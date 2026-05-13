Greșeala uriașă de gândire care te ține blocat într-o relație toxică fără să îți dai seama

Relațiile toxice nu încep, de cele mai multe ori, cu certuri sau agresivitate, ci cu multă apropiere, atenție și impresia că, în sfârșit, ai întâlnit persoana ideală. Problemele apar treptat, iar comportamentele toxice ajung adesea să fie acceptate ca fiind normale sau confundate cu grija, iubirea ori protecția.

Psihologul clinician Luminița Tăbăran explică faptul că multe persoane realizează foarte târziu că se află într-o relație toxică, tocmai pentru că schimbările apar gradual.

„O relație toxică începe ca o lună de miere, totul pare perfect și ai impresia că ai nimerit cea mai minunată persoană din lume! Însă, încet, încet lucrurile se schimbă. Apare controlul, interpretat inițial ca o grijă exagerată, apoi ca o gelozie”, afirmă psihologul.

Potrivit acesteia, controlul excesiv este unul dintre cele mai frecvente semne ale unui comportament toxic în relație, iar în timp poate fi însoțit de manipulare emoțională, lipsă de respect, critică permanentă și izolare socială.

„Din dorința de a-i face pe plac, renunți la tot mai multe lucruri plăcute, ba chiar și la interacțiunile sociale, trezindu-te izolată social”, spune Luminița Tăbăran.

Comportamente toxice în relația de cuplu

Un comportament toxic în relație nu se traduce doar prin conflicte ocazionale sau diferențe de opinie între parteneri. Problemele apar când anumite comportamente devin constante și dezechilibrează emoțional unul dintre parteneri.

Psihologul atrage atenția că relațiile toxice includ frecvent abuz emoțional și verbal, iar în unele cazuri și abuz fizic.

„Manipularea emoțională e și ea prezentă, urmează critica, lipsa de respect și simți că a dispărut orice urmă de empatie. Crizele de gelozie devin tot mai frecvente cu sau fără niciun motiv”, explică specialista.

Unul dintre motivele pentru care aceste comportamente sunt observate mai greu este implicarea emoțională puternică. Multe persoane ajung să justifice comportamentele partenerului sau să creadă că situația se va schimba în timp.

„De ce le observăm greu? Pentru că suntem implicați emoțional și uneori normalizăm aceste comportamente («așa e el/ea», «se enervează, dar mă iubește»). Apare și auto-învinovățirea sau sperăm că lucrurile se vor schimba”, afirmă Luminița Tăbăran.

Psihologul spune că unul dintre cele mai clare semnale de alarmă este momentul în care certurile și tensiunile ajung să domine relația.

„Când certurile sunt mai dese decât momentele de liniște, când te simți epuizat emoțional, când te îndoiești constant de tine sau de valoarea ta e timpul să-ți pui un semn mare de întrebare”, avertizează aceasta.

Comportamente toxice ale părinților în relație cu copiii adulți

Comportamentele toxice nu apar doar în relațiile de cuplu, ci și în relația dintre părinți și copiii ajunși la maturitate. Controlul excesiv, critica permanentă și încălcarea limitelor personale pot afecta autonomia și echilibrul emoțional al copilului adult, chiar și atunci când părintele susține că acționează „pentru binele lui”.

„Când părintele controlează excesiv viața copilului ajuns la maturitate, când el doar critică, încalcă limitele, când joacă manipularea emoțională («dacă mă iubești...») este vorba de o relație toxică”, explică psihologul.

Luminița Tăbăran spune că multe persoane rămân ani întregi în astfel de relații din cauza dependenței emoționale, a fricii de singurătate sau a speranței că lucrurile se vor schimba.

„Există mai multe motive: frică de singurătate, speranța că se va schimba, dependență emoțională, responsabilitate asumată («trebuie să-l/s-o ajut»), lipsă de resurse”, lămurește ea.

Aceasta consideră însă că comportamentele toxice pot fi schimbate dacă sunt recunoscute și asumate.

„Există și o veste bună, acest lanț poate fi rupt dacă «victima» recunoaște tiparul toxic și îl poate determina pe partener să intre într-o terapie care să se soluționeze cu angajamente pentru schimbare”, concluzionează Luminița Tăbăran.