Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că lucrările pe secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) au ajuns la un stadiu de execuție de aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă înainte de termenul contractual stabilit pentru februarie 2027.

„Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeş): se aşterne stratul asfaltic de uzură pe ultimii metri! Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 95%, iar antreprenorul austriac (PORR) este mobilizat în şantier cu 350 de muncitori şi 156 de utilaje, resursele fiind adaptate etapei de finalizare”, a explicat marți, 4 august, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pe pagina de Facebook a CNAIR..

În această perioadă se mai execută lucrări de amenajare a taluzurilor, a șanțurilor și rigolelor, se montează gabioane, parapete metalice, panouri fonoabsorbante și antiorbire, semnalizare verticală și garduri de protecție.

Totodată, la cele 12 poduri și pasaje aflate pe traseul secțiunii se montează plase de protecție, se execută rosturi în cale, lucrări pregătitoare pentru vopsirea anticorozivă și sunt instalate sistemele de evacuare a apelor pluviale.

La tunelul Momaia, cu o lungime de 1.350 de metri, continuă montarea instalațiilor mecanice, electrice și ITS.

Teste pentru verificarea comportamentului la foc şi la fum al echipamentelor montate

În paralel, la clădirile operaționale care vor deservi tunelul sunt instalate echipamente și se efectuează teste de presiune pentru instalațiile de stingere a incendiilor.

„În următoarele două luni se vor mai efectua şi alte teste pentru verificarea comportamentului la foc şi la fum al echipamentelor montate”, a precizat CNAIR.

De asemenea, la sensul giratoriu de la Tigveni sunt realizate marcaje rutiere și lucrări de amenajare peisagistică.

„Se va putea deschide circulaţia pe această secţiune, mai devreme faţă de termen”

Compania estimează că traficul ar putea fi deschis înainte de termenul contractual.

„În ritmul actual de lucru, anul acesta se va putea deschide circulaţia pe această secţiune, mai devreme faţă de termenul contractual (februarie 2027). După finalizarea acestei secţiuni, se va putea circula pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)”, se mai arată în mesajul CNAIR.

Contractul pentru execuția secțiunii are o valoare de 1,678 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.