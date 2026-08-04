Așa grăit-a Veronika Feng Shui Realități croșetate cu sârmă ghimpată

Foto: Twitter / X

Războiul e o ciocnire între două lumi care nu se mai suportă și vor să se anihileze reciproc, dar și un întreg univers de întâmplări și circumstanțe, unele violente și provocate, alte rodul întâmplării.

Întâmplări și circumstanțe care se rostogolesc ca un ghem în direcții fără azimut, deseori contra direcției generale, uneori pe o logică proprie, de multe ori în contradicție cu ceea ce se întâmplă în jurul lor.

La război se pot întâmpla cele mai neașteptate lucruri,

Oamenii buni devin răi peste noapte.

Moartea unora e fericirea altora.

Distrugerile sunt văzute ca o binefacere dacă se întâmplă la ceilalți.

La război morala aparține celor slabi și principiile nu trec dincolo de enunț.

Nu rezistă dincolo de prima barieră.

Se schimbă la a doua.

La război nu contează decât victoria, indiferent cum e obținută, morala supraviețuirii este singura adevărată, validată și învingătoare.

De aceea, momentele războiului sunt pline, spuneam, de contradicții și ciudățenii, de parcă totul ar fi dominat nu de arta războiului cât de teoria haosului.

***

Fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, este încă într-o zonă de incertitudine asumată, demis dar cu șanse de a fi repus în funcție, fără declararea deschisă a unei contracandidaturi la actualul președinte dar cu precizarea că dacă situația va impune nu se va da în lături.

Nu are cum să nu fie de acord cu demonstranții care se află în stradă pentru el, dar nici nu li se alătură ca să nu se interpreteze politic, ca o frondă anti-prezidențială de exemplu.

Între timp, are liber la interviuri și nu se reține să critice ce e de criticat și să laude ce e de lăudat, în special reformele pe care afirmă că le-a impus și care au avut efecte în schimbarea cursului războiului.

Problema e că au schimbat și direcția contractelor pentru apărare, chiar și procentele pentru diferite achiziții.

Și de aici, lung prilej de probleme pentru atâta lume bună care ia lumină, și nu numai, de pe Strada Bankova, acolo unde se află Administrația Prezidențială de la Kiev.

Foto: Twitter / X

Toate acestea nu s-ar fi întâmpla dacă domnul avocat Andrii Iermak, fostul șef de la această adresă - încă așteptat de câteva unități de pe front care au fost nominalizate de acesta ca posibile destinații de exil patriotic – ar fi fost mai atent la recomandările doamnei Veronika Anikievici, mai cunoscută sub numele de ”Veronika Feng Shui”, auto evaluată drept consultant astrolog.

Atunci când, prin decembrie anul trecut, se căuta un șef pentru poziția tocmai eliberată de Andrii, la recomandarea procuraturii, Veronika a transmis de pe telefonul ei personal – un IPhone 12, curățat de spiritele rele și plin de contacte la vârful puterii de la Kiev – numele unui candidat preferat de astre, Fedorov (doar atât, un nume, destinatarul Andrii2025 știe despre cine este vorba).

Atipic pentru el, altfel un bun executant de ordine venite pe falia dintre Saturn și conjuncția Lună – Neptun, Andrii nu a ținut, totuși, cont de sfatul pertinent.

Și astfel a ajuns generalul Budanov șef de cabinet prezidențial, iar ministrul digitalizării Fedorov a devenit șeful civil și nepotrivit de ambițios al armatei și al mediului înconjurător acesteia, contracte, achiziții, logistică etc. etc.

De atunci, numai necazuri care, uite, nu se termină nici acum.

Totul ar fi fost atât de simplu dacă s-ar fi urmat analizele și prognozele, nu, nu e glumă, Biroul ”Veronika Feng Shui” S.A. apreciază clar: ”Tot ce se întâmplă în Ucraina — de la scandalurile de corupție la anchetele împotriva autorităților — face parte dintr-o conspirație gigantică a Kremlinului și a SUA.”

Să primești soluția mură-n gură – în definitiv, o concluzie de bun simț - și să nu ții cont de ea, îți meriți soarta, Andrii, ai răbdare, Mihailo!

***

Foto: Twitter / X

Când scriu acest text tocmai s-au încheiat cele 40 de zile de foc - nu, nu e vorba de caniculă - care s-au scurs de la momentul în care președintele Zelenski a aprobat operațiunea SBU de ”influențare a statului agresor să oprească agresiunea”

Foc s-a aprins și fum s-a ridicat și în Rusia, ținta operațiunii, și în Ucraina, destinatarul ripostei.

