru mulți copii, vacanța de vară este transformată prea ușor într-o prelungire a anului școlar. În dorința de a oferi cât mai multe oportunități: tabere, cursuri, ateliere și sport, unii părinți ajung să creeze un program aproape la fel de încărcat ca în timpul semestrului. Chiar dacă intenția este bună, rezultatul poate fi surprinzător: nu mai rămâne spațiu pentru joacă liberă, odihnă reală și pentru explorarea care apare natural atunci când copilul are timp nestructurat”, explică Luminița Tăbăran, psiholog clinician, pentru „Adevărul”.

Specialista atrage atenția că dezvoltarea copiilor nu depinde exclusiv de numărul activităților la care participă.

„Observațiile mele pornesc dintr-o idee simplă: timpul intens nu înseamnă automat timp educativ. La testările pe care le aplic copiilor, mai ales prin teste proiective, am văzut că mulți erau obosiți nu doar din cauza conținutului, ci și din cauza epuizării acumulate de pe urma cursurilor extrașcolare. Mai târziu am observat și cealaltă față a aceleiași monede: foarte multe teme, deci și mai puțin timp pentru joacă. În aceste condiții, nu mai putem vorbi de «plictiseală» ca problemă, plictiseala dispare pur și simplu pentru că nu mai există pauze”, completează aceasta.

De ce este important timpul nestructurat

În ultimii ani, tot mai mulți psihologi au început să vorbească despre beneficiile timpului nestructurat. Acesta reprezintă perioada în care copilul nu are o activitate impusă de adulți și își poate alege singur modul în care își petrece timpul.

Potrivit cercetărilor recente, aceste momente contribuie la dezvoltarea creativității, autonomiei, capacității de rezolvare a problemelor și autoreglării emoționale. În plus, joaca liberă îi ajută pe copii să învețe să gestioneze conflicte, să își folosească imaginația și să ia decizii fără intervenția constantă a adulților.

„Există un risc pe care îl văd frecvent în practică: când joaca liberă este înlocuită cu program și responsabilități, o parte dintre copii își caută compensarea pe telefon sau prin vizionarea unor clipuri non-educative. Apoi părinții, disperați că «nu știu ce să le facă», simt nevoia să umple timpul cu activități semnificative. Dar dacă sensul vacanței se pierde, activitățile ajung să producă doar o altă formă de agitație, nu o experiență care chiar le face bine”, susține Luminița Tăbăran.

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Cursurile nu sunt problema

Psihologul subliniază că soluția nu este renunțarea la activitățile organizate.

„Consider că ideea esențială nu este să interzicem cursurile sau sportul, ci să păstrăm un echilibru. Un copil are nevoie și de perioade fără plan: să se joace, să se oprească, să descopere singur ce îi place și să își organizeze timpul. Tocmai în aceste momente apare motivația reală, creativitatea și capacitatea de a se regla emoțional. Când vacanța este programată strict, copilul pierde libertatea de a explora și de a învăța din experiență, nu doar din lecții”, declară ea.

Aceeași idee apare și în studiul publicat în BMC Public Health, unde specialiștii au ajuns la concluzia că activitățile organizate sunt benefice atunci când lasă loc și pentru nevoile individuale ale copilului, iar participarea nu este percepută ca o obligație permanentă. Cercetătorii au remarcat că unii copii beneficiază de mai multă structură, în timp ce alții au nevoie de mai mult timp liber pentru odihnă și explorare personală.

Semne că programul a devenit prea încărcat

Nu există un număr universal de activități care să fie potrivit pentru toți copiii. Unii se adaptează ușor la un program plin, în timp ce alții obosesc rapid.

Există însă câteva semnale care pot indica faptul că programul a devenit prea solicitant.

„Printre cele mai evidente semne că există prea multe activități se pot număra oboseala persistentă, iritabilitatea, scăderea interesului, dificultatea de concentrare și refuzurile repetate. De multe ori, aceste semne sunt însoțite de somn insuficient sau de tensiuni în familie: copilul ajunge să fie ocupat, dar nu neapărat bine”, completează Luminița Tăbăran.

Specialista atrage atenția și asupra timpului petrecut în fața ecranelor: „Dacă ziua se încheie cu mult timp pe ecrane, poate fi un indiciu că are nevoie de spațiu pentru a se destinde, iar programul nu îl lasă să o facă.”

Cum aleg părinții activitățile potrivite

Mulți părinți aleg activitățile pornind de la ceea ce consideră util pentru viitorul copilului. Psihologii recomandă însă să fie luate în calcul și preferințele acestuia.

„În alegerea activităților de vară, cred că interesele și personalitatea copilului ar trebui să fie la fel de importante ca obiectivele de dezvoltare. Un copil poate beneficia de o activitate doar dacă o poate trăi cu bucurie și dacă există suficient timp pentru recuperare. Un criteriu bun ar fi să nu selectăm multe lucruri doar pentru că sunt educative, ci să alegem câteva care chiar îi plac copilului și care se potrivesc ritmului lui. Mai bine puțin și constant, decât multe și stresante”, subliniază specialista.

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Vacanța are nevoie și de pauze

În opinia sa, activitățile creative pot avea uneori un rol diferit față de cursurile orientate spre performanță.

„Am observat și că, în contrast cu activitățile încărcate, orele de art-terapie funcționează ca un spațiu de descărcare: copiii vin cu reală bucurie, abia așteaptă, iar prin desen, joc și dramaterapie cu marionete reușesc să își externalizeze emoțiile într-un mod sigur și creativ, verbalizând cu claritate tensiuni, nemulțumiri, limite și dificultăți personale”, este de părere Luminița Tăbăran. „În final, echilibrul poate fi găsit dacă vacanța rămâne, în primul rând, vacanță. Asta înseamnă să existe activități, da, dar și pauze reale; ore libere în care copilul poate sta, poate improviza jocuri, poate ieși afară sau poate avea momente de liniște. Uneori, cel mai bun program este cel care lasă loc copilului să respire.”

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