Mai mulți cetățeni marocani care au ajuns ilegal în enclava spaniolă Ceuta susțin că vor să părăsească zona și să ajungă în alte state europene, printre destinațiile menționate aflându-se și România.

Declarațiile apar într-un videoclip publicat pe Telegram de canalul Nexta, în care un reporter îi întreabă pe câțiva dintre migranții unde vor să meargă.

„În Europa, Europa, Europa, în toată Europa. În România, în Rusia, dacă au nevoie de forță de muncă, Marocul le trimite”, a declarat unul dintre bărbații intervievați.

Ceuta, teritoriu spaniol aflat pe coasta de nord a Africii, este una dintre rutele folosite de migranții care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană.

Cei care ajung pe teritoriul spaniol sunt supuși procedurilor legale privind identificarea, evaluarea situației și eventuala relocare sau returnare, în funcție de circumstanțe.

Spania a instalat sâmbătă, 1 august, o barieră maritimă de 500 de metri la frontiera dintre enclava spaniolă Ceuta și Maroc, după ce între 50.000 și 60.000 de migranți au trecut granița în ultimele zile, declanșând o criză umanitară și o nouă dispută politică privind migrația în Europa.

Potrivit autorităților spaniole, cel puțin 67 de migranți și-au pierdut viața, unii înecându-se în încercarea de a ajunge înot în Ceuta, iar alții murind în busculada produsă la digul care separă cele două teritorii, notează AP News.

Liderii din 22 de state UE, printre care și România, critică politica de migrație a Spaniei după criza din Ceuta și cer măsuri pentru combaterea intrărilor ilegale.

Documentul, inițiat de Italia și Danemarca, a fost trimis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și premierului irlandez Micheál Martin, a cărui țară deține președinția rotativă a Consiliului UE, scrie Politico.

„Avem datoria de a descuraja eficient și de a combate fără încetare migrația ilegală, prin coordonarea acțiunilor noastre, consolidarea frontierelor externe și eliminarea tuturor politicilor care pot acționa ca factori de atracție, cum este regularizarea unui număr foarte mare de migranți aflați în situație neregulamentară”, au transmis cei 22 de lideri.