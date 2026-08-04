 Diana Buzoianu, atac la Sorin Grindeanu pe tema Strategiei biodiversității: „Propaganda de 2 lei. Asta au făcut în ultimele zile PSD și AUR” | adevarul.ro
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Diana Buzoianu, atac la Sorin Grindeanu pe tema Strategiei biodiversității: „Propaganda de 2 lei. Asta au făcut în ultimele zile PSD și AUR”

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Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a respins criticile formulate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, potrivit cărora Strategia națională pentru biodiversitate ar putea bloca proiecte de infrastructură și investiții din sectorul energetic.

Diana Buzoianu acuză PSD și AUR că au mințit si au creat panică. FOTO FB Diana Buzoianu
Diana Buzoianu acuză PSD și AUR că au mințit si au creat panică. FOTO FB Diana Buzoianu

Diana Buzoianu susține că documentul nu modifică legislația în vigoare și nu introduce noi restricții pentru proiectele realizate în ariile protejate.

„A cerut PSD, cu piciorușe bătând supărat în podea, să vină strategia prin Parlament. O aberație. Dar, iată, suntem în acest punct. Strategia a fost depusă în Parlament. Ce s-a întâmplat pe mai departe?AUR și PSD au depus peste 100 de amendamente. Au trecut ca trenul în Parlament amendamente la grămadă care ascundeau măsuri aberante. De exemplu, să fie scoasă finanțarea prin AFM a măsurilor prevăzute din strategie pentru biodiversitate. Un articol care a existat și în strategia anterioară. 0 lei - atâta probabil ar vrea PSD să coste parcurile naționale sau rezervațiile naționale?”, a scris ministrul Mediului, marți, într-o postare pe Facebook.

Dian Buzoianu spune că măsura a fost scoasă ca să fie făcut un audit pe „cum au fost gestionate în ultimii ani de zile, de exemplu, rezervațiile și parcurile naționale”:

„ Cu ce e deranjat PSD să se vadă dacă au fost sau nu administrate corect ariile protejate? A, pentru că știu că oamenii lor politici, numiți pe peste tot, le-au gestionat în ultimii ani de zile și nu vor să se vadă dacă sunt sau nu probleme? PSD, ați zis în bătaie de joc că ați dat jos măsura unui audit pentru că va costa. Vă dau două vești:  1. audit tot vom face, cu sau fără strategie 2. auditul acesta nu va costa nici măcar o fracție din cât costă un ceas de la mâna voastră cu care defilați sau o cutie de pantofi sau un drum Nordis”. 

Ministrul acuză  PSD că s-a opus și a modificat strategia  astfel încât „să nu poată participa la administrarea ariilor naturale: institutele de cercetare, organizațiile neguvernamentale, primăriile, universitățile”.

„Cu ce vă fac rău acești oameni, PSD? Aveți alergie la experți care pot să ajute? Un alt amendament marca PSD care arată că oamenii aceștia nici să citească angajamente asumate de România nu știu: au modificat să fie 5% aprobate până în 2030 arii strict protejate și 25% arii cu management activ. Din 2020 România și-a asumat prin Strategia Europeană privind biodiversitatea un obiectiv pentru 2030 de 10% zone de protecție strictă și 30% zone cu management activ. Nu există nicio sancțiune dacă acest obiectiv nu e atins cu exact aceste limite, dar el nu poate fi modificat, cu sfidarea documentelor europene, prin strategii naționale, că așa vrea pesede (...)”, se mai arată în postare.

Diana Buzoianu susține că PSD și AUR că „au mințit si au creat panică” susținând această strategie ar bloca investițiile:

„Să le explic, atunci, ca unor copii de clasa a doua. Strategia pentru biodiversitate este un document care stabilește măsuri administrative pentru a se aplica obiective deja asumate de stat prin legislația națională și europeană. Nu crează noi reglementări de cum sunt sau nu avizate investițiile în România. O hidrocentrală avizată, rămâne avizată și după această strategie, în exact aceleași condiții. O hidrocentrală în curs de avizare are fix aceleași etape și aceleași obligații de parcurs de mediu ca până la această strategie. Și, că tot le place pesediștilor să vorbească și să vorbeasă și să tot vorbeasă de hidrocentrale: eu într-un an de zile nu am vorbit - am făcut”.

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„Sper că propaganda PSD și AUR nu va costa 1 miliard de euro România”

Ministrul Mediului  subliniază că au fost semnate acorduri de mediu pentru trei hidrocentrale.

„Mai am o singură hidrocentrală în analiză chiar aceste săptămâni pentru care Hidroelectrica a cerut acordul de mediu. Asta înseamnă să muncești, nu să vinzi gogoși românilor. Propaganda de 2 lei. Asta au făcut în ultimele zile PSD și AUR pe tema strategiei privind biodiversitatea. Doar că propaganda naționala nu ține loc de soluții pentru oameni. Și sper, pentru binele acestei țări, că propaganda PSD și AUR nu va costa 1 miliard de euro România când va fi analizată îndeplinirea acestui jalon de către Comisia Europeană”, a adăugat ministrul. 

„Domnul Grindeanu ştie că dă informaţii absolut false” 

Tot marți, Diana Buzoianu i-a răspuns direct liderului PSD; Sorin Grindean, explicând că „Această strategie nu schimbă cu absolut nimic legislaţia care prevede astăzi avizarea lucrărilor de infrastructură”, potrivit News.ro.

Ministrul Mediulu a explicat  că procedurile de autorizare a proiectelor de infrastructură rămân reglementate de Ordonanța de Urgență 57/2007, care continuă să se aplice și după adoptarea strategiei.

Diana Buzoianu l-a acuzat pe liderul PSD că știe că afirmațiile sale nu corespund realității și că urmărește să inducă panică în spațiul public.

„Sunt convinsă că domnul Grindeanu ştie că dă informaţii absolut false în momentul în care menţionează că vor fi blocate proiecte de infrastructură şi sunt convinsă că face asta doar pentru a crea frică şi teamă”, a afirmat Buzoianu.

Reacția vine după ce Sorin Grindeanu a declarat că strategia ar putea afecta securitatea energetică a României și ar îngreuna realizarea unor proiecte majore de infrastructură. Liderul PSD a susținut că documentul riscă să compromită unele capacități de producție a energiei și a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea construirii de autostrăzi în zone care ar putea deveni arii protejate.

„Eu vreau să aud din partea doamnei ministru Buzoianu dacă se va mai putea construi ceva în ţara aceasta”, a afirmat Grindeanu, care a avertizat că, prin noua strategie, anumite zone ar putea fi declarate mai ușor arii protejate.

PSD a anunțat că va susține Strategia pentru conservarea biodiversității, jalon inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă doar în măsura în care documentul va fi considerat benefic pentru economie și pentru interesele României.

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