 Greșeala pe care mulți români o fac în bucătărie. De ce experții recomandă să nu gătești cu apă caldă de la robinet | adevarul.ro
search
Marți, 4 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Greșeala pe care mulți români o fac în bucătărie. De ce experții recomandă să nu gătești cu apă caldă de la robinet

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Apa caldă de la robinet poate economisi câteva minute atunci când gătești, însă experții spun că această alegere vine cu un risc ascuns. Din cauza temperaturii ridicate, apa poate prelua mai ușor contaminanți din instalațiile sanitare, iar fierberea nu îi elimină.

o lingura de lemn peste o oala jpg

De ce apa caldă poate fi mai periculoasă

Apa caldă care trece prin instalațiile unei locuințe poate prelua mai multe substanțe din țevi, racorduri sau din rezervorul de încălzire decât apa rece.

„Apa caldă din instalațiile clădirilor nu este testată”, explică Andrew Whelton, profesor la Facultatea de Inginerie Civilă și Construcții Lyles din cadrul Universității Purdue, scrie eathingwell. Potrivit acestuia, țevile, conectorii și încălzitoarele de apă sunt certificate pentru utilizarea apei destinate consumului – băut și gătit – în cazul aplicațiilor cu apă rece.

Temperatura ridicată favorizează procesul de dizolvare a materialelor din instalații. Cu cât apa este mai fierbinte, cu atât crește probabilitatea ca plumbul și alte substanțe chimice din componentele prin care trece apa să ajungă în aceasta.

Tom Neltner, inginer chimist și avocat specializat în siguranța substanțelor chimice, explică faptul că fenomenul are la bază principii simple de chimie.

„Cu cât apa este mai fierbinte, cu atât este mai probabil ca plumbul și alte substanțe chimice din instalațiile care intră în contact cu apa să se dizolve”, a precizat specialistul.

Cantitatea de contaminanți poate fi influențată și de alți factori, precum pH-ul apei, duritatea acesteia sau nivelul de clor.

Boilerele pot contribui la acumularea metalelor

Un alt punct sensibil îl reprezintă rezervoarele de apă caldă. Potrivit experților, acestea pot funcționa asemenea unor camere de sedimentare, unde particulele se depun și se acumulează în timp.

În multe boilere există un anod de sacrificiu – o componentă care are rolul de a se coroda în locul rezervorului pentru a-i prelungi durata de viață. Problema este că unele dintre aceste componente pot reprezenta o sursă de contaminare.

„Dacă anodul este fabricat din zinc, acesta poate fi o sursă de plumb, deoarece zincul este adesea contaminat cu niveluri ridicate de plumb”, avertizează Tom Neltner.

În plus, rezervoarele pot acumula plumb provenit din conducte vechi de alimentare, iar particulele depuse pot fi readuse în apă prin vibrații sau schimbări bruște ale debitului.

Cum să ne hidratăm sănătos. Apa din PET-uri conține plastic, cea de la robinet, metale grele

Apa rece nu trece prin rezervorul de încălzire, ceea ce reduce posibilitatea ca astfel de contaminanți să ajungă în ea.

Țevile din plastic pot elibera microplastice

Nu doar instalațiile vechi reprezintă o problemă. Cercetările recente arată că și componentele din plastic pot contribui la contaminarea apei.

Pe măsură ce țevile din plastic îmbătrânesc, suprafața lor se poate deteriora, poate crăpa sau se poate exfolia, eliberând particule microscopice de plastic în apă.

Un studiu amplu publicat în 2025, care a analizat mai multe cercetări despre recipientele din plastic, a arătat că temperatura mai ridicată a apei favorizează eliberarea microplasticelor.

Specialiștii spun că acest lucru poate fi valabil și în cazul instalațiilor casnice, unde apa fierbinte circulă prin țevi și fitinguri din plastic.

Fierberea nu elimină plumbul sau microplasticele

Un mit frecvent este că fierberea apei rezolvă problema. Experții spun însă că lucrurile nu stau așa.

Dani Dominguez, specialistă în nutriție și fondatoarea SunBright Wellness, explică faptul că fierberea are rolul de a distruge bacteriile și microorganismele, dar nu elimină metalele sau particulele de plastic deja ajunse în apă.

„Fierberea poate ucide bacteriile și alte microorganisme, dar nu elimină metale precum plumbul care au ajuns în apă din rezervorul de încălzire sau din instalațiile sanitare”, a explicat aceasta.

Aceeași regulă se aplică și în cazul microplasticelor.

Ce recomandă specialiștii

Experții spun că reducerea riscurilor este simplă și nu presupune schimbări majore în rutina zilnică:

-Folosiți apă rece pentru gătit și încălziți-o ulterior. Este cea mai simplă metodă de a limita contactul apei cu surse potențiale de contaminare.

