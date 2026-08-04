În contextul în care Coreea de Nord este lovită de un val de caniculă, plajele pline de turiști care caută să scape de temperaturile ridicate. Imagini rare îi arată pe nord-coreeni bucurându-se de litoral, în ciuda caniculei.

Potrivit Le Figaro, întreaga Peninsulă Coreeană se confruntă cu un val de căldură istoric, temperaturile atingând sau depășind 35°C în mai multe regiuni.

Coreea de Nord a înregistrat trei zile consecutive cu temperaturi record începând de vineri, 31 iulie, maxima ajungând la 42,5°C duminică, 2 august.

În Phenian și în provinciile nord-coreene Phyongan și Jagang, temperaturile maxime prognozate pentru timpul zilei au fost cuprinse între 35°C și 40°C, potrivit presei de stat. În fața acestui val de căldură, mii de nord-coreeni înoată sau se relaxează pe malul mării, după cum arată imaginile difuzate de autorități.

Sute de persoane s-au adunat în acest weekend în zona turistică de coastă Wonsan Kalma, potrivit imaginilor difuzate de presa de stat din Phenian.

Imaginile oferă o perspectivă rară asupra vieții cotidiene din Coreea de Nord, surprinzând oameni care înoată, se relaxează și se bucură de plajă. Astfel de scene sunt rare în spațiul public internațional, unde țara este asociată, de regulă, cu parade militare și teste de rachete.

Tot în contextul caniculei, Coreea de Nord le recomandă cetățenilor mai multe alimente-remediu, printre care și tradiționalul „dangogi guk”, supa din carne de câine.

Recomandarea a apărut în ziarul Rodong Sinmun, publicația Partidului Muncitorilor din Coreea, care a publicat o serie de sfaturi pentru perioada de caniculă. Articolul include recomandări privind protejarea sănătății în zilele cu temperaturi extreme și avertizează că bolile cardiovasculare, diabetul și hipertiroidismul se pot agrava din cauza epuizării provocate de căldură și a insolației.

„Dangogi” se traduce drept „carne dulce”, iar preparatul este promovat de autoritățile nord-coreene de zeci de ani ca un aliment tradițional despre care se spune că oferă energie în perioadele de epuizare provocate de căldură.

Totuși, pentru mulți cetățeni nord-coreeni, acesta rămâne un aliment scump și greu accesibil.