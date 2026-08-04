Greșeala pe care mulți români o fac în bucătărie. De ce experții recomandă să nu gătești cu apă caldă de la robinet

Apa caldă de la robinet poate economisi câteva minute atunci când gătești, însă experții spun că această alegere vine cu un risc ascuns. Din cauza temperaturii ridicate, apa poate prelua mai ușor contaminanți din instalațiile sanitare, iar fierberea nu îi elimină.

De ce apa caldă poate fi mai periculoasă

Apa caldă care trece prin instalațiile unei locuințe poate prelua mai multe substanțe din țevi, racorduri sau din rezervorul de încălzire decât apa rece.

„Apa caldă din instalațiile clădirilor nu este testată”, explică Andrew Whelton, profesor la Facultatea de Inginerie Civilă și Construcții Lyles din cadrul Universității Purdue, scrie eathingwell. Potrivit acestuia, țevile, conectorii și încălzitoarele de apă sunt certificate pentru utilizarea apei destinate consumului – băut și gătit – în cazul aplicațiilor cu apă rece.

Temperatura ridicată favorizează procesul de dizolvare a materialelor din instalații. Cu cât apa este mai fierbinte, cu atât crește probabilitatea ca plumbul și alte substanțe chimice din componentele prin care trece apa să ajungă în aceasta.

Tom Neltner, inginer chimist și avocat specializat în siguranța substanțelor chimice, explică faptul că fenomenul are la bază principii simple de chimie.

„Cu cât apa este mai fierbinte, cu atât este mai probabil ca plumbul și alte substanțe chimice din instalațiile care intră în contact cu apa să se dizolve”, a precizat specialistul.

Cantitatea de contaminanți poate fi influențată și de alți factori, precum pH-ul apei, duritatea acesteia sau nivelul de clor.

Boilerele pot contribui la acumularea metalelor

Un alt punct sensibil îl reprezintă rezervoarele de apă caldă. Potrivit experților, acestea pot funcționa asemenea unor camere de sedimentare, unde particulele se depun și se acumulează în timp.

În multe boilere există un anod de sacrificiu – o componentă care are rolul de a se coroda în locul rezervorului pentru a-i prelungi durata de viață. Problema este că unele dintre aceste componente pot reprezenta o sursă de contaminare.

„Dacă anodul este fabricat din zinc, acesta poate fi o sursă de plumb, deoarece zincul este adesea contaminat cu niveluri ridicate de plumb”, avertizează Tom Neltner.

În plus, rezervoarele pot acumula plumb provenit din conducte vechi de alimentare, iar particulele depuse pot fi readuse în apă prin vibrații sau schimbări bruște ale debitului.

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Apa rece nu trece prin rezervorul de încălzire, ceea ce reduce posibilitatea ca astfel de contaminanți să ajungă în ea.

Țevile din plastic pot elibera microplastice

Nu doar instalațiile vechi reprezintă o problemă. Cercetările recente arată că și componentele din plastic pot contribui la contaminarea apei.

Pe măsură ce țevile din plastic îmbătrânesc, suprafața lor se poate deteriora, poate crăpa sau se poate exfolia, eliberând particule microscopice de plastic în apă.

Un studiu amplu publicat în 2025, care a analizat mai multe cercetări despre recipientele din plastic, a arătat că temperatura mai ridicată a apei favorizează eliberarea microplasticelor.

Specialiștii spun că acest lucru poate fi valabil și în cazul instalațiilor casnice, unde apa fierbinte circulă prin țevi și fitinguri din plastic.

Fierberea nu elimină plumbul sau microplasticele

Un mit frecvent este că fierberea apei rezolvă problema. Experții spun însă că lucrurile nu stau așa.

Dani Dominguez, specialistă în nutriție și fondatoarea SunBright Wellness, explică faptul că fierberea are rolul de a distruge bacteriile și microorganismele, dar nu elimină metalele sau particulele de plastic deja ajunse în apă.

„Fierberea poate ucide bacteriile și alte microorganisme, dar nu elimină metale precum plumbul care au ajuns în apă din rezervorul de încălzire sau din instalațiile sanitare”, a explicat aceasta.

Aceeași regulă se aplică și în cazul microplasticelor.

Ce recomandă specialiștii

Experții spun că reducerea riscurilor este simplă și nu presupune schimbări majore în rutina zilnică:

-Folosiți apă rece pentru gătit și încălziți-o ulterior. Este cea mai simplă metodă de a limita contactul apei cu surse potențiale de contaminare.

-Lăsați apa să curgă câteva secunde înainte de folosire, mai ales dacă a stat mai multe ore în țevi.

-Curățați periodic boilerul. Golirea rezervorului poate ajuta la eliminarea sedimentelor și a acumulărilor de metale, contribuind și la o funcționare mai eficientă a aparatului.

-Folosiți un fierbător electric dacă vreți să economisiți timp. Specialiștii spun că acesta este o alternativă mai sigură și mai rapidă decât folosirea apei calde direct de la robinet.