Rezultatul operațiunii e secret, ar fi bine să nu insistăm pe subiect, aceasta este, de fapt și recomandarea șefului Administrației Prezidențiale care s-a apărat ca de muște de întrebările ziariștilor: „Nu vă agățați de toate aceste argumente: 40 de zile, 100 de zile, 15 zile. Principalul lucru este rezultatul. Nu este atât de important cum intrăm în acest proces. Este mult mai important cum vom ieși din el. Pentru a ieși din el, trebuie să fim puternici.”

S-a obținut ce se spera sau nu?

Foto: Twitter / X

Unii ar putea spune, pe puncte, că nu.

Și argumente de care să ne agățăm există:

1. a debutat cu un semnal de slăbiciune instituțională menit parcă să taie tot elanul operațiunii. Au fost înlocuiți, dintr-un foc, primul ministru, ministrul apărării, comandantul armatei, șeful SBU. Unii dintre noii șefi sunt și acum interimari, din cauza lipsei unui vot în Rada;

2. a dus la reluarea protestelor de stradă în sprijinul ministrului demis al apărării, Mihailo Fedorov, cu consecințe și asupra procentelor de încredere publică. Cel care a provocat acest lanț de demiteri, președintele Zelenski, se află acum sub cota de încredere a ministrului demis. Iar ambasadorul Zalujnîi, care a observat de la distanță tsunami-ul politic, domină clasamentul;

3. a permis revenirea la situația din vara anului 2022, când porturile ucrainene erau blocate de flota rusă. Acum nici nu a mai fost nevoie de această flotă, ținută la loc ferit și cu spaima în sân de teama dronelor navale ale Kievului. Atacarea și distrugerea instalațiilor portuare din Odessa, Cernomorsk, Iujnii și Nikolaev au fost suficiente pentru a convinge Ucraina că ruta maritimă nu mai o opțiune pe termen scurt pentru comerțul exterior, mai precis pentru 70 de procente din el. Situația a avut și consecințe colaterale, porturile de la Dunăre ale Ucrainei au rămas singura opțiune din zonă, iar din roiul de drone ruse dirijat către ele câteva s-a răzlețit și peste granița cu România;

4. în continuarea punctului 3, cele mai importante produse de export ale Ucrainei, cerealele și mineralele, au înregistrat scăderi rapide de vânzări, cu efect asupra câștigurilor valutare ale țării. Așa, la o primă evaluare, s-a pierdut la pokerul de pe Marea Neagră cam cât s-a câștigat la ruleta cu Bruxelles și Washington. O fi fost bine?

5. unul din obiectivele operațiunii era și să convingă SUA și aliații să fie mai largi cu donațiile de rachete și sisteme Patriot. În vorbe, era cât pe-aci să se realizeze, vizita președintelui Zelenski în SUA a avut loc la două zile după începerea operațiunii și a fost primită cu un potop de promisiuni. O lună mai târziu, din ele a mai rămas doar praful de pe șemineul din Biroul Oval;

6. un alt obiectiv a fost și să provoace îndeajuns de mult disconfort rușilor obișnuiți cu binefacerile comenzilor online de la ”Wildberries”, echivalentul local al ”Amazon”, încât aceștia să se uite mânioși în direcția Kremlinului. Obiectiv atins, este mai multă supărare în aer decât înainte, dar motivele acestei evoluții nu ajută Kievul: se cere, pe mai multe voci, intransigență și decizie în conflictul cu Kievul. Abordarea ”soft” a războiului e de domeniul trecutului. O fi fost bine?

Foto: Twitter / X

Greu de spus, atât timp cât evaluarea rezultatelor operațiunii încă dă cu rest.

Așa, o idee despre cum stau lucrurile cu balanța dintre ce s-a pus pe talerul așteptărilor ucrainene și ce a ajuns pe celălalt taler, gestionat de ”moscoviți”, am putea avea dacă citim mai atent o declarație recentă a consilierului pentru media, încă loialul Mihailo Podoliak.

Această ultimă subliniere despre loialitate a fost din fuga condeiului, pentru că tocmai am citit un interviu acordat unei publicații franceze de către Iuliia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Zelenski.

După care am urmărit un video realizat undeva în New York de către cel care a urmat la transmiterea mesajelor prezidențiale, Olexii Arestovici.

Ambii atacă acum, din toate pozițiile și cu tot armamentul din dotare, reședința de pe strada Bankova unde au prestat anterior.

