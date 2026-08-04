Stațiunea Colibița, una dintre cele mai populare destinații turistice din România în sezonul estival, rămâne fără apă potabilă timp de 13 ore. Operatorul Aquabis a decis întreruperea alimentării după ce consumul ridicat din ultimele zile a suprasolicitat sistemul, iar turiștii și proprietarii de pensiuni sunt îndemnați să facă economie.

Compania Aquabis a anunțat că furnizarea apei va fi întreruptă începând de marți, 4 august, ora 19:00, până miercuri, 5 august, ora 08:00, pentru a permite refacerea rezervelor din rezervoarele de acumulare.

„Din cauza faptului că sistemul de alimentare cu apă este suprasolicitat în această perioadă, procesul de acumulare a apei în rezervoare este afectat. Intervalul de întrerupere este necesar pentru ca nivelul apei din rezervoare să atingă cote optime”, a transmis operatorul.

Reprezentanții Aquabis le cer consumatorilor să utilizeze apa potabilă cu responsabilitate și doar pentru consum, igienă și activități casnice indispensabile. În același timp, compania recomandă evitarea folosirii apei pentru irigații, spălarea trotuarelor sau umplerea piscinelor, activități care cresc considerabil consumul în plin sezon turistic.

Colibița se află la poalele Munților Călimani, pe malul lacului de acumulare cu același nume, iar luna august reprezintă perioada cu cel mai mare aflux de vizitatori.

Aflat la doar 50 de kilometri de Bistriţa, lacul Colibiţa fascinează cu frumuseţea sa sălbatică, dar şi cu zecile de legende care circulă în legătură cu această zonă. Are plajă, dar în zonă sunt și piscine și alte facilități.