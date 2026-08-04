„Îți îngheață sângele în vene”. Rușii au vânat cu o dronă un vânzător de legume dintr-o piață din Herson

Un bărbat de 52 de ani care vindea legume într-o piață din orașul ucrainean Herson a fost urmărit de o dronă rusească, care, în cele din urmă, a lovit autoturismul de lângă care acesta încerca să se adăpostească și a explodat. Victima a suferit răni provocate de schije, un traumatism cauzat de explozie și o contuzie, însă a supraviețuit.

Sursă video: X @KYLOOXI

Informația a fost transmisă de Direcția Principală a Poliției Naționale din regiunea Herson, scrie Dialog.ua.

„Bărbatul din imagini nu prezintă niciun semn că ar fi combatant: pur și simplu vinde legume în piață. Cu toate acestea, pentru militarii statului agresor el reprezintă o țintă”, au transmis polițiștii.

Bărbatul, identificat drept Iuri, a supraviețuit atacului de marți, 4 august, și se află sub supraveghere medicală, primind îngrijirile necesare. Atacul a avariat și autoturismul bărbatului.

„Aceste imagini îți îngheață sângele în vene și îți umplu inima de furie. Întreaga lume trebuie să le vadă”, au adăugat reprezentanții Poliției.

La rândul său, ministrul interimar de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha, a spus că atacurile asupra civililor fac parte din strategia Rusiei.

„Ei știu foarte bine ce fac. Persoana care controlează această dronă înțelege perfect că «ținta» sa este populația civilă”, a declarat Sîbiha.

Publicația locală Most.ks a transmis că, potrivit victimei, operatorul dronei l-a urmărit aproape un minut, deși vedea clar că era un civil.

În dimineața zilei atacului, Iuri, din regiunea Nikolaev, a venit împreună cu soția sa la Herson pentru a vinde legume. Cei doi își aranjau marfa în piață când o dronă rusească de tip FPV a început să se apropie.

„Soția mea a început să fugă, iar drona s-a întors și a zburat spre mașină. Îi arătam că aici sunt doar legume, dar a început să se îndrepte spre mine. Am început să ocolesc mașina, ne-am apropiat unul de altul și pur și simplu am căzut”, a povestit bărbatul.

Acesta a subliniat că nu filma drona cu telefonul, iar când aparatul de zbor a intrat sub umbrelă, operatorul putea vedea că pe tarabă se aflau doar legume. În momentul atacului, Iuri ținea în mâini două căpățâni de usturoi și i le arăta operatorului dronei.

Cu toate acestea, militarul rus a atacat în mod deliberat un civil.