Întorcându-ne la domnul Podoliak, acesta ne transmite că președintele Zelenski, mărinimos, îi acordă încă o șansă omologului rus și îi oferă o ieșire onorabilă din situație, dacă acesta acceptă:

· un armistițiu aerian;

· încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice;

· înghețarea operațiunilor de luptă de-a lungul liniei frontului;

· începerea unor negocieri complexe.

Și, treacă - meargă, președintele Zelenski este dispus să se întâlnească personal cu președintele Putin.

Da, tocmai s-a încheiat numărătoarea celor 40 de zile ale ”Operației de Influență” (un nume mai curând pentru acțiune de lobby decât pentru una de război) și rezultatele, cele care se pot prezenta publicului, încă se caută.

O fi de bine?

***

Foto: Twitter / X

Acum să lăsăm în urmă simbolurile astrologice și războiul dronelor și să poposim la sol, așternutul pe care dorm soldații.

”Regimentul de Asalt 425 Skala”, ”Regimentul de Asalt 225” sunt două unități pentru care noul comandant al armatei ucrainene, generalul Mihailo Drapatîi, nu are o mare simpatie.

Deocamdată le-a interzis recrutările de personal, acționând astfel pe invers față de fostul comandant, generalul Sirskii, care le considera unitățile sale privilegiate, cele care erau trimise să astupe ”găurile” oriunde pe linia frontului.

Pentru asta, aveau acces direct la birourile de recrutare cu ajutorul cărora își reîmprospătau permanent efectivele.

Pentru că, tot permanent, pierderile lor erau imense.

Aceste unități de asalt erau ”cheia franceză” a fostului comandant ucrainean, cele care executau operațiunile ofensive riscante, gen ”Operația Kursk”, cele care părăseau ultimele redutele strategice precum Bahmut sau, mai nou, Konstantinovka.

Tot cu ele se asigura ”disciplinarea” liniei frontului, asigurând că nimeni nu face pasul înapoi sau în lateral.

Detașamentele de ”blocare” au fost utilizate de către sovietici în cel de-al doilea război mondial, iar pe la începutul ”operațiunii speciale” au existat informații, ajunse și în media române, potrivit cărora rușii ar fi reactivat un ordin celebru al lui Stalin.

Faptul că sursa erau serviciile ucrainene de informații nu a contat în ecuația informațională.

Pe de altă parte, în ultima perioadă, publicații ucrainene mai curajoase, din cele cred că media mai au un rol în informarea publică, au publicat investigații care relevă fața urâtă a războiului, nu că războiul ar avea și o alta dar aici e vorba de depășirea acelor limite care mențin soldații - și comandanții lor – în interiorul definiției de umanitate.

Foto: Twitter / X

Aceste investigații ridică un capăt de perdea, descoperind ceea ce se întâmplă acolo, în ”fâșia morții”.

Sunt descrieri de roman, nu de consemnări analitice, de aceea, poate, nu e locul aici pentru prezentarea lor.

O concluzie care apare, totuși, după parcurgerea acestor materiale, care nu sunt puține, toată stima pentru presa ucraineană, inclusiv cea semi-oficială, este că acum moartea este distribuită mai larg, nu doar pe linia frontului, se moare și în spatele lui, uneori chiar de ”friendly fire”, se moare și în centrele de recrutare, se moare și în taberele de instruire aflate la sute de kilometri de zona luptelor, lista continuă.

Mai mult ca sigur, atrocitățile nu sunt distribuite doar pe o parte a liniei de front, războiul e un fenomen democratic în privința depășirii limitelor.

De ”dincolo” lipsesc doar informațiile, plasa de protecție e strânsă mai bine.

În perioade din acestea ”gri”, în care se schimbă comandanții și șefii, când supapa transparenței se deschide un pic, involuntar sau provocat, - și la război există ”greaua moștenire” – mai aflăm și ceea ce nu prea am vrea să aflăm.

***

Dar asta e, vorba Veronikăi Feng Shui, e război și trebuie multă atenție: ”Marte, planeta războiului, este în opoziție cu Luna Neagră Lilith. Acest aspect este capabil să scoată la lumină cele mai ascunse manifestări ale luptelor pentru putere”.

Este mesajul pe această săptămână de început de august, transmis – în limba rusă, ce credeați! - pe platforma Telegram, pe canalul propriu, "Лунные часы" / ”Orele lunare”.

Și mai adaugă Veronika: ”Manipulatorii instigă anarhia și conducerea gloatei în mass-media, punându-le în contrast cu Legea și Ordinea.”

Știe!