-Lăsați apa să curgă câteva secunde înainte de folosire, mai ales dacă a stat mai multe ore în țevi. 

-Curățați periodic boilerul. Golirea rezervorului poate ajuta la eliminarea sedimentelor și a acumulărilor de metale, contribuind și la o funcționare mai eficientă a aparatului.

-Folosiți un fierbător electric dacă vreți să economisiți timp. Specialiștii spun că acesta este o alternativă mai sigură și mai rapidă decât folosirea apei calde direct de la robinet.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
digi24.ro
image
Cine este parlamentarul ”patriot” care afirmă că un concediu pe Dunărea românească este ”o ruşine naţională” și ”un dezastru”
stirileprotv.ro
image
Bolojan anunță noi măsuri pentru economisirea energiei. Va urma o Hotărâre de Guvern pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă. Cum vor fi afectate marile companii
gandul.ro
image
Efectul neașteptat al cannabisului asupra somnului și viselor
mediafax.ro
image
Gigi Becali a anunțat cum va arăta noua strategie de transferuri a FCSB: „Mă fac de râsul lumii? Gata! Bag 10 milioane de euro!”
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia
digi24.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
N-a stat la discuții: Rusia și-a anunțat retragerea! Anunț oficial de la Moscova
digisport.ro
image
Păstrăv piccata cu lămâie, unt și capere
click.ro
image
„NATO 3.0”. SUA anunță ce i-au transmis lui Lazurca, la Washington: „Am prezentat în avans abordarea noastră privind Europa”
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Schema prin care o reţea de poliţişti, medici şi avocaţi făcea bani de pe urma victimelor accidentelor
observatornews.ro
image
Alina Pușcău are 5 tumori. Olga Barcari a amuțit când a aflat diagnosticul: 'Are nevoie de iubire'
cancan.ro
image
Cine sunt cei 900.000 pensionari care pierd 125 lei la pensie în 2026? Și persoanele cu handicap sunt afectate
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
prosport.ro
image
Cât trebuie muncești efectiv într-un program de opt ore? Ce este considerat timp de muncă și ce nu, potrivit legii
playtech.ro
image
MM Stoica, mesaj pentru Prunea și alți contestatari: „Mi-e greu să dau replică unor oameni care scurmă. Ar fi ca un concediu la groapa de gunoi de la Glina”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Conspirații potrivit cărora nivelul Dunării a fost scăzut intenționat pe teritoriul României. ”Dacă politicienii nu bagă în seamă ce spun experții, de ce ar face-o oamenii de rând?!”
ziare.com
image
Cel mai bun jucător al Cupei Mondiale 2026 a ales între Real Madrid și Barcelona și e gata să semneze!
digisport.ro
image
Loredana Groza, în lacrimi pe scena din Bacău. Ce cadou special a primit de la Cătălin Botezatu, pe care l-a numit „cel mai sexy bărbat din România”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Deea Maxer s-a mutat în casă nouă, după ce a vândut apartamentul din Bragadiru. Locuința arată impecabil, iar curtea din jurul ei este fabuloasă! VIDEO
romaniatv.net
image
Rusia s-a răzgândit! Răsturnarea de situație privind războiul din Ucraina
mediaflux.ro
image
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
gsp.ro
image
VIDEO Alina Pușcău cere ajutor printr-un mesaj sfâșietor: „Am o boală foarte gravă. Mi s-a dus în oase. La sân, la axilă am cinci tumori. Una în piept”
actualitate.net
image
Preotul Bisericii „Sfânta Treime” din Chichiș i-a oferit lui Călin Georgescu o icoană și o cruce, după slujbă. Ropote de aplauze în lăcașul de cult pentru omagierea fostului candidat
actualitate.net
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
click.ro
image
Andreea Berecleanu, mărturisiri dureroase despre părinții ei. „Au fost pierderi greu de suportat”
click.ro
image
Experiența de coșmar a unui turist român în Turcia. Ce a descoperit în camera de hotel: „Din primele clipe mi-am dat seama”
click.ro
vedetă foto Instagram jpg
Un actor celebru s-a despărțit de iubita care alegea să se satisfacă singură, neglijându-l constant
okmagazine.ro
O lectură din Homer. Tablou de Lawrence Alma-Tadema, aflat în colecția Philadelphia Museum of Art (© Google Art Project / Wikimedia Commons)
Cine a fost Homer, autorul Odiseei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Virgil Ianțu, ironie la adresa lui Dan Negru: „V-ați speriat puțin, știu”
image
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”

OK! Magazine

image
Superbitatea ținută ascunsă de la Palatul iordanian. Cine este această prințesă de o frumusețe rară?

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?