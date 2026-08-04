Două morminte, săpate la cimitirul elitelor ruse. Unul ar fi destinat generalului vizat de explozia de la restaurantul din Moscova

La cimitirul Troekurovski din Rusia, unde sunt înmormântate elitele ruse, au fost săpate două morminte, care, potrivit unor surse ruse, ar fi destinate victimelor exploziei de la restaurantul Balzi Rossi din Moscova. Una dintre persoanele decedate ar fi un general rus Aleksandr Ceaiko, comandantul-șef al Forțelor Aerospatiale ale Rusiei.

Dialog.ua scrie că pregătirile pentru înmormântarea acestuia au loc în secret la cimitirul Troekurovski. Informația a fost publicată de influenta platformă rusă VChK-OGPU, considerată apropiată de serviciile speciale ruse.

Potrivit sursei, pe 4 august au fost săpate două morminte într-un sector al cimitirului Troekurovski destinat reprezentanților structurilor de forță.

„Astăzi, la două zile după explozia de la restaurantul Balzi Rossi, în sectorul destinat structurilor de forță din cimitirul Troekurovski au fost săpate două morminte unul lângă altul. Muncitorii spun că unul este destinat «unui general», însă nu cunosc alte detalii.

Acest sector se învecinează cu parcela în care sunt înmormântați exclusiv angajați de rang înalt ai FSB. În sectorul în care au apărut noile morminte sunt înhumați membri ai FSB, ai Ministerului Apărării, ai Serviciului Federal de Protecție și ai industriei de apărare”, susține publicația.

Explozia s-a produs în jurul orei 20:10, pe 1 august, în apropierea terasei restaurantului Balzi Rossi. Bilanțul indică trei persoane decedate și 21 de răniți.

Comitetul Național Antiterorist al Federației Ruse a precizat că deflagrația a fost provocată de un dispozitiv exploziv improvizat. Oficialii ruși susțin că o femeie ar fi încercat să introducă explozibilul în restaurant.

Aceasta și-ar fi pierdut viața în explozie, alături de un agent de securitate și un client al localului.

Potrivit analiștilor OSINT, printre participanții la eveniment s-ar fi putut afla mai mulți oficiali militari ruși de rang înalt, inclusiv viceministrul Apărării Iunus-Bek Evkurov și comandantul Forțelor Aerospațiale, Aleksandr Ceaiko, a cărui stare nu este cunoscută.

Canalul Telegram ASTRA afirmă că în restaurant avea loc o petrecere privată a elitei ruse, iar martorii spun că era aniversarea generalului Ceaiko, în apropierea localului fiind observate vehicule folosite de structurile militare ruse.