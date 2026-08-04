„Zi-i lu' mă-ta să răspundă, că te omor”. Dosar penal după apariția unor imagini cu un bărbat care își bate copilul

Polițiștii din Argeș au deschis un dosar penal pentru violență în familie după ce pe rețelele sociale au fost distribuite imagini în care un bărbat lovește un copil. Verificările făcute de anchetatori au arătat că filmarea a fost realizată cu câțiva ani în urmă. Oamenii legii au sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Argeș.

În imaginile distribuite pe TikTok se vede cum un bărbat loveşte cu palmele peste faţă un băieţel. Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că agresorul este tatăl copilului.

„Zi-i lu` mă-ta să răspundă, că te omor cu bătaia, nu mai pot! Acuma, zi-i să răspundă! Că sclavul ăla a sunat-o, bulangiul ăla, şi mie îmi răspunde după cinci ore şi-mi spune că e la muncă şi nu poate să răspundă!”, se aude bărbatul în înregistrare, în timp îl agresează în continuare pe copil.

La momentul filmării, băiatul avea aproximativ 5-6 ani, iar în prezent are 11 ani.

După apariţia imaginilor în spaţiul public, IPJ Argeș a demarat verificări, poliţiştii constatând că imaginile sunt vechi de câţiva ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, oamenii legii au fost sesizați pe 3 august cu privire la existența videoclipului publicat pe o platformă de socializare. În urma verificărilor, a fost identificat un bărbat de 40 de ani din Curtea de Argeș, suspectat că l-a agresat pe minorul care apare în imagini,

Anchetatorii au stabilit că incidentul surprins în filmare a avut loc cu mult timp înainte de viralizarea acesteia.

Deși, de-a lungul timpului, nu au fost înregistrate sesizări oficiale privind posibile abuzuri asupra minorului, polițiștii au informat DGASPC Argeș, instituție care a dispus evaluarea situației copilului. Acesta se află în prezent în grija tatălui.

În dosar se